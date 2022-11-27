Makale Yazısı-27 Kas 2022 - 20:00

Şaşıp kalıyorum
Kamil Çöpür

Kamil Çöpür

Cumhuriyet Gazetesi eski başyazarı Sayın İlhan Selçuk’u izleyen bir okuyucuydum. Cumhuriyet gazetesini alır almaz önce onun köşesini okurdum. Bir yazısı bugünkü gibi aklımın bir köşesinde yer almış. İlhan Selçuk yazısında şöyle diyor.

“Arap İngiliz’le birleşmiş, Türk’ü arkadan vurmuş.

Ermeni Rus’la birleşmiş, Doğu Anadolu’yu kana bulamış.

Rum Yunanla; Yunan İngiliz’le birleşmiş Batı Anadolu’yu ele geçirmiş.

Ülkenin mahvolmadık, yıkılmadık, yanmadık, kan dökülmedik, kül olmadık hiçbir yeri kalmamış.

Elde avuçta İstanbul ile İzmir bile yok!

Anadolu’nun altı yedi milyon nüfuslu en yoksul bölümüyle yüzde doksan beşi okuma yazma bilmez.

Yorgun, yoksul, bitkin, ezik bir halk.

Nasıl kurtulmuşuz? Şaşıp kalıyorum.

Yunanı nasıl hizaya getirip denize dökmüşüz

İngiliz’i İstanbul’dan nasıl çıkarmışız.

Dünyanın süper güçleri ile masaya nasıl eşit oturmuşuz?

Yıl 1923

Anadolu’da 10, 11 milyon savaş artığı yaşıyor, aç susuz, parasız

Yüzde doksan beşi okuma yazma bilmiyor.

Ne yapacaksın? Demokrasi yap! Nasıl yapacaksın?

2000 li yıllarda Nurcu tarikatının ardına bu kadar adam takılmışken

1923 ün yanmış, yıkılmış Anadolu’sunda nasıl demokrasiyi kuracaksın?

Kalan Ne/ Y1L 1923

Komşunun komşuyu boğazladığı iç savaşlardan Anadolu’yu mezbahaya döndüren dış savaşlardan yeni çıkmışsın

Fabrikan yok,

İşçin yok

İşadamın yok, mühendisin yok, doktorun yok, tüccarın yok, suyun yok, barajın yok, elektriğin yok.

Kadınlarınız çarşafta çuvala giriyor, erkeğin dört karı alıyor

Yurttaşlık yasası yok

Üniversiten yok,

Bankan yok,

Burjuva yok, Proletarya yok.

İhracatçı, ithalatçı yok.

Sermayen yok. Kalkın bakalım, nasıl kalkınacaksın?

Sermayesiz ekonomik kalkınmanın yumurtasız omletten ne farkı var.

Mustafa Kemal kuşağı ne yapmış?

Yöneticiler devletçiliğe neden ve nasıl sarılmış?

Türkler bankacılığı nasıl öğrenmiş? Merkez Bankası 1930’lara kadar neden açılmamış?

Çağdaş öğretime nasıl geçilmiş?

Okuma yama seferberliği nasıl başlamış?

Kitaplıklarda kitap yok iken ulusal kütüphane nasıl açılmış

Şaşıp kalıyorum.

2000li yılları geçmiş Türkiye’nin haline bakıyorum.

Hiçbir şeyimiz yokken neler yapmışız

Her şeyimiz varken neden yapamıyoruz.

Bir de bu ortamda Mustafa Kemal’e saldıranlara bakıyorum.

Daha çok şaşıp kalıyorum.”

Sayın İlhan Selçuk’u rahmet, minnet ve saygıyla anarken, olup bitenlere şaşı gözle bakanlara da ben şaşıyorum.

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Yazar Kamil Çöpür - Mesaj Gönder

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