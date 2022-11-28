Kocaeli Büyükşehir Bütçesi = Dokuz üniversite bütçesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi 23 milyar TL olarak meclise sunuluyor. Gerçekten büyük bir bütçe. Dört bakanlık bütçesinden büyük. Dış işleri bakanlığı 16 milyar TL, Enerji Bakanlığı 18 milyar TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı 16 milyar TL ve Ticaret Bakanlığı 17 milyar TL. Ayrıca içlerinde Ankara ve İstanbul’un en büyük dokuz üniversitesinin bütçelerinin toplamından da büyük. Büyüklüğün hacmini belirtmek için bunları yazıyorum.

Yazıyorum ki, bu büyük bütçeler karşılığında aldığımız hizmetlerle karşılaştırma yapalım. Bu büyük tutarlı bütçeler sadece 2023 yılında değildi. 18 yıl sürekli diğer büyükşehir belediyeleri ile karşılaştırıldığında durum aynıydı.

Bütçeleri ekonomik kullanmış olmanın en temel kuralı, fayda-maliyet ilişkisi toplum adına sağladığı yarardan değerlendirmek gerekir.

Kuşkusuz bu büyük bütçelerle bir şeyler yapıldı. Ancak en faydalı yapılan hizmetin tramvay hizmeti olduğunu düşünüyorum. Çok geç kalındı ve yapılan yatırım çok kısıtlı kaldı. Sanırım sadece 16 km gibi.

Geçtiğimiz haftalarda Sayın Başkan Tahir Büyükakın, Sayın Sefa Sirmen’in bir fotoğrafı üzerinden polemiğe girdi. O yıllarda proje yapılmış ama sonuçsuz proje gibi birazda yakışmayan bir tavır içinde gereksiz sözler sarf etti. Sayın başkan işinize bakın eskiyi deşerseniz inanın altında kalırsınız. Bugün eleştirdiğiniz kişinin sayesinde su gelirleriniz 6 milyar TL civarında. Sizin 20 yıl içinde yılda 6 milyar TL katma değer yaratan bir tek yatırımınızı gösterebilir misiniz?

Bakınız ben size sosyal demokrat belediyecilikle ilgili daha somut örnekler vereyim. Sizin 2023 yılı bütçeniz 23 milyar TL iken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi 4 milyar TL’ye bağlanmış. Yani bütçenizin büyüklüğü yaklaşık 6 katı. Önceki yıllarda da benzer orandaydı. Meclis üyesi olduğum dönemde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi 1.5 milyar TL iken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi 180 milyon TL idi. Bugün sizin halk için en yararlı yatırım olan tramvay yatırımınız 16 km iken Eskişehir’in 55 km. Yani Kocaeli’nin 3 katından fazla. Bütçenizle ters orantılı. Sayın başkanım bu tür gereksiz polemikler yerine, işinize bu yönü ile bakmanız daha doğru olacaktır.

Bir diğer hususta, geçen yılın ilk bütçesi 6 milyar TL iken bu yıl 23 milyar TL olarak meclise sunuluyor. Yani bütçe artışı 17 milyar TL. Oransal olarak artış % 280’lerin üzerinde. TÜİK enflasyonu % 85, ENAG enflasyonu % 180 ve yeniden değerleme oranı % 122’lerde olurken sizin enflasyonunuz % 280 olmuş. 2023 yılı mali performans programına baktığımızda, yatırım daire başkanlıkları olan Fen İşleri, Çevre ve Ulaşım Daire Başkanlıklarının yatırım miktarlarında da 2022’ye göre artışlarda görülmemektedir. Bu nedenle yaklaşık bir önceki yıla göre 4 kat artışın fiyat artışlarından kaynaklandığı görülmektedir. % 280’i böyle okumak gerekir.

G-2 cetvelinde 2023 yılı projelerinin toplam harcama tutarları 3.977.796.050 TL olarak tespit edilmiş. Dikkat çeken yatırım çevre koruma ve kontrol daire başkanlığının atık bertaraf tesisi ve iki adet depolama sahası için ayrılan toplam 445 milyon TL. Atık bertaraf tesisinin yeri konusunda tam bir tespit yapılıp yapılmadığı da bilinmemektedir. Bu tesisin yeri dışında, teknik özelliklerinin de kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini düşünmekteyiz. Sadece bir yakma tesisi mi? Yoksa içinde ayrıştırma yapılıp yapılmayacağı ve çevreye zararı gibi konularda bilgilendirmeler yapılması belediyenin işini daha da kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Çünkü bu tip tesislere de ihtiyaç olduğu açık şekilde görülmektedir.