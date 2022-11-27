Makale Yazısı-27 Kas 2022 - 20:00

Bu kentin kültür-sanat-edebiyat insanları
Mustafa Küpçü

Mustafa Küpçü

BU KENTİN KÜLTÜR-SANAT-EDEBİYAT İNSANLARI

1980 öncesiydi.

İstanbul’da, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nde görev yapıyordum. Birlik etkinliklerimizi yansıtan, bir de dergi yayınlıyorduk.

Bir gün, İzmit’ten adıma gönderilmiş bir kitap aldım.

Naci Girginsoy, “MAVİNİN ÖLÜMÜ” adlı kitabını bana imzalayıp göndermişti. Büyük onur duydum.

Öyküler içeren kitap, “VARLIK” yayınlarından çıkarılmıştı. Bu yayınevi, sanatçı ve ürün kalitesi seçen bir KURUM’du.

Kitabı bir gecede okudum.

Sonra, Birlik Dergisi’nde kitap ve yazarı üzerine kısa bir yazı yazdım. Derginin bir örneğini de Naci Bey’e gönderdim.

O yıllarda Naci Bey, Kocaeli Gazetesi’nde de köşe yazıları yazıyordu.

Bir gün, bir köşe yazısında, kitabı hakkında yazdığım için bana teşekkür ediyor ve “Ben Mustafa Küpçü’ler için yazıyorum” diyordu.

“Edebi kişiliği” ve verdiği eserleri ile kendisini kanıtlamış bir USTA’nın bu iltifatı benim için onurdur.

Ama daha önemlisi şudur;

Bir sanat insanı, bir edebiyat ustası, ürettiği eserler takdir görürse mutludur. En büyük ödülü budur.”

Büyük usta, bu yazısında gizli bir sitemde bulunuyordu!

Galiba kitabı beklediği ilgiyi görmemişti!

* * *

Bu kentte, sanatın hemen her dalına gönül ve emek veren değerli insanlarımız var. Kimileri öykü yazıyor, kimileri şiir, roman, araştırma, anı yazıyor. Kimi resim yapıyor, kimi musiki alanında amatör etkinliklerde bulunuyor. Her biri de kendi emeği ile “tarihe not düşüyor.”

Bir kez şunun altını çizelim;

Bu insanlar “para kazanıp keyifle yaşamak” yerine, çile çekmeyi, bedel ödemeyi göze alan insanlardır.

Bugünün koşullarında bir kitap çıkarabilmek kolay değil!

Biliyorum, çoğu sponsor desteği de alamıyor! Borç alan, kredi çeken ve böylelikle kitabını yayınlatan değerli insanlarımız var.

Örneğin; bu kentte bir Kamil Çöpür yaşıyor.

Bu güne kadar yayımladığı tüm kitaplarını heyecanla, keyifle okudum. Kamil Çöpür, hayal kurmuyor! Hayal satmıyor! “Toplumsal Gerçekçi Romanlar” yazıyor. Örneğin; “Esey ve Haydar Çavuş” adlı romanı 287 sayfadır. Okuyun, göreceksiniz; kitabı bitirinceye kadar elinizden bırakamayacaksınız.

Nazım Çelik’i tanır mısınız?

Potoger Taşına Veda” adını taşıyan romanını ciddi bir araştırma, bilgi toplama sonucu yazmış. Balkanlarda yaşayan ve Balkanlardan Türkiye’ye göçen atalarının dramını, gerçek yaşamından örneklerle anlatmış. Uluslararası alanda takdir ve ödül almış. İyi güzel de bu kentte yaşayan kaç insanımız bu emeğin, bu başarının farkında?

* * *

Geçtiğimiz günlerde “Kocaeli Trakya İlleri Derneği” bu kentteki 16 yazarı (bazıları unutulmuş olsa da!)bir araya getirdi.

Her konuk yazara kısa bir konuşma olanağı sağlandı. Kitaplarını da getirmişti yazarlar. Ancak, gördüğüm kadarıyla beklenen ilgiyi göremediler! Oysa, hemen tamamı kitaplarının gelirini derneğe bağışlamışlardı. Yine de bu derneğimizi kutluyorum. Aynı duyarlılığı başka kurumlarımız da göstermelerini diliyorum!

Örneğin; Ticaret ve Sanayi Odaları, üyelerini bir gün de olsa bu kentin edebiyat-sanat ve kültür insanlarıyla bir araya getiremezler mi?

Kent kültürüne sahip çıkmak” onların da görevleri değil mi?

* * *

Bu kentte yaşayan, çeşitli alanlarda ürün veren insanlarımıza sahip çıkmalı, onları yüreklendirmeliyiz.

Marifet iltifata tabidir”

Bu söze inanıyorum.

Kendi adıma, bu kentin duyarlı, üretken, yaşadığı kente ve ülkeye karşı sorumluluk duyan yazar-çizer, düşünen ve üreten tüm insanlarımızı saygı ile selamlıyorum.

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