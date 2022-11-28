Siyasette yozlaşma, zenginleşme

Ülkemizde yıllardır konuşulan en önemli konulardan biri siyasetçilerin zenginleşmeleridir. Her yirmi yılda bir ağır ekonomik kriz yaşayan ülkemizde yurttaşlarımız geçim sıkıntısına düşerek ekmek parası bulamaz hale gelirken bazı siyasiler ve yakınlarının zenginleşmeleri devam eder, gider.

İstisnaları var mı? Tabii ki var.

Öncelikle cumhuriyetin ilk yıllarında büyük Atatürk ve arkadaşlarında böyle bir şey görmek mümkün değil. Onlar maddi değerlerden çok manevi değerleri geliştirmeyi, halkı zenginleştirmeyi esas almış siyasiler.

Ülkeyi yönetenler esasında millet adına yönettiği için amaçlarının milletin zenginleşmesi ve o oranda da kendilerinin zenginleşmeleri gerekir. Ama nerde? Devlet olanaklarını eline geçiren bazı siyasilerin kendilerinin ve yakınlarının zenginleştiklerine çok tanık oluyoruz. Kafanızı kaldırın etrafımızda belediye başkanlığı, iktidar milletvekilliği yapan bazı kişilerin ve yakınlarının nasıl zenginleştiklerini hemen görürsünüz.

İktidar olup da zenginleşmeyen namuslu siyasiler de var tabii. İlk akla gelen zamanın ANAP milletvekili Adnan Kahveci… Milletvekili maaşlarına yapılan zamlara dahi tepki veren bir siyasiydi. Buna benzer işini millet için yapan gerçekten saygın bir çok iktidar, muhalefet milletvekili, belediye başkanı da vardır. Bu sistemde imkanları varken bunu kullanmayan namuslu siyasileri de kutlamak gerekir.

İçinde bulunduğumuz bu yozlaşmanın nedeni; içinde bulunduğumuz siyasi sistem ve bunun getirdiği büyük bir sosyal bozulma ve yozlaşmadır. Özellikle tek adam rejiminden sonra kontrol daha da ortadan kalktığı için son dönemde bu tür olaylara daha sık rastlamak mümkün.

Daha geçen günlerde bir bakanın kardeşinin bir başka bakanın yardımcısı olarak atandığı, onun da akrabasının TOKİ’den aldığı ihale ile milyarlar kazandığı gazete manşetlerindeydi. O kadar örnek var ki. Toplum artık bu tür yolsuzluk iddialarını dikkate almamaya, unutmaya başladı. Çünkü olayı ne yazık ki kanıksamış durumda. Çünkü sistem bu yolsuzlukları önleyemiyor. Yolsuzluklar yapanın yanında kar kalıyor. Kamu İhale Yasası’ndaki 100’e varan değişiklikler de bunun tipik yasal kılıfı değil mi?

İşte “Bal tutan parmağını yalar” cümlesi de yolsuzluk yapanın yanında kar kaldığının toplumdaki ifadesi.

Ülkemizde Anayasa dahil, siyasi sistemimizde, siyasetin finansmanında büyük problem var. Basın ve kitle iletişim araçları ile televizyonlarda tanıtım ve reklam işlerini yapmak çok pahalı. Yani siyaset pahalı. Bu nedenle siyasetçi iş adamının, parası olanın kucağına düşebiliyor. Oysa ki sistemin aday olan siyasetçilere eşit miktarda kaynak sağlaması, bu miktarı aşan harcamaları yapan siyasileri de kontrol ederek cezalandırması gerekir. Böylece seçmede olduğu gibi seçilmede de olması gereken eşitlik oluşturulur ve siyasetçi parası olanların kucağına atılmaz. Bu olmadığı için siyasiler iş çevreleri ile iş tutmak, arkasından destek aldığı iş çevrelerine ihale vs ayarlayarak yolsuzluğa bulaşmak durumunda kalabiliyor. Bu nedenle iş çevreleri basın organlarını, televizyonları satın alarak siyasileri desteklemek suretiyle daha da zenginleşiyorlar. Bu örnekleri çok arttırmak mümkün.

Bunu önlemek için dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yolsuzluğun üstüne çekinmeden gidebilen tam bağımsız yargı, iş çevrelerinin etkileyemeyeceği millet adına çalışan bağımsız basın, yolsuzluklarda dokunulmazlık zırhının olmayacağı siyasi yapı, eksiksiz demokrasi ile siyasetten zenginleşmenin önünü almak mümkündür. Aksi durumda bugün olduğu gibi, hakaret ve şiddetin egemen olduğu bir siyasi yapı. Ezilen halk yığınları ve ciddi bir siyasi yozlaşma ile karşı karşıya kalınıyor. Siyasetin acilen zenginleşme aracı olmasından, bu yozlaşmadan kurtarılması ile olması gereken kutsallığa ve güvene kavuşturulması gerekir. Yozlaşma ve yolsuzluklar sistemden besleniyor.