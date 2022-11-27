Makale Yazısı-27 Kas 2022 - 20:00

Ters köşe olduk
Abdullah Malçok

Abdullah Malçok

Nereden başlayacağımı bilemiyorum.

Ama ilk olarak şu gerçeği ifade etmem gerek.

Kocaelispor’un her maçında, internet sitesinden sahaya çıkan takımların ilk on bir değerlerine bakarım.

Şimdiye kadar bu ligde ilk on bir değeri Kocaelispor’un üzerinde bir takım görmedim.

Ve bu kalite farkı sahaya da yansıyor elbette.

Ancak sadece görüntü olarak.

Futbol olarak derseniz, maalesef hala eksiklerimiz var.

***

Kocaelispor forması giyen futbolcuları hiçbir zaman tek tek ve isim sert eleştirmem.

Çünkü bu futbolcular sezon sonuna kadar Kocaelispor forması giyecekler.

Olur da benim yüzümden demoralize olmalarını istemem.

Ne var ki Mehmet Sak kardeşim, kırmızı kart pozisyonunu elbette daha sonra izleyecektir.

Ve rakibinin kendisinden kaç metre geriden geldiğini görecektir.

Bu kadar tecrübeye rağmen, nasıl böyle bir hata yapabilir, aklım almıyor.

Kırmızı kartın doğrusu, yanlışı ayrı bir tartışma konusu ama,

Sonuçta yaklaşık yetmiş dakika on kişi oynayan bir Kocaelispor var.

Üstelik şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden birine karşı.

Ve tabii ki deplasmanda.

Üzülmemek elde değil…

***

Yazımın başına dönelim.

Kocaelispor kadrosu gerçekten bu ligin üzerinde bir kadro.

Ne var ki bu kadro bir türlü takım olamıyor.

Bu sorunu da çözmesi gereken, Fırat hocadır.

Sabırla beklemeye devam ediyorum.

***

Maç 2-0 olunca bir anda bizim için maç gitti duygusu başlamadı değil.

Ama resmen ter köşe olduk.

Kocaelispor kadrosu her an her şeyi yapabilecek kalitede.

Yani bir kez daha direkten döndük.

Ama hala rahat maç izleyemiyoruz.

***

Karacabey taraftarlarının çirkinliklerine de değinmeden geçemem.

Bu kin, öfke neden bilemiyorum ama…

Bu kadar kötü tezahüratlara disiplin kurulunun ne ceza vereceğini takip edeceğimi buradan belirtmek istiyorum.

Bana göre bu maçın rövanşı var, ya da bunun İzmit’i de var düşüncesine gerek yok.

Bırakalım, kendi çirkinliklerinde boğulsunlar.

Biz bu ligin takımı değiliz.

Bir an önce kurtulmaya bakalım, yeter.

 

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