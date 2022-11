Aynalar ve Gerçekler

“Yaşam, sen ne gösterirsen, onu sana geri gönderen bir aynadır, Güvercin"

Güvercin, Lal’in serasındaydı. Selamlaşıp, sohbete başlamışlardı. ‘En çok ayna kırmayla kara kedi görmekten korkarım’, dedi Lal. ‘Ve dün gece, bir ayna kırdım Güvercin’. ‘Aynalar, önemlidir. Ne oldu, elinden mi düşürdün? Aynalara düşkün ve takıntılı olmuşumdur hep.’

‘Biliyorum, onun için söyledim zaten. Elimden düşürmedim, daha da kötüsü… Rüyamda kendimi, bir ayna kırarken, gördüm’. ‘Gerçek dünya da olsaydı, sanırım çok daha kötüydü Lal. İnsanların dünyasında, ayna kırmak, uğursuzluk olarak kabul ediliyor. Hem de insanlar, bu uğursuzluğun, yedi yıl sürebileceğini söyleyerek, birbirlerini korkutuyorlar’.

‘Rüya da ayna kırmak, ne anlama gelir acaba güvercin?’ ‘Rüya da ayna kırmak, kendini içinde bulunduğun durumdan, ancak yıkıp parçalayarak, çıkartabileceğin anlamına gelebilir. Böyle yorumlanabilir bu rüya’. ‘Gerçekten mi Güvercin?’ ‘Gerçekliğini bilemem Lal, şimdi, içimden böyle yorumlamak geldi’, derken gülüyordu. ‘Güvercin’, diye kızdı Lal. ‘Hemen kızma, Lal. İstersen, bu rüyayı, başka türlü de yorumlayabilirim. Rüyanın, iyi veya kötü bakış açısına göre ortaya çıkabilecek, farklı yorumlamalarını da aktarabilirim’. ‘Her türlü yorumlama kabulüm’, dedi Lal.

Rüyan, belki de kendi arzu ve isteklerini sana yansıtarak gösteriyordur.’.

‘Ne demek istiyorsun Güvercin?’

‘Böyle bir rüya, rüya görenin, çok bunaldığına, çaresiz kaldığına ve bu çaresizlikle kendine, kendi değerlerine zarar vereceğine işaret edebilir. Aynı şekilde bu rüya, içinde bulunduğu koşullardan bunalan, rüya sahibinin, her şeyi yakıp yıkarak, kendini kurtaracağını da anlatabilir.

Başka tür bir yorumlama da, aynanın kendisine bağlı olarak yapılabilir.

Lal, gerçek bağımlılıklarımdan biridir ayna. Bu konu da saatlerce Konuşabilirim. Aynalara saatlerce baksam doyamam. Aynalara bakarken, aklımdan bin tane soru geçer’.

‘Ne tür sorular’, diye merakla sordu Lal.

‘Gerçekte aynaya bakan kimdir, görülen nedir? Ayna da görülenin, ne kadarı gerçektir?

Ayna hem bilen, hem de bilinen olabilir mi? Böyle soruları saatlerce çogaltabilirim Lal.

Nedense doğrudan, kendi gözlerimizle, kendimizi görebilecek şekilde yaratılmamışız. Hep dışarıya, başkalarına, başka nesnelere bakarak, kendimizi görebiliyoruz. Kendimizi en kolay, aynaya bakarak görebiliriz. Kendi gerçekliğimizi, hep dolaylı, başkaları üzerinden anlayabiliriz’. ‘Ne demek istediğini hiç anlamıyorum’, diye sızlandı Lal.

‘Bak artık şimdi, zor yoldan, anlatmaya başladın’, Güvercin.

‘Aynada görünenin, gerçekliğin tam tersinini gösterdiğini, aynanın her zaman gerçekliği çarpıtarak, yansıttığını söylemeliyim,’ diyerek, Lal’in itirazlarına aldırmadan sözlerine devam etmişti Güvercin.

‘Bunu gerçekten anlayamıyorum Güvercin’.

‘Sana matematik diliyle anlatmamı ister misin Lal?’ ‘Neden olmasın, matematiği severim?’

’Geometrik noktalar, matematiğin özü olarak, matematik gerçekliğin tamamını taşıyan en temel gerçekliklerdir. Geomekrik noktalar, evreni var etseler bile, nicelik itibariyle bir hiçtir, hiç yer kaplamaz ve hiç sorumluluk almazlar. Ancak ilkesel olarak, en büyük olanlarda onlardır. Matematiği ve tüm sayıları, sadece kendilerinden, kendilerini sonsuz, sınırsızca yenileyerek üretirler. Benim için aynalarda böyle geometrik noktalardır. Ancak doğaları gereği, herşeyi çarpıtarak gösterirler’.

’Vazgeçtim, gerçekten vazgeçtim’, diye isyan etti Lal. ’Aynadan, geometrik noktaya nasıl geçtin sen? Mahsus yapıyorsun, değil mi? Benim anlayabileceğim gibi anlatmayacaksan, hiç anlatma, daha iyi’. ‘Tamam, Tamam, aynaya dönüyorum’, dedi güvercin, gülerek.

