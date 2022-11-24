Halkın enflasyonuna göre sebze fiyatları uçuşa geçti!

Gerek araştırma şirketleri, gerekse sendikalar fiyatlarla ilgili araştırma yapıyorlar. Bu araştırmaları da kamuoyuyla paylaşıyorlar. Birleşik Kamu-İş, kasım ayına ilişkin “Halkın Enflasyonu” raporunu yayınladı.

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-Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Kasım 2022 sonuçları açıklandı. Araştırmayla gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan dar ve sabit gelirlilerin, ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun tahmin edilmesi amaçlanıyor.

SAĞLIKSIZ BESLENME

Yanlış ekonomik ve tarımsal politikaların gıda fiyatlarında yol açtığı artış, ülkedeki açlık riskini giderek büyütüyor. Gıdaya erişimi zorlaştıran fiyat artışları, vatandaşları yetersiz ve sağlıksız beslenmeye zorluyor. Uzmanlar, bu durumun önemli sağlık sorunlarına yol açma riski taşıdığını belirtiyor. Son bir yılda kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıkları, enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6 oranında arttı. Asgari ücretteki artış yüzde 94,6 oldu, işçi ve bağımsız çalışanların emekli aylıkları ise yüzde 78,61 oranında arttı. Faiz indirimleriyle Türkiye’nin yıllarca sürecek bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği eylül ayında 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl kasım ayında 309 lira ödemek gerekirken kamu çalışanı ve emeklisinin Eylül 2021’deki 100 liralık geliri bugün 185,6 lira, asgari ücretlininki 194,6 lira, işçi ve bağımsız çalışan emeklisininki ise 178,6 lira oldu.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Kasımda, gıda fiyatlarındaki artışta bütün harcama gruplarında yaşanan yüksek oranlı zamlar belirleyici oldu. Bu orana en büyük katkıyı ise süt ve süt ürünleri, sebze ve bakliyat fiyatları yaptı.

YAĞ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

-Ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artış kaydetti. Et ve balık grubu fiyatlarında, kırmızı et fiyatlarındaki artışa rağmen tavuk eti fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 1,4 oranında düşüş yaşanan kasım ayında süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 10 oranında yükseldi. Yağ fiyatlarında ise yüzde 2,3 oranında artış oldu. Meyve fiyatlarının yüzde 2,5 oranında arttığı kasımda sebze fiyatlarında, bir önceki aya göre ortalama yüzde 13,1 oranında artış yaşandı. Bakliyat fiyatlarının yüzde 5 arttığı kasımda salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 0,4 oranında artış kaydedildi.

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Böylece, vatandaşlar mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için kasımda, bir önceki aya göre yüzde 4 oranında daha fazla para ödedi.

Türkiye’nin üç haneli enflasyonlara doğru hızla gittiği bu yılın ilk 11 aylık döneminde gıda fiyatlarındaki artış ise üç haneli oranlara çıkarak yüzde 119,1 oldu.

BULGUR-MAKARNA FİYATLARI

Ocak-kasım döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 120,6 oranında arttı, et ve balık fiyatları yüzde 57,4; süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 91,7, yağ fiyatları yüzde 38,9, meyve fiyatları yüzde 121,8, sebze fiyatları yüzde 303,7 bakliyat fiyatları yüzde 68,6, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 112,4 oranında arttı.

SEPETİ DOLDURMAK ZORLAŞTI

Gıda fiyatlarında, yıllık olarak ise (Kasım 2021’e göre) yüzde 167,4 oranında artış gözlendi. Diğer bir ifadeyle vatandaşlar, Kasım 2021’de 100 liraya dolan bir gıda sepeti için bu yıl aynı ay 267,4 lira ödemek zorunda kaldılar. Bu yıl kasımda, geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 167,1, et-balık fiyatlarında 84,6, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 153,2 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 87,7 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 239,3, sebze fiyatları ise yüzde 434,3 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 122,5, diğer gıda fiyatları ise yüzde 128,9 oranında zamlandı.

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-Tarımsal girdi maliyetleri ve tarım ürünü üretici fiyatlarındaki artışlar, gıda fiyatlarındaki yıllık artışın önümüzdeki aylarda da üç haneli oranlarda kalmaya devam edeceğine işaret ediyor. (Alıntı-halk.tv.com)

SATIN ALMA GÜCÜ DÜŞÜYOR

Birleşik Kamu-İş’in raporunu yukarıda okudunuz. Rapora göre ocak-kasım döneminde sebze fiyatları yüzde 434,3 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 122,5, diğer gıda fiyatları ise yüzde 128,9 oranında zamlandı… Yeni yıl yaklaşıyor, yine her şeye zam gelecek, yine satın alma gücümüz düşecek…

Madeni paralarda astarı yüzünü geçti

Madeni para üretiminde kullanılan metallerin fiyatlarının artmasıyla birlikte, maliyetler para değerinin üzerine çıktı. Yaşanan bozuk para sıkıntısından dolayı marketlerdeki bazı ürünlerde 1, 5, 10 ve 25 kuruş gibi bozuk para miktarları kaldırıldı.

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Bakır, nikel ve çinko metalleri madeni paraların üretiminde kullanılan üç ana madde. Madeni para üretiminde kullanılan metallerin fiyatları arttıkça maliyetleri değerinin üzerine çıktı.1 kuruşun metal maliyeti 1 TL’ye yükseldi. 5 kuruşun maliyeti 1 lira 14 kuruşa, 10 kuruşun 1 lira 24 kuruşa, 25 kuruşun maliyesi ise 1 lira 57 kuruşa çıktı.

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50 kuruşun maliyeti değerinin 5 katından daha fazla olan 2 lira 68 kuruşa, 1 TL’nin değeri ise 3 lira 23 kuruşa kadar yükseldi.Tedavüldeki en küçük kâğıt para olan 5 TL’nin kâğıdının maliyeti 6 lira 78 kuruşa, 10 TL’nin değeri 7 lira 91 kuruşa, tedavüldeki en büyük kağıt para birimi olan 200 TL’nin değeri ise 13 lira 56 kuruşa kadar çıktı. (Birgün gazetesi)

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Yani durum şu; Madeni paralarda resmen astarı yüzüne geçti.