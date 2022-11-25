Makale Yazısı-25 Kas 2022 - 20:00

Azerbaycan-Türkiye okullar arası işbirliği
Bilal Dündar

Bilal Dündar

Azerbaycan-Bakü Ortaokulu ile Türkiye Aydın-Söke Ortaokulu arasında anlamlı ve önemli eğitim alanındaki bu güzel işbirliğini takdir duygularımızla alkışlıyor, tebrik ve teşekkür ediyoruz.

Bu tür işbirliği yarının büyükleri olacak çocuklarımız arasındabirbirini tanıma, kardeşlik, dostluk ilişkilerinin kuvvetlenmesi yanında gerçek anlamda "Bir Millet İki Devlet" olmanın bilincini yerleştirip başarısını artıracaktır.

Haydar Aliyev Kültür Evi olarak Azerbaycan Şamahı Ortaokulu ile Kocaeli-Derince Ortaokulu arasında işbirliği neticesinde çocuklarımız arasındaki oluşan ve gelişen asla kopmayacak bu kuvvetli kardeşlik bağını görerek ve gurur duyarak yaşadık.

Bu birbirini yeni tanıyan ve bilen çocuklar arasında sanki yıllardır beraber yaşamış ve kaynaşmış gibi güçlü ve samimi bir bağ oluştu.

Vedalaşınca gözyaşları ile kucaklaşarak gittiler.

Bu unutulmaz manzara hem Bakü'de hemde Kocaeli de gözümüzün önünde yaşandı.

Birbirinden farklı ve güzel büyük emek verilen 28 Kasım tarihli Kardeşlik ve Dostluk

Resim Sergisine katılım ve desteğin verileceğini bekliyor,  değerli meslektaşlarım Sayın

Azer Namazov veİbrahim Taşar hocalarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Yeni bir birlik ve beraberlik için değişik projeler üzerinde çalışmalar yapacak her iki ülkenin eğitimcileri arasında görüşmeler devam ediyor.

Netleşince paylaşım yapılacaktır.

BAŞARILI DİPLOMATLAR

Diplomatlar ülkelerini dış ülkelerde tanıtan, temsil eden önemli görevi yerine getiren kişilerdir. Bunun için çok iyi yetişmeleri gerekiyor.

Lisan bilmeleri, gidecekleri ülkeler hakkında geniş bilgi sahibi olmaları gibi birçok özellikleri bilmeleri gerekiyor. Diaspora toplantıları sırasında birçok başkonsolos ve büyükelçi düzeyinde diplomat tanıdık.

Bazıları gönüllere taht kurarak başarılı çalışmaları ile unutulmazlar arasında yerini alanlar olduğu gibi iyi ki görev süresi bitti diye arkasından konuşulanlar da oldu.

Söz Azerbaycan’dan açıldığına göre; önce Kars Başkonsolosu, sonra İstanbul Başkonsolosu sonrada hala görev yaptığı Türkmenistan'a  fevkaladesalahiyetli büyükelçi olarak atanan Hasan Sultanoğlu Zeynalov başarılı hizmetleri ile takdir edilip kalplerde sevgi ve saygı ile yerini muhafaza ediyor. Mert, açık sözlü, güven veren bir kişi.

Konu ülkesi olunca; kimsenin gözünün yaşına bakmayarak konsolosunu bile kovan net duruş sahibi bir diplomat.

Yine yakinen tanıdığımız, iyi özellikleri ile anılan bir genç diplomatı yazımıza konuk edeceğiz.

Azerbaycan Milli Meclisinin Başkanı, Sahibe Gafarova Kamboçya Krallığına resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Meclis Başkanını hava alanında elinde bir demet çiçek ile karşılayan henüz yeni göreve başlayan fevkalade salahiyetli büyükelçi ŞövgiMehdizade oluyor.

Değerli büyükelçiyi çok yıllar önceden kendisini yakinen tanıyor ve biliyoruz.

Daha önceden Rusya ve Gürcistan da diplomatik görevlerde bulundu.

Ülkesini, milletini seven, dürüst, çalışkan genç bir diplomat. 

Özellikle meslektaşları başta olmak üzere herkes tarafından sevilip sayılmaktadır.

Vietnam, Kamboçya ve Laos olmak üzere üç ülkeye bakan bir büyükelçi.

Bu özellikte bir büyükelçi kardeş Azerbaycan adına ve hepimiz için gurur verici.

Tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.

Hayırlı uğurlu olsun.

 

 

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