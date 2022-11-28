Karamürsel Osmaniye Mahalle Muhtarından çifte standart mı?

Karamürsel’e bağlı Osmaniye Köyü’nde şu sıralar, muhtar Ahmet Ertan ile aynı köylü TRT’nin ünlü yağlı güreş spikeri Recep Tosun arasında bir sıkıntı var.

Edindiğimiz bilgiye göne Karamürsel Osmaniye Köyü’nde orman müdürlüğü tarafından kesilen "makta" odunu, köyde ikamet edenlere belirli ücret karşılığı hak sahibi köylülere verilmekte.

Ancak Osmaniye Mahalle Muhtarı Ahmet Ertan, bazı kişilere ait olan evrakı imzalama noktasında imtina etmekte ve imzalamamakta.

Evrakını imzalamadıklarından biri de Karamürsel Osmaniye Köyü’nde doğmuş ve yaşayan eski pehlivan güreş spikeri Recep Tosun…

**

Orman Müdürlüğü tarafından kendisine sunulan evrakı imzalamamak için direnen muhtar Ahmet Ertan, acaba ne yapmak istiyor? Diye soruluyor.

Seçim arifesinde vatandaşa bilerek zorluk mu çıkartıyor? Diye konuşuluyor.

Vatandaşın hakkını neden teslim etmiyor? Diye soruluyor.

**

Gazetemize ulaşan mağdur ünlü yağlı güreş spikeri Recep Tosun, bu nahoş durumu CİMERE ve kaymakamlığa ulaştıracağını, hakkını sonuna kadar arayacağını belirtti.

**

Anlaşılan Osmaniye Mahalle Muhtarı Ahmet Ertan ile TRT’nin ünlü yağlı güreş spikeri Recep Tosun arasında bir sorun var.

Osmaniye Mahalle Muhtarı Ahmet Ertan’ın çifte standart uyguladığı konuşuluyor.

Bu sorun çözülmeli, kimse mağdur edilmemeli.