Makulünü kaybetmiş bir toplum olduk

İki gün önce Konya’da belediyenin hayvan barınağından yansıyan görüntüler insanın kanını donduruyor. Bir canlıyı kafasına kürekle vurarak öldürmek, etraftakilerin olaya kayıtsızlığı bize gösteriyor ki bu uygulama o mekanda gayet rutin ve sıradan bir işlem. Sadist duygularını kendilerine bakılması için verilmiş hayvanlar üzerinde gideren manyaktan tutun da olayı kanıksamış ve zerre kadar tepki göstermeyen diğer insanların varlığı bu toplum için ciddi bir tehlikedir. O gün orada bulunan ve bunu normal gören insanların tümü sağlıklı bir toplum için tehdittir.

Bu görüntülerin yansıması üzerine yaşanan infiale bakınca ilk anda yükselen tepkileri anlamakla beraber; toplum için tehlikeli olan bir başka sosyal grubu da çıplak bir şekilde gördük. İnsanlara “ Türkiye’nin neresinde olursanız olun, imkanınız varsa Konya’ya gelin ve bu hayvanları alın sahiplenin” çağrılarını görünce; bu toplumun hemen her konuda radikal iki uca kutuplaşmasının asıl meselemiz olduğunu bir kez daha idrak ettik. Hiçbir meselede makulü bulamayan, makulü savunanları kendilerine uymadığı durumda düşmanmışçasına karşı kutbun bir neferi olarak yaftalayan; ciddi anlamda akıl ve ruh sağlığından yoksun azgın azınlıklar eliyle bu milletin kafasını çorbaya çevrildi.

SOKAK HAYVANI YOKTUR

Öncelikle bazı kelimeleri doğru kullanmak ve anlamlarını yerli yerine oturtmak lazım. Sokak dediğimiz şey doğada var olan bir biçim değildir. İnsanların birlikte ve steril bir yaşam için icat ettiği alanlar olan kentlerdeki ulaşım hatlarıdır. Sokak, kente dair bir şeydir. Ve çok net bir şekilde hiçbir ruh hastasının linç etme girişiminden korkmadan da söylemek gerekir ki sokaklarda hayvanlara; hele ki köpeklere yer yoktur.

Bu satırları yazan kişi olarak 35 yılı geçmiş hayatım boyunca her zaman hayvan besledim. Apartman dairesinde, sitede, müstakil bahçeli evlerde yaşadım. Köpek, kedi, bilimum çeşit kuş, onlarca çeşit kanatlı kümes hayvanları, kaplumbağa, hamster, yüzlerce çeşit balık… Hepsini de sonsuz bir sevgiyle besledik, büyüttük, onlardan bir şekilde fayda da elde ettik. Kiminin yumurtasını yedik, kiminin sütünü içtik, kiminin kendisini yedik, kimisi arazimizi korudu, kimisi ruh halimizi iyileştirdi…

Lakin sokaklarda başıboş hayvanların varlığı meselesi kategorik olarak reddedilmesi gereken bir konudur. Türkiye’de son bir yılda kırk civarında kişi sokaklarda yaşamaya mahkum edilmiş başıboş köpeklerin saldırısı sonucunda ya da onlardan kaçarken bir aracın altında kalması sebebiyle trafik kazalarında hayatını kaybetti. Üstelik kuduz gibi ilk anda müdahale edilmezse hiçbir şekilde kurtulma şansı olmayan öldürücü bir hastalıktan da daha geçen haftalarda iki tane çocuk öldü. Tüm canlıları sevecek ve yaşam alanlarına saygı duyacağız ancak insanın önüne de koymayacağız. Çünkü biz ister yaradılış deyin ister evrim; canlılar hiyerarşisinde onlardan üste çıkmış, onları kendi faydası için kullanmayı becermiş bir türüz.

Sokak köpeklerini, sokak kedilerinden ayıran en temel unsur bu iki hayvan türünün evrimsel olarak geçirdikleri süreçtir. Köpekler alanlarını koruma güdüsüne sahiptir; ataları kurttur. Zaten alan koruma güdüleri ve bu konudaki becerileri sebebiyle evcilleştirilmişlerdir. İnsanların kent yaşamı öncesinde doğayla geçirgen yaşam tarzları olan dönemlerde; ve günümüzde hala köylerde meralarda mezralarda bu hayvanın bu güdüsüne doğal tehditlere karşı ihtiyacı vardır.

