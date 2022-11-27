Makale Yazısı-27 Kas 2022 - 20:00

Yoksulluk sınırı, asgari ücretin 5 katına yaklaştı!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

Eylül 2021’den beri fiyatlarda bir anormallik var. Peş peşe gelen zamlardan sonra satın alma gücümüz iyice düştü. Emekliye zam yapılıyor, asgari ücrete zam yapılıyor. Ama nafile… Yapılan zamlar, neredeyse 1 ay içinde geri alınıyor. Yani hükümet kaşıkla veriyor, kepçeyle geri alıyor. Durum böyle olunca, açlık ve yoksulluk sınırı her geçen gün artıyor… Gazeteduvar’da açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili güzel bir haber vardı. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum.

“Birleşik Kamu İş'in kasım ayı Açlık-Yoksulluk Araştırması'na göre; dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 8 bin 657, yoksulluk sınırı ise 25 bin 422 liraya çıktı.

Araştırmanın sonuçları şöyle: "Açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 434 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 475 lira artarak 16 bin 765 liraya yükseldi. Kasımda yoksulluk sınırı önceki aya göre da 909 lira arttı. Son bir yılda açlık sınırı 4 bin 767 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 7 bin 558 lira arttı.

Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 12 bin 325 liralık artış gösterdi.

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlarına göre, sağlıklı beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 40 lira, son bir yılda ise 742 lira artarak bin 901 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 11 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 117 liralık artışla 224 lira oldu.

MEYVE-SEBZE HARCAMASI  

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama kasımda bir önceki aya göre 231 lira artarak 2 bin 400 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise 1.514 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para kasımda 1 lira azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise 318 lira artarak 620 lira oldu. Sebze harcaması da önceki aya göre 29 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 772 lira artarak 1.112 lira oldu.

EKMEK-UN-MAKARNA

Kasımda, 19 lira artarak 883 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir yılda 289 lira arttı.  Pirinç ve bulgur harcamaları kasımda önceki aya göre 84 lira artarken son bir yılda ise 357 lira zamlanarak 445 liraya yükseldi. Yağ için yapılması gereken harcama ise 13 lira daha artarak 250 lira oldu.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da kasımda 1 lira azalarak lira artarak 643 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise kasımda önceki aya göre 9 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 103 lira artarak 179 liraya çıktı.

Yetişkin erkek için 2.800, yetişkin kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre kasımda açlık sınırı yetişkin erkek için 2 bin 528 lira, yetişkin kadın için bin 984 lira, çocuk için bin 441 lira ve genç için de 2 bin 705 lira oldu.

GIDA DIŞI GEREKSİNİM

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini ‘yoksunluk hissi duymadan’ karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da kasımda 475 liralık artışla 16 bin 765 liraya yükseldi.

Kasımda dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları 1.039 liraya, barınma (kira dahil) harcamaları 3 bin 820 liraya, ev eşyası harcamaları 2 bin 265 liraya, sağlık harcamaları 669 liraya yükseldi. Ulaştırma harcamaları 4 bin 655 liraya yükselirken, haberleşme harcamaları 687 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 593 liraya, eğitim harcamaları 378 liraya, tatil-otel harcamaları bin 504 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar ise 1.034 liraya çıktı.

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı (içki ve sigara harcamaları hariç) ise kasımda 909 lira daha artarak 25 bin 422 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk 11 aylık döneminde 11 bin 910 liralık, son bir yılda ise 12 bin 325 liralık artış yaşandı."

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“Birleşik Kamu İş'in kasım ayı Açlık-Yoksulluk Araştırması'nı yukarıda okudunuz. Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 8 bin 657, yoksulluk sınırı ise 25 bin 422 liraya çıktı. Bilindiği gibi asgari ücret 5.500 lira… Yani yoksulluk sınırı, neredeyse asgari ücretin tam 5 katı… Gel de geçin…

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Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

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