Saygıdeğer Okuyucularım,

Bu yazımda sizlerle fidanlıklardan topraklı olarak ve toprakları dağılmadan sökülmesi gereken süs bitkileri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Kaymak Ağacı (Fejoia SelloWiana): İlk çıktığı yer, Brezilya'dır. Meyveli, aynı zamanda süs nebatı olduğu için park ve bahçelerde yer alır. Daimi yeşil bir ağaçtır. Yaprakları sert, parlak ve kurşuni renktedir. Güneşli yerleri sever. Meyvesi Kasım ayında olgunlaşır. Meyvelerin rengi yeşil ve küçük limon şeklindedir. Eti, krem - beyaz, tatlı mayhoştur.

Defne (Laurus Nobilis): Yaprakları koyu yeşil, az parlak ve kokuludur. Grup olarak dikildiği gibi çit yapmaya da elverişlidir. Makasa ve formalı ağaç yapmaya iyi gelir. Soğuk iklimlerden korkar.

Aucuba Japonica: Yaprakları benekli sarı ve tüysüzdür. Tohumlarının rengi parlak kırmızıdır.

Kartopu - Daimi Yeşil (Viburnum Tinus): Yaprakları parlak koyu yeşildir. Çiçeklerini Şubat ayında açar. Meyveleri yuvarlak ve koyu mavi renktedir. Makasa iyi gelir, çit yapmaya ve orman altı yeşilliği olarak kullanıma elverişlidir. Bir sahil ağaçcığıdır.

Meşe - Yaprağını Dökmeyen (Quercus İlex): Yaprakları parlak, koyu, yeşil ve etlidir. Ormanların ve deniz kenarlarının güzel bir ağacıdır. Budama ile gayet güzel şekiller verilir ve aynı zamanda yol kenarlarının dekoratif bir ağacıdır.

Manolya - Büyük Çiçekli, Yaprağını dökmeyen (Magnolia Grandiflora Gallisoniensis): Daimi yeşil ağaçların başında gelen bir nebattır. Uzun ömürlü, zarif, bol çiçekli ve kokuludur. Yapraklarının güzelliği ile bahçelerde bulunması istenilen bir ağaçtır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,