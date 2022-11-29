KOÜ’lü öğretim görevlisi üstgeçit sorununun çözülmesini bekliyor!

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Savaş, önceki gün gazetemizi aradı. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe yerleşkesindeki üst geçitle ilgili sorunlarını dile getirdi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe yerleşkesinde öğrencilerin karşıdan karşıya güvenli geçişlerini sağlamak için inşa edilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında görev yaptığı İstanbul’da şehit edilen Derinceli Polis Serdar Gökbayrak’ın adı verilen yaya üstgeçidi bakım ve onarımdan geçmişti.

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Bekir Savaş, KOÜ Umuttepe Yerleşkesi B Kapısı önünde bulunan Şehit Polis Serdar Gökbayrak üstgeçidinde yapılan bu çalışmalar sonucunda onarılan köprü konusunda gazetemizin ihbar hattına şikayetini bildirdi.

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Bekir Savaş, “Çakır Asansör firması geçen hafta onarıp hizmete açmıştı. Nadiren kullanan olmasına karşın hemen bozulmuş. Üst katta takılmış. Kapısı sürekli açılıp kapanıyor. Kendi kendine eğlenen asansörümüz var. Köprüye