Ancak kent yaşamında bu güdülerinden sıyrılmamış olan; üstelik bir evde doğrudan bir insanın kapalı devre yaşamı içerisinde düzenli bir evcilleşme ve uysallaşma seçilimi baskısı altında olmayan sokak köpekleri; içgüdüleri gereğince gruplaşırlar, kendilerine bir alfa lider seçerler ve yaşadıkları bölgeyi korurlar. Günümüz şartlarında alanlarını korudukları ve zihinlerinde tehlike olarak kodladıkları canlı da insandır zira muhatap oldukları diğer canlı türü biziz. Kedilerdeyse durum farklı, kendisini sevdirmekten bile genellikle kaçınan, daha bireysel ve insanla muhatap olmayı çok da umursamayan; çıkarı olan mamasını ve biraz da okşanmasını aldıktan sonra adeta “git başımdan aşağılık insan” ruh halinde takılan bambaşka bir evrimsel geçmişi olan canlılardır.

MAMA LOBİLERİNİN OYUNUNA GELMEYİN

Bugün ülkemizde hayvanseverlik gibi güzel ve çok insani bir duygu ne yazık ki mama şirketlerinin stratejileri kapsamında sistematik bir şekilde manipüle ediliyor. Bu insanların duyguları manipüle ediliyor ve sosyal bir baskı aracı haline getiriliyorlar. Düzenli olarak fonladıkları sözde hayvansever derneklerini bir aparat olarak kullanıyorlar. Bu sayede oluşturdukları atmosfer sebebiyle en büyük paralarını; belediyelerin sokak hayvanlarını beslemek için ayırdıkları bütçelerden kazanıyorlar. İşin içine bir de her hıyarım var diyene tuzlukla koşan özel sektörün yarı cahil tayfası eklenince; bu işler bir kurumsal sosyal sorumluluk kisvesine bürünerek daha da körükleniyor.

Bu konuda bir adım atılacaksa ilk olarak tüm kedi ve köpek maması üreten, satan ve pazarlayan şirketlerin bilançoları halka açık bir şekilde yayınlanarak cirolarının ne kadarın bireysel perakende hayvan bakan insanlardan, ne kadarının da kurumsal satışlardan olduğunun açık, net ve sarih bir şekilde açıklanması gerekiyor.

Unutmayın, bir olay örgüsünü çözmek istiyorsanız her zaman paranın hareketine bakmanız gerekir. Sizi doğru noktaya muhakkak ulaştıracaktır.

Bu şirketler hayvanseverleri manipüle ederek cirolarını arttırıyorlar, para kazanıyorlar. Serbest ticaretin en temel ilkesi olan rekabet ve kaliteli ürün/hizmet satma yarışı yerine adeta aralarında bir kartel oluşturarak duyguları manipüle ediyorlar. Dini, milli ya da insani duyguları sömüren siyasi ve sosyal yapılardan zerre kadar farkları yok. İnsanları rasyonel düşünceden duyguları köpürterek uzaklaştırarak kendi çıkarlarına yönelik bir yöne kanalize ediyorlar.

HAYVANSEVERLİK KAVRAMININ İÇİ BOŞALTILDI

Gerçek bir hayvanseverin nasıl bir insan tipi olduğunu gerek ailemden gerek yakın çevremden çok iyi tanıyor ve biliyorum. Örneğin evinde baktığı kedisi fip hastalığına yakalanmış birisinin gelirinin çok ciddi bir kısmını o hayvanı ölümden kurtarmak için nasıl gözü görmeden harcadığını, parası olmayanın da eşten dosttan borç aldığını, bağış istediğini bilirim. Ya da sokakta yaralı bir hayvanı ölümden kurtarmak adına alıp bakan, zamanını ve parasını harcayan insanların özverisini bilirim, ben de bu insanlardan birisiyim.

10 sene boyunca çiftliğimizin bahçesinde baktığımız köpeğimizi yaşadığı saldırı ve sonrasında zincirleme tetiklenen hastalıklar sebebiyle her gün tuvaletini tutamaz haldeyken apartman dairesi olan evinde bakmış, günde üç kere deterjanlı bezle pislettiği halıları silmiş, o dönem kısıtlı olan ekonomik imkanlarımla haftada bir gün 300 kilometre yol yaparak veterinerlik fakültelerine o hayvanı aylarca taşımış birisiyim. Arkadaşlarımla dışarıda bir çay kahve içmeye param kalmadığında bile bundan o günlerde zerre kadar hayıflanmadım. 10 sene boyunca baktığım, aramızda gerçek manada duygusal bir bağ kurulmuş olan köpeğimin son günlerini olabildiğince az acıyla ve ihtimali çok düşük de olsa tedavisini nasıl sağlarımla dertlendim; bundan da ne gurur duyup havasını atarak kendime bir üstünlük addettim ne de aktardığım imkanlar sebebiyle hayıflandım. Üstelik köpeklerden çok ama çok korkan annem de neredeyse bir sene boyunca bu şartlarda aynı evde yaşadı, bir canlı için verilen çabaya kayıtsız kalmadı. Belki hayvansever değildi ama gerçek manasıyla bir insandır.

Çünkü daha 5 yaşındayken yaralı bir martının, bir karabatağın ve aklınıza gelecek gelmeyecek; bir kısmından belki tiksineceğiniz hayvanın evimizde günlerce bakılıp iyileştirilip yeniden doğaya salındığı bir evde yaşadım. Üstelik bunu yapan babamın o dönem eşi olan ve son yıllara kadar hemen her hayvana karşı aşırı mesafeli bir insan olan annemin; tüm korku ve hoşlanmama hissini bir canlının hayatta kalması çabasına duyduğu gerek duygusal gerek rasyonel takdir sebebiyle bastırmasına ve destek olmasına şahidim. Gerçek hayvanseverler birbirinden iki farklı türde olan iki insanın, bu paydada birleşmesiyle görünür. İkisi de gerçek hayvanseverdir; biri alıp bakarken ve çabalarken, o hayvandan korkan diğerinin buna saygı duymasıdır.

Ancak bugün gelinen noktada, modern topluma entegrasyonda sorunlar yaşayan geniş kitlelerin içinde bulunduğu zihinsel ve ruhsal çöküntü sebebiyle kendisine bir kaçış alanı aradığı sosyo-psikolojik atmosferde sokaktaki hayvanın önüne bir avuç mama koyarak hem kendisine sözde bir erdem atfeden, hem yüzeysel bir eylemle vicdanını rahatlatma yoluna giden insanların hal ve hareketlerini bize gerçek ve tek hayvanseverlik türü olarak kakalamalarını da yiyecek değiliz.

Neden bu hayvanseverler sadece köpekler ve biraz da kediler için kendilerini paralıyor. Doğal yaşamlarını istila ettiğimiz fareler, yılanlar, sıçanlar, sincaplar, kuşlar, yarasalar, balıklar için bir şey yapmıyorlar?

Eğer hayvanseverseniz bu canlıların ekosistemine yaptığımız müdahalelere de yüksek perdeden karşı çıkarak büyük bir sistem eleştirisi yapmıyorsunuz? Mesela ben saçma ve anlamsız bulsam da neden vegan değilsiniz? Neden denize, havaya ve toprağa zarar veren sanayi ürünlerinin çıktılarının tümünü reddederek doğal bir yaşamı protest olarak tercih etmiyorsunuz?

Evinizde bir böcek görünce çat diye ezerek öldürmek de bir hayvan öldürmek değil mi? Apartmana giren bir fareyi zehirli yemle öldürmek de bir hayvan öldürmek değil mi? Hayvanların bazıları sevilebilir bazıları tiksinilebilir mi? Eğer yanıtınız evetse siz hayvansever değil, kedi ya da köpekseversiniz. Canlılar, ekosistem, yaşam hakları gibi konularda yüksek perdeden konuşma hakkına sahip değilsiniz.

Açıkça “ben bu hayvanları insanlardan daha çok seviyorum ve yaşam alanımı onlarla paylaşmak istiyorum” deyin; büyük ve kıymetli kavramları kendi bozuk ruh halinize pansuman yapmak için ayağa düşürmeyin. Biz de bu şekilde açık olursanız sizinle oturup tartışalım ve kararı geniş kamuoyu birlikte versin.

Yazı oldukça uzadığı için bu konu hakkında neler yapılabilir meselesine haftaya, zihnimde kurduklarım ve dünyadaki örnekler üzerinden değineceğim. Ama tek cümleyle şunu söyleyebilirim; sokak köpekleri sahiplendirilemiyorlarsa acısız bir şekilde uyutulmalıdır; ancak bunu düşünen, mantıklı bulan, dile getiren birisi olarak da sokakta kendi halinde dolanan bir köpek gördüğüm ve gözlerine baktığım anda bu düşüncelerimin ne kadar gaddarca olduğu hissine kapılıyorum.

Yukarıda tanımladığımız kendini iki büyük lafı diline pelesenk edip ve kafalarına itelenmiş bir fikirle yüce insan kategorisine koyan iki yüzlüler gibi değiliz elbette; düşünüyoruz, kendi zihnimizle didişiyoruz. İnsan olmak bunu gerektirir.