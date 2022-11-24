Değişimden ve değiştirmekten korkma…

Öncelikle başta Düzce olmak üzere ülkeme çok geçmiş olsun diyorum.

Keşke “Bununla geçmiş olsun, bir daha tekrarı olmasın” demek ile depremi bir daha yaşamasak.

Maalesef yaşayacağız. Ve bilim insanlarının dediği o korkunç “ İstanbul depremi” daha gelmedi, kaderimizi korkarak bekliyoruz.

Peki! Korkmalı mıyız?

Hayır! Korkmak yerine tedbir almalıyız.

İnsanda korku hissi hayatı korumaya yönelik bir düşün eylemidir, hayatı zehir etmek üzere kurgulanması gereken bir durum değildir.

Elbette, 10-20 düşündüğümüz ihtimalden biri korkmak olmalıdır. Ama binde bir başımıza gelebilecek ihtimalden korkmak hem yersiz, hem mantıksız, hem de hayatı azaba çeviren bir düşünce olgusudur.

Geçmişi şöyle düşünelim;1999 yılında yaşadığımız ve merkezi Gölcük olan deprem de 2010 yılında yayınlanan Meclis Araştırması Raporu'na göre can kaybı sayısı 18 bin 373 olarak belirtilmiştir. ( resmi olmayan ispatı güç verilere göre 50 bin can kaybı söylenmektedir)

Yine aynı araştırma raporuna göre Yaralı sayısı: 48 bin 901,Sakat kalan sayısı: 505,

Yıkılan ve ağır hasarlı bina sayısı: 96 bin 796, işyeri sayısı:15 bin 939

Orta hasarlı konut: 107 bin 315, Orta hasarlı işyeri: 16 bin 316, Az hasarlı konut: 113 bin 382, Az hasarlı işyeri: 14 bin 657

1999 depreminin yaşandığı bölgede yaşayan insan sayısı 16 milyon bu durumda düşünün ortalama ölüm ihtimali %0,1’dir.

Aslında ölüm korkusu ile yaşamak, hayatımızı bunun üzerine kurgulamak insanın doğasına ters bir olay.

Ve şu bir gerçek ki olacakların önüne geçmek de pek mümkün değil.

Ne anlatmak istiyorum bu kadar laf kargaşasında.

Sakin olalım, deprem anı çök, kapan, tutun eylemi gibi saçma sapan bir şeyde demiyorum. Depremden korkarak yaşamayalım da demiyorum.

Depremi yaşamış bir olarak diyorum ki; Bizde olduğu gibi eğer binalara, binaları yapanlara ve yetkililere güvenmediğin ortamda o an ne yapacağını bilemezsin.

Kafanın üzerindeki avizenin tavana çarpma sesini duydukça ve yattığın, oturduğun yerin seninle beraber salladığını yaşadıkça ne yapacağını bilemezsin, Yan odadaki evlatlarına ulaşmaya çabalayan ama ulaşamayan biri olarak kalbinin çarpıntısını durdurmazsın.

Ben sakinim diyen yalan söyler. O güne kadar hatırlamadığın her duayı hatırlar okumaya başlarsın. İşin tuhafı ben ateistim, ben deistim diyen bile emin olun manevi duyguları hatırlar. O yaşanan olay kolay bir olay değil.

Bu kadar korkuyu yaşamamak için ne olmalı, ne yapmalı?

Sakin olabilmek için insanın bulunduğu yerin güvenli olduğuna inanması gerekir. Yakın çevresinin etkilenmesinin yüksek olmayacağını bilmesi gerekir. Üzerine dolabın düşmeyeceğini bilmesi gerekir. Yatıyorsa yan tarafındaki dolabın üzerine değil yatağın üzerine düşeceğini ve yatak yanında yaşam üçgeni oluşacağına emin olması gerekir.

Kısaca tedbirini önceden almış olması gerekir.

Bu arada kendini idare edenlere sen ne yapıyorsun, benim için ne tedbir aldın diye hesap sorması gerekir.

Benim ailem ile toplanabileceğim, yaşamımı idame edebileceğim “ Toplanma Alanları” ve “ İnsani Yaşam Alanları” belirledin mi? Belirledin ise benim için o bölgelerde ne gibi hazırlıklar yaptın? Diyebilmesi gerekir.

Bir deprem olduğunda “Toplanma ve yaşam” alanlarında bana ve aileme yemek verecek seyyar mutfağın var mı? Çadır depon var mı? Demek lazım.

En önemlisi Karamürsel’in her yerini betona çevirdin. Deprem anı karşımdaki yıkılabilecek bina benim binama düşmez bunun garantisini verebiliyor musun? diyebilmek lazım.

Tarihe bir bakın bu topraklarda yaşayan medeniyetlerin yüzyıllar önce yaptığı binalar hala sağlam. Çok uzağa gitmeye de gerek yok. Karamürsel’in geçmişine bir gidin. Çok katlı binalara bazı bölgelerde izin verilmiyordu. Verilen yerlerde de yapılan binaların çoğunluğu ya inşa ya da coğrafi şartlardan yıkıldı.

1999 depreminde Karamürsel’in üst tarafındaki zeytinliklerde çadır kurduğumuz yaşamımızı idame ettiğimiz zeytinlikler şimdi nerede? Diye sorabilmek lazım.

Biz sadece korkarak kaderimizi bekliyoruz.

Merkezi hükümet hemen AFAD, AKUM, Kızılay’ı gönderir kurtuldu isem hayatımı idame ederim diye düşünüyorsan, korkudan kurtulamazsın. Kaderini ve celladını bekler durursun.

Artık halk olarak sadece düşünmek yerine kurtulmak için korkularımızın ihtimal dışına çıkması için biraz değişiklik için cesur olmamız gerekir.

En büyük korku ve zaaf “Değişim istemekten korkmaktır”.