‘Aynada görülenler, görülene, bakılana ve aynanın gösterme imkânına bağlı şekilde ortaya çıkan gerçekliğin, bir yansımasıdır. Aynanın etkisi görünende, görünenle ilgilidir. Üstelik, aynalar, herşeyi çarpıtarak ters gösterirler. Aynaların, gerçekliği çarpıtarak yansıttığı bilirsen, gösterdiklerini doğru okuyabilirsin Lal. O zaman, bilen, neyi bildiğini ve kabul ettiğini de bilebilir...’.

‘Aynanın bir yüzeyi parlak olup, kendisine yansıyanları gösterirken, öteki yüzü karanlıktır.

Aynanın karanlık yanı, her şeyi kendi içinde saklarken, sadece aşağılık ve süflü şeyleri gösterir’.

‘Tıpkı gölge kimlik, gibi mi Güvercin? ‘Şimdi gölge kimliği bırak, Lal’, derken Güvercin çoktan daralmaya başlamıştı.

‘Bilmen gerektiğini düşündüğüm, bir başka gerçeklik daha var. Ayna ne olursa olsun, hep göreni engeller ve engelleyecektir. O yüzden ayna da, aynı anda hem gören, hem görülen olunamaz. Görünen şeyleri gören göz, görünmezdir. Bilinen şeyleri bilen akıl, bilinemezdir.

Ayna kendi bilinemezliği içinde, bilinebilen tek bir sonsuzdur.

Aynada yüzüne bakan, kendini görürken, yine de aynaya bakıp gördüğü için, kendini doğrudan göremeyeceğini bilir. Çünkü, görünen şeyleri gören göz, görünmezdir.

Aynada ne gördüğüne dikkat etmelisin Lal.

Belki de aynada gördüğün yansıma, seninle ayna arasındaki tek engeldir.

Belki de tek gerçeklik aynanın kendisidir, derken ne dediğini, artık Güvercinin kendi de bilmiyordu.

Ayna, kendini hiçbir zaman göremez. Gerçekte, ayna boşken bile, kendisi olarak gözükmez. Sadece çevresini yansıtabilir’.

‘Anlattıklarınla, bir yere varacaksın, değil mi Güvercin’, dedi çaresizce Lal.

Sıkılarak, güldü Güvercin.

‘Hepimiz, yaşamla olan ilişkimizi, aynalarız. Her canlının bir yüreği var, Lal. Yürek aslında yüze tutulan aynadır. Yürek, varlığın gerçek görüntüsünü gösterir. Her nefeste değişen dünya, kendisiyle birlikte varlıkları da, kalpleri de değiştirdiğinden, her an değişen bir çok farklı gerçeklik görülür aynada. Bu yüzden, dünya da, yüreğin aynasıdır Lal?’.

‘Yaşamla ilişkimizi aynalamak, dedin. Ne demek istediğini, hiç anlamadım Güvercin.’

‘Biraz önce anlattım ya Lal’

‘Ama rüyamda ayna kırdığım için yorum yapıyordun’. ‘Evet, sadece aynalarla ilgili yorum yapıyordum’, dedi Güvercin. Sonra da durdu, kendine geldi. ‘Biraz abarttım galiba Lal’. ‘Biraz mı Güvercin? Sanki başka bir dilden konuşmaya başladın’.

‘Hemen rüyana, geri dönüyorum’.

Rüyan da, bilerek ya da bilmeyerek, yaşamla olan ilişkine, ayna olacak bir şey aramaya çalışıyorsun Lal. Bunu da nasıl yapacağını bilemediğinden, elindeki tek gerçekliği kırıp, parçalayarak yok ediyorsun.’

‘Bunu aynanın kırılmasına mı bağladın yani? ‘Evet, Lal. Yaşamla ilişkini onaylayacak bir aynaya ihtiyacın var. Yaşamına bir bak, geçmişini gözden geçir. Olanları görmüyor musun? Her istediğini almaya başladığında, istemediğin zaman, gelenleri durdurup, geri gönderebiliyor musun? İstek ve arzularından gelenler, hep yanlarında zararları ile birlikte gelmiyor mu?’

Yaşamın, her istenileni yapmak ve vermek gibi, çok kötü bir huyu var. Ağzından her çıkanı duyuyor, hemen sana cevap vererek, harekete geçiyor. Yaşamdan güzel şeyler dilemelisin, Lal.’

‘Daha açık anlatamaz mısın’, diye sızlandı Güvercin.’

‘Tersinden anlatayım istersen…

Belki de yaşam, kendisiyle olan ilişkini aynalıyordur.’

Lal, bu cümleyi, ötekinden bile daha karmaşık bulmuştu. Güvercin ise bu konularda, Lal’in anlattığını, çok yavaş anlamasından sıkılmıştı. Bugünkü sohbetleri, kimin hatasıydı, bilinmez, arızaya bağlanmıştı işte. Herşeyi çarpıtarak yansıttığından olsa gerek, belki de aynaların suçuydu. Anlaşılan yine kaçması gerekiyordu.

‘Ayna konusunu, ne zaman istersen konuşabiliriz, Lal. Güneş batmaya hazırlanıyor, benim gidip, güneşin batışını selamlamam lazım’, diyerek gökyüzüne doğru havalandı Güvercin…