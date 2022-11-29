Makale Yazısı-29 Kas 2022 - 20:00

Şiir arası hayat ve; Şahan Vacit Çelik…
Mustafa Küpçü

Mustafa Küpçü

Hani, bir şarkı ve sözleri var;

“Nereden sevdim o zalim kadını

Bana zehretti hayatı”

Sözler, Yusuf Ziya Ortaç’a, bestesi Selahattin Pınar’a ait bir şarkı.

Bu ülkenin ilk Türk ve Müslüman tiyatro oyuncusu Afife Jale’ye amansız bir aşkla bağlanan Selahattin Pınar’ın yaşadığı acıların bir dışa yansımasıdır bu şarkı.

Beste yapma yeteneğim olsa bu şarkıyı Şahan Vacit Çelik için düzenlerdim!

“Nereden tanıdım o çılgın çocuğu”

diye başlardım dizelere.

Vacit, yaşadığımız dünya ölçütlerine göre “aykırı bir adam.”

Bilinçli, ilkeli, dürüst, korkusuz ve her koşulda “bedel ödemeye hazır” bir yiğit insan.

O’nunla yol yürüdüm.

“Kardeşim” oldu.

Huysuz ve ani kararlı olduğu için bir süre buzlar girdi aramıza.

Ama benden hayli genç olsa da, O’na olan saygımı hiç yitirmedim.

Uzun sayılabilecek bir aradan sonra bu “Huysuz” çocukla yeniden kucaklaştık ve diyet olarak kucağıma bir şiir kitabı bıraktı!

Şiir arası hayat” adını taşıyan bu kitabın her satırını ciddi olarak okudum, inceledim.

Şiirsel bir düzen içinde, önce öz yaşam öyküsünü dile getirmiş..

Yaşam değerlerindeki iyiyi de güzeli de çirkini de pervasızca yazmış!

Dedim ya; “aykırı bir adam!”

Dünden bugüne, “özgür bir insan” kimliği ile yaşadıklarını dile getirmiş şiirlerinde. Kendi yaşam dairesi içinde sanki Türkiye’yi anlatmış.

Sonra, lütfedip şiirlerine isimler koymaya başlamış!

Bütün şiirlerinde, insan kimliği, değer yargıları ve yaşam tercihleri yansımış.

Biz, Vacit’le azımsanmayacak işler yaptık.

Çevre için mücadele verdik.

Birlikte tiyatro bile yaptık.

Dikildik paranın, sermayenin egemenliğine.

“Değişmeyen tek şey değişimdir” temel değerine yürekten inandık.

Hala da inanıyoruz.

Ama bu ülkede değişimin kolay olmadığının, olmayacağının da farkındayız!

Ve biz; “Ateşi ve ihaneti gördük.”

Hem de kimi zaman en yakınımızda!

Hepsi bir yana;

Şahan Vacit Çelik’in gerçek anlamda bir şair olduğuna tanıklık ederim.

Vacit, ne yaşadığı ülkeden ne de “yoldaş” saydığı insanlardan hiçbir ayrıcalık istemedi asla.

Hiçbir zaman tepkisini saklamadı.

Eğilip bükülmedi, yaşadı onuruyla.

Vacit’in şiir kitabında “insanca bir yaşam” ve “şiir” adına çok şey bulacaksınız.

Şiir arası hayat” için teşekkürler Vacit.

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