Makale Yazısı-24 Kas 2022 - 20:00

Emperyalizmin masum görünen çirkin yüzü
M.Tanzer Ünal

M.Tanzer Ünal

Hani öldürdüğü adamın cenaze törenine katılan katiller vardır ya, ben her terör olayından sonra ABD yetkililerinin “başsağlığı mesajı” yayınlamalarını da buna benzetiyorum.

Kural değişmedi, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, son terör olayından sonra da benzer bir mesaj yayınladı:

“ABD’nin Türkiye’deki diplomatik temsilciliği olarak Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz.”

Vay canına!

Karkamış, neresi?

Gaziantep’in sınır ilçesi…

Üç masum insan, hayatını nasıl kaybetti?

PKK-PYD-YPG terör örgütlerinin Suriye’nin kuzeyinden attıkları roketlerle…

Peki, PKK-PYD-YPG’yi “Benim kara gücüm” diye destekleyen, eğiten, donatan hangi devlet?

ABD…

Gerçek bu olduğu halde, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tutmuş üç masum insanın ölümüyle ilgili “üzüntü mesajı” yayınlıyor.

ABD diplomatik temsilciliğinin bu davranışı, düpedüz Türk halkıyla dalga geçmek, Türk halkının zekâsıyla alay etmektir.

Ayıp!

Türk ve Türkiye düşmanı, PKK-PYD-YPG’nin, hatta FETÖ’nünABD’nin emrinde olduğunu bilmeyen mi var?

Onlar da bu gerçeği gizleme gayreti içinde değiller zaten.

Resmen deklere etmeseler de, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’ye gönderdikleri silahlar ve bu bölgede eğittikleri askerlerle çektirdikleri fotoğrafları dünya basınına servis etmekten de geri durmuyorlar.

Kuzey Irak’ta, “kukla devlet” kurdular.

Şimdi “Kuzey Suriye’de, benzer bir devlet kurmak peşindeler.

Tabii asıl amaçları, Türkiye ve İran’ın bazı toprak parçalarını da katarak bölgede “Büyük Kürdistan”ı kurmak.

Aslına bakarsanız, bizim Güneydoğu komşularımız Irak ve Suriye değil, ABD.

Ve bizim asıl düşmanımız ne PKK, ne PYD, ne YPG, ne de FETÖ.

Bunlar, ABD’nin birer piyonu.

Bizim asıl düşmanımız, başta ABD olmak üzere tüm emperyalist devletler.

Emperyalizme karşı savaşı da ancak, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinde buluşarak kazanabiliriz.

İktidarın fetvacısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli her gün öyle açıklamalar yapıyor ki, bu açıklamaları dinleyenler Bahçeli’ye ister istemez “iktidarın fetvacısı” unvanını yakıştırıyorlar.

Bahçeli’nin son fetvası, basında “MHP lideri iktidara yeni adresi gösterdi. Sisi doğru temas. Esad’la da görüşülmeli” şeklinde yer aldı.

Fetva, biliyorsunuz “Bir işle ilgili yargıda bulunmak. Bir işin yapılmasına olur vermek” anlamını taşır.

Bahçeli, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır Devlet Başkanı Sisi ile buluşması için “Doğru bir temas” diyor, arkasından “Esad’la da görüşülmeli” diye ekliyor.

Devlet Bahçeli’nin fetvası şöyle:

“Sayın cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle Katar’da kurduğu temas doğru bir temastır, arkası da getirilmelidir. Suriye Cumhurbaşkanı Beşer Esad ile de görüşme açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak irade oluşturulmalıdır. Türkiye’nin Mısır, Suriye ve Irak’la tarihten gelen bağları vardır. İkili görüşmeleri başlatmazsak bozguncular aramızı açacaktır.”

Daha önce ne demişti?

Bugün Sisi ve Esad’la ilgili “olumlu” konuşan Bahçeli, daha önce farklı görüşteydi.

Bahçeli, 2018’de “Katil Esad’la görüşme teklifinde bulunanlar akıllarını başlarına alsınlar” demiş, Şam’a girip Esad’ın devrilmesini istemişti.

Tarih, 11 Şubat 2020…

Bahçeli, Esad’la ilgili bakın bu defa neler söylüyor:

“Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad. Katil Esad kahrolup gidesiye kadar yüreğimiz soğumayacaktır. Esad devrilmelidir, zulüm şatoları yıkılmalıdır.

Devlet Bahçeli, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi ise daha önceki her konuşmasında “darbeci” olarak suçluyordu.

Sonuç olarak…

Devlet Bahçeli de artık ortağı Recep Tayyip Erdoğan gibi “Siyasette dün dündür…” noktasında.

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Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder

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