Hatay savaşılmadan kaybediliyor… İşte Hatay’daki Suriyeliler gerçeği

Türkiye’deki Suriyeliler ve özellikle Hatay konusunda, sürekli dışarıdan gazel okunuyor.

Gerçekler gizleniyor.

Suriyelilerin ileride ülkemizin başına nasıl bela olacağı, hep kulak arkası ediliyor.

Oysa sığınmacı ve mülteciler, bugün ülkemizin en büyük sorunu.

Suriyelisi, Iraklısı, Afganlısı, Pakistanlısı, ne bileyim dünyanın dört bir tarafından ipini koparan 9 milyon civarında sığınmacı ve mülteci elini kolunu sallaya sallaya ülkemize girdi, şimdi atsan atamıyorsun, satsan satamıyorsun.

İçimizdeki hazır yiyiciler yetmezmiş gibi, şimdi bir de bunları besliyoruz.

Dün de yazdım…

Yemiyoruz, yediriyoruz.

İçmiyoruz, içiriyoruz.

Eğitim, bedava.

Sağlık, bedava.

Ulaşım, bedava.

Beslenme, bedava.

Eee, ceplerine harçlık da koyuyoruz, böylesine hesap kitap bilmez, böylesine “mülteci budalası” bir ülkeyi nerede bulacaklar?

Ekmek elden, su gölden!

Kendi gettolarını (bir kentin herhangi bir azınlıkça yerleşilen bölümü) da, kendi işyerlerini de kurdular, bazı kentlerde bazı sektörleri tamamen ele geçirdiler, hatta kendi siyasi partilerini kurma aşamasındalar, Güneydoğu Anadolu’nun bazı ilçelerinde ilk seçimde yerel yönetimleri ele geçirecek durumdalar, gerçek böylesine acı olmasına rağmen biz hâlâ “sığınmacı-mülteci gerçeğini” aval aval seyrediyoruz.

Hatay’dan gelen son haberler dehşet verici

Hatay’da görevli bir sağlık personeli, gözlemlerini şöyle paylaşıyor:

“Hatay, savaşılmadan kaybediliyor. Burada sağlık personeliyim.

Arapça öğrenmemiz konusunda sürekli bir baskı görüyoruz. Gelen Suriyeli hastalar bize tepki gösteriyor Arapça bilmediğimiz için. Bir de Suriyeli doktorlarımız var. Onlar da bizi hor görüyor. Her 10 doğumun 8’i Suriyeli. Erkeklerin 4-5 tane eşleri var.

13 yaşında kız çocukları hamile. Ayrıca iki ay içerisinde bir ismin 2 ayrı yerde doğum yaptığını belirledik ama bakanlıktan herhangi bir yaptırım haberi almadık. Gaziantep’te kimliksiz bir yakınına kendi kimliği ile doğum yatışı yaptırmış. Gerçekten artık nefes alamıyoruz burada.

Araştırılmıyor, kimse bilmiyor burada yaşananları. Daha dün bir adamın 26’ıncı çocuğunun doğumunu yaptırdım ve 4 eşi var. Ben, bunlara dur densin istiyorum, lütfen...”

“Hatay bizim” yazıları

Hatay’la ilgili bir başka paylaşım:

“Hatay’a Suriyelileri profesyonel bir nizamla yerleştirenler sessizliğini koruyor. Hatayla ilgili Suriye ciddi propagandalar yapılıyor. Sosyal medya hesaplarından “Hatay’ı alacağız” diye Türkçe paylaşımlar yapılırken, binlerce beğeni geliyor. Bir örneğin, 2 bine yakın beğenisi var.Suriyeli artışı, aşırı fazlalaştı. Duvarlarda, parklarda Arapça “Hatay bizim” yazıları yazılıyor.

Parklarda bulunan sözde sığınmacı erkekler kilim serip bebeğini, çocuğunu oynatan Türk anneleri izliyor. Yaşamakta olduğum mahallenin parkına artık Türk gelemiyor.

Diğer bir yandan aşırı doğum var. Yolda bir Suriyeli kadının yanında 4 -5 bebek kesinlikle bulunuyor.

Hastanelerde Suriyeli sayısı o kadar yoğun ki sürekli kavga çıkıyor. Genç Suriyeli erkekler bellerinde silah, bıçak, satır, vb. şeylerle gezmekten ve taşımaktan çekinmiyor, parklarda bunları çıkarıp pozlar veriyorlar.

Azınlık biziz Hatay’da. Biz Türkler kendi vatanımızda, şehrimizde azınlık kaldık.”

Bir başka vatandaşın anlattıkları:

“Geçen yaz Eğitim Araştırma Hastanesi’nde işim olmuştu, 17 yaşında Suriyeli bir kadının beşinci çocuğunu doğurduğuna bizzat tanıklık ettim ve eşi de 40 yaş üstüydü. Annem 70 yaşında onlara tercümanlık yapıyor; -‘Buralar bizim, en sonunda siz gideceksiniz’ diyorlar.”

Hatay sınırında yaşayan bir başka vatandaşın anlattıkları ise şöyle:

“Eşim Hataylı, ağır bir hastalığa yakalandı. Son zamanlarını iyi geçirsin diye memleketi Hatay’a getirdim. Köy evimiz tam sınırda...

Kocaman bir duvar var üstü dikenli telli. Bayağıdır var bu duvar.

3 ay önce bir daha tel duvar çektiler ortada bizi koruyan asker kulübeleri var, 50 metrede bir kulübe var.

Bütün bunlara rağmen mülteciler akın akın geçiyor.

Sınır köylerinin çoğunda insan kaçakçılığı yapılıyor.

Gelenlerin çoğu erkek. Adam başı 1.000 dolar alıyor kaçakçılar. Bu işi yapanlar tam bir vatan haini.

İnanın, bu beton ve tel duvar olmasına, tüm engellemelere rağmen binlercesi geçiyor veya geçiriliyor. Şehrimiz göz göre göre elden gidiyor.”

Gerçekler gün gibi ortada

Ülkemizin gerçeklerini “yönetenlerden” değil, “yönetilenlerden” dinleyeceksin.

Yönetenler, “sığınmacı-mülteci gerçeğini” kendi çıkarları doğrultusundakamuflajlı olarak dile getiriyorlar.

Bu işin sıkıntısını ise yönetilenler, yani vatandaşlar çekiyor.

Yukarıda da gördünüz, gerçekler gün gibi ortada.

Güneydoğu’da bazı yerleşim yerlerinde yaşayanlar, kendi vatanlarında “azınlık” durumuna düştüler.

Üzülüyorlar, hayıflanıyorlar, ama ne çare!

Dükkâna alışverişe giriyorlar, dükkân sahibi de çalışanlar da Suriyeli, Türkçe konuşuyor anlayan yok.

Gazetelerde okumuşsunuzdur…

Geçenlerde İstanbul’un göbeğinde sahibi ve çalışanları Suriyeli olan bir giyim mağazası, “Türkçe bilen eleman aranıyor” diye ilanı verdi.

Evet, gerçekler artık gün gibi ortada.

“Sığınmacı-mülteci gerçeği”, artık krize, hatta “beka sorununa” dönüşmüş durumda.

Daha önce yazdım, bir kez daha yazıyorum…

Güneydoğu’ya Arap göçü önlenemezse, Türkiye, “Türk-Kürt-Arap Federasyonu”na zorlanabilir.

Sanırım, emperyalist devletlerin akıl defterinde de böyle bir formül var.

Yaşadıklarımız, hiçbir zaman “tesadüf” değil.

Emperyalist güçler, “bir taşla iki kuş” vurdular.

“İç savaş” bahanesiyle aşağıdan vurup Suriye’nin kuzeyindeki Arapları Türkiye’ye gönderdiler, boşalan yerlere de Kürtleri yerleştirdiler.

Şimdi burada, tıpkı Kuzey Irak’ta olduğu gibi, kendilerine, daha doğrusu İsrail’in güdümünde piyon bir Kürt devleti kuracaklar.

Güneydoğu Anadolu’nun “demografik” yapısı değiştiğinden, burada da “Türk-Kürt-Arap Federasyonu” formülünü ortaya koyacaklar.

Özetle…

Son derece “uyanık olmamız gereken” günlerden geçiyoruz.

Ama ne yazık ki, Türk halkı “Tavşana bak” denilerek uyutulmaya devam ediliyor.