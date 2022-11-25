Sen, suçlu, ayağa kalk!

Hiç aynaya bakmayız.

Suçu hep başkasında ararız.

Çarşı pazarda pahalılık mı var, suçlu hazır, bakkal, pazarcı, market sahibi…

İktidarın küçük ortağı Devlet Bahçeli ne diyor?

“Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle irtibat ve ilişkilerinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir.”

İktidarın büyük ortağı Recep Tayyip Erdoğan’ın pahalılıkla ilgili konuşması ise daha sert:

Erdoğan, market denetimleri ile ilgili bakın neler söylüyor:

“Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine ve Maliye ve Ticaret bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezası dışında atılacak adımları da ilk Kabine toplantısında inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz.”

Nasıl, anladınız mı, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye göre, ülkemizdeki pahalılığın sebebi neymiş ve de suçlu kimmiş?

Başta zincir marketler olmak üzere, pazarcılar ve bakkallar…

Ama söylediğim gibi, en başta zincir marketler.

Marketlerin sessizliği

Bütün bu suçlamalara karşı marketlerde sessizlik var.

Gıkını çıkarmıyorlar, susuyorlar, susuyorlar…

Bir araya gelip “gerçekleri konuşmaktan ve açıklamaktan” sanırım korkuyorlar.

Şimşekleri daha fazla üzerlerine çekmek istemiyorlar.

Tamam da, nereye kadar?

Bugüne kadar “terörist” oldular, “FETÖ’cü oldular, “açgözlü” oldular.

Tüketicilerin kendilerine “şüpheli gözlerle” bakmalarından bıktılar, usandılar.



Ülkemizde uygulanan ekonomik sistem ne?

Hatırlayın…

Bir ekonomi bakanı, zincir market sahiplerini makamına çağırmış, “enflasyonla mücadele kapsamında hükümete destek olmaları için birkaç ay zararına satış yapmalarını” rica etmişti.

Market sahipleri, şimdi de “tehditle” karşı karşıya.

“Para cezaları, bunları ıslah etmiyor” ne demek?

Düpedüz “hapis cezasına” hazır olun demek.

Ülkemizde “serbest piyasa ekonomisi” uygulanıyor.

Serbest piyasa ekonomisinde de ricanın, sitemin, baskının ve tehdidin yeri yoktur.

Piyasa, kendi kurallarını kendisi koyar.

Emir ve baskıyla piyasayı yönetmek, demokratik ülkelerin değil, teokratik rejimlerin sistemidir.



Suçlu kim?

Sanırım ülkeyi yönetenlerin, “maliyet enflasyonu”ndan haberleri yok.

Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatları, bir yılda nereden nereye geldi, farkında değiller.

Gübre, tohum ve tarım ilacının fiyatlarını bilmiyorlar.

Sonra…

Soframızdaki ürünlerin pek çoğunun ithal edildiğini de unutmuş olmalılar.

Döviz arttıkça, piyasaların kimyası bozuluyor.

Eğer piyasalarda ürünlere sürekli zam yapılıyorsa, bunun suçlusu ne üreticiler ne de marketçiler.

Tek suçlu var, ülkeyi yönetenler.

“Maliyet enflasyonu” düşürülemezse, “tüketici enflasyonu” nasıl düşsün ki?



Piyasalara baskı yapmak, ülkeyi felakete götürür

Daha yeni yaşanmış bir “Venezuela örneği” var.

Venezuela’da neler yaşandığını bir hatırlayalım.

Baskıcı rejim; fiyat belirledi, ürünlerin belirlenen fiyatlarla satılmasını şart koştu.

İşte ne olduysa ondan sonra oldu.

Üretici, baktı para kazanamıyor, üretimi durdurdu…

Satıcı da, yine baktı belirlenen fiyatlarla satarsa zarar ediyor, o da satış yapmaktan vazgeçti.

Sonuç!

Marketlerde boşalan raflara yeni ürün konamadı, yiyecekler karne ile satılmaya başlandı ve karaborsa patladı.

Ve tabii enflasyon da yüzde 10-15 bine fırladı.

Söyleyeceğim şu:

*Ekonomiyi zart zurtla değil, bilimsel yollarla yönetelim.

*Akıllı olalım, perişanlığı yaşamış Venezuela gibi ülkelerin yaşadıklarından ders çıkaralım.