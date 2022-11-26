Diogo ne zaman oynamasa, savunma ölümcül hata yapıyor

Fırat hocayla Diyarbekir maçı öncesinde sohbet teme imkanı buldum. Tamamen tesadüf. Tanıştık, hasret giderdik. Beyefendi bir insan. Tribünleri karıştıran hocalara inat, görevini sürdürüyordu. Dünkü maçta ise Diogo yine yoktu. Yedekti. Kendi kendime kızdım. Diyarbekir maçı öncesinde Diogo konusundaki düşüncesini niye sormadım diye ?..

Maça çıkan savunmanın solunda, Atila’nın cezası nedeniyle Mehmet Sak görev yaparken, daha 24.dakikada olan oldu. Mehmet adamını kaçırdı, arkadan müdahale etti, yanlarında Yalçın olmasına rağmen hakem direkt kırmızı kartı gösterdi. Ağır bir karardı. Ama Mehmet’in hatası daha da ağırdı. Pahalıya patladı. Bence Diogo dünkü maçta olsaydı, hem Mehmet Sak’ın kırmızı kart pozisyonunda, hem de Mertan’ın kendi kalesine attığı pozisyonda hata yapmazdı...

9 dakikalık uzatma dahil, son 20 dakikada tam 4 gol izlenen Karacabey Stadı’nda karalar bağlayan Karacabey oldu. Bizim bir puanımız ise üç puan değerindeydi. Ama ilk yarının sonlarındaki penaltı pozisyonumuz verilse, ikinci yarının başlarında pozisyonları gole çevirsek, Yalçın’ın kritik golü ofsayt nedeniyle iptal edilmese, farklı kazanırdık…

Son dakika golüne de bir puana galip gibi sevindik. Ama Fırat Gül’ün durumuna tabii ki üzüldük. Samet Ali’yi oynatması için bizzat ısrar ettiğimden dolayı kendimi kutluyorum. Ama daha çok inadından vazgeçen Fırat hocayı kutluyorum…

İki kritik deplasmandan (Karacabey ve İskenderun) birer puanla dönen ve galibiyeti kaçıran Kocaelispor bence finalleri rafa kaldırdı. Zira bu iki takım ikinci yarı İzmit’e gelecek ve o zaman kim büyük göreceğiz ?..

Yönetim ise Fırat hocayla ciddi bir görüşme yapmalı ve adamcağızın sorununu iyi dinlemeli…