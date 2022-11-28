Bravo Fenerbahçe’ye, bravo Ali Koç’a!

Fenerbahçe’ye ve Ali Koç’a bu “bravolar” neden biliyor musunuz?

“Ülkemizin en önemli değerine”, Atatürk’e “özel bir önem” verdikleri için…

Ülker Stadı’nın adının “Atatürk Stadı” olarak değiştirilmesi çalışmalarına başladıkları için…

Ne iyi düşünmüşler!

Tüm “ futbol severleri” mutlu ettiler.

Sadece Fenerbahçelilerin değil, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine önem veren herkesin gönlünü fethettiler.

Örneğin ben, kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’den hiç hoşlanmam, ama alınan bu karar benim de önyargımı değiştirdi.

Elbette Galatasaray’ı bırakmam, ancak Galatasaray’ın şampiyon olamadığı yıllarda Fenerbahçe’nin kupayı kaldırmasını isterim.

Fenerbahçe’nin bu adımı örnek olmalı

Türkiye, özellikle son 20 yıldır Cumhuriyet ilkeleri ve Atatürk değerleri konusunda sıkıntı yaşıyor.

Devletimizin kurucu isimlerini, yoktan sebep yaratıp, spor ve kültür tesislerinden sildiler ve silmeye devam ediyorlar.

İşte tam böyle bir noktada, Fenerbahçe’nin, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıldönümünde “Ülker Stadı”nın adını “Atatürk Stadı” olarak değiştirecek olması, ülkemizin geleceği ile ilgili umutları yeniden yeşertiyor.

Dileyelim ki, Fenerbahçe’nin bu öncülüğü, diğer kurumlara da cesaret versin ve son 20 yılda kaldırılan “Atatürk” tabelaları yeniden yerine konsun.

Kurumlar, başta Atatürk olmak üzere devletimizin kurucu isimlerine sahip çıkmakta yarışsın.

İkinci yüzyıla, yeni bir ruh ve yeni bir heyecanla başlangıç yapalım.

Gazetelerde çıkan haberlerde, “isim değiştirme mevzuatı”, “Ülker ile yapılan stat ismi anlaşmasının 2025’te bitecek olması” ve “Şükrü Saracoğlu ailesinin isim değişikliğine onayı” üzerinde duruluyor.

Elbette, “resmi ve etik işlemler” ne ise, gereken yapılmalı.

Ben, Ülker Grubu’nun ve Şükrü Saracoğlu ailesinin, stadın isminin “Atatürk” olarak değiştirilmesine bir itirazları olacağını sanmıyorum.

Aksine gurur duyarlar.

Bu kararlarından dolayı başta Ali Koç olmak üzere Fenerbahçe yönetimini kutluyorum.

Bu “geçim karnesi”ne sahip öğretmenler, çocuk eğitebilir mi?

Öğretmenlerimizin “geçim karnesi” şöyle:

*Yüzde 83.1 (Yoksulluk sınırı altında yaşayan öğretmenlerin oranı)

*Yüzde 61.4 (Geliri, giderinden az olan öğretmenlerin oranı)

*Yüzde 90 (Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan öğretmenlerin oranı)

*Yüzde 43 (Her ay borç bulmaya çalışan öğretmenlerin oranı)

*Yüzde 91 (Ek iş arama ihtiyacı duyan öğretmenlerin oranı)

*Yüzde 90 (Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekenlerin oranı)

Evet, ne dersiniz?

Bu “Geçim karnesi”ne sahip öğretmenler, çocuk eğitebilir mi?

En beğendiğim “Öğretmenler Günü” kutlaması

“Sevgili öğretmen arkadaşım,

Bil ki; dünyanın neresinde doğmuş olursa olsun, her çocuk cinsiyeti, dili, dini, ırkı fark etmeksizin senin evladındır. Hiçbir konuda ‘Çocuktur, anlamaz’, ‘Gençtir, bilmez’ deme. Bir öğretmenin çocuklardan ve gençlerden öğrenebileceklerinin değeri paha biçilmezdir. Öğrencilerine yalnızca bir şehri, bir ülkeyi, bir kıtayı değil, dünyayı kucaklayacakları ve yaşamda ayakta kalacakları değerleri aktarmaya çalış.

Öğretmenlik, insana ve dünyaya cesaret ve gönüllülükle adanmayı gerektirir. Cesaretini ve azmini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

24 Kasım Öğretmenler Günü’n kutlu olsun!”

Bu kutlamayı yapan isim, İnşaat Yüksek Mühendisi Fahamettin Akıngüç.

Fahamettin Bey, inşaat yüksek mühendisi, ama aynı zamanda tanınmış bir eğitim yatırımcısı.

Kültür Koleji Kurucusu ve İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde gazetelerde pek çok kutlama yayınlandı, ben en çok Fahamettin Bey’in kutlamasını beğendim.