Makale Yazısı-29 Kas 2022 - 20:00

Helal etmem! 
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Benim kendime ait haklarımı yiyenleri ikiye ayırıyorum. 

Maddi olarak paramı pulumu, malımı ulaşmam gereken hakkımı yiyenlere, belirli ölçülere kadar hakkımı helal ediyorum. Namusuma, şerefime manevi değerlerime uzanan ellere ve dillere ölsem de helal etmem… 

Ülkemizin ve Yüce Türk Milletinin menfaatlerine, şerefe, namusa  ilişkin konulardaki, yalanlara, iftiralara dayanan haklarımı kesinlikle helal etmiyorum ve etmeyeceğim!   

Ülkemize maddi ve manevi zararlar verenlere ise payıma düşen hakkımı asla helal etmiyorum. 

Beddua etmeyi hiç sevmem. Ama üç gurup insan var ki aklıma geldikçe, ülkemizin geldiği bu durumu görünce sebep olanlara hiç de hayır duası edemiyorum. Aksine içimden en ağır bedduaları etmek geliyor. 

Bunların  en başında;  Kız çocuklarımızı zorunluluk olmamasına rağmen okutmayan, kadınlarımızın yeterince  eğitim almasına, dilim varmıyor ama  “cahil”  kalmasına  sebebiyet verenler.  Kadınlarımızın, kızlarımızın toplumda hak ettiği yeri alıp ülkeyi aydınlık yarınlara taşımalarına engel olanlar gelir. 

Bilmezler ki, insan neslini en güzel şekilde, doğuran analar eğitir yetiştirir. Temel eğitim ve gelişim ana kucağında başlar ve büyür. Analar eğitimli, kültürlü olursa onların göz bebeği evlatları da aynı oranda eğitimli ve kültürlü bireyler olur. O bireyler bir araya gelince de toplum her geçen gün ilerilere koşar. Halkın cahil kalması emperyalistlerin, iş birlikçilerin ve cehaletten beslenenlerin işine geldiği için de engel kadın neslinin gelişmesine engel olmaya çalışırlar. Bilmezler ki anaların eğitimi ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak en temel unsurdur. 

Ya da, insan neslini anaların yetiştirdiğini çok iyi bilirler, ama yetişmiş nesil istemezler. Dünyanın, kendi cahil ve ya iyi niyet yoksunu menfaatlerine kalmasını isterler. Çünkü arkadan gelen nesil aydınlandıkça onların menfur emellerine giden yollar karanlığa düşer. 

İkincisi ise köy enstitülerini kapatan zihniyettir. Çağın gelişen koşullarında, her türlü iktisadi, ekonomik ve  kültürel gelişmeleri, memleketin en ücra köşelerine kadar ulaştıran, gelecek nesillere önderlik edecek nesilleri yetiştirecek donanımlı insan yetiştiren bu eğitim ve öğretim sistemini sonlandıranlar; 

Eğitim  imkanı olmayan  vatan evlatlarına eğitim imkanı sağlamanın yanında, uygulama alanında  çevre halkını da bilinçlendirip örnek olma yetisini kazandırıyordu ki; Bu dahi emperyalistlerin ve uşaklarının hiç işine gelmedi. Bu durumu, gelişen kalkınan  Türkiye’nin karşılarına çok daha güçlü olarak çıkacağı bir tehlike bir gelişme olarak tespit ettiler. Var güçleriyle yok ettirmeye  çalıştılar. Yerli iş birlikçileri ile de ortadan kaldırdılar. Onlar sevindiler. Bizler hala üzülüyoruz… 

 

Üçüncüsü ise, Devlet Parasız  yatılı   eğitim, öğretim  olanağını ortadan kaldırdılar. 

O sistem ki, ülkemizin her köşesinde var olan ve her biri ayrı bir cevher  olan vatan evlatlarının, imkansızlıklar nedeniyle yok olup giden yüksek karakter ve kabiliyetlerini gün ışığına çıkarıyordu.  Ülkemizin hizmetine kazandırıyor, kaybolup kaybolup gitmekten kurtarıyordu. 

Bu olanaktan genellikle,  alev topu olup ülkeyi aydınlatma gücü olan ama gerekli imkanları olmadığı için kendisini, ailesini, ülkesini aydınlıklara taşıyabilecek has vatan evlatları yararlanıyordu. Ülkemizin geleceğinin yollarının taşlarını döşüyorlardı… 

Bu sistemi yok ederek,  bu vatan evlatlarını hangi emellerin kucağına gitmek zorunda bıraktılar? Bu çocuklar ne oldu ? Nerelerde ne surette hangi yöntemlerle ve hangi hedeflerle  eğitim almaya  mecbur bırakıldılar ? Bunları  düşündükçe  İnsanın  üzüntüsü dayanılmaz oluyor. 

Bu engellemeleri  bilerek ve  planlayarak  uygulayanlar Türk  düşmanıdır, Türkiye Cumhuriyetinin  düşmanıdır. İçteki  uzantıları  Emperyalizmin  aymaz  uzantılarıdır. 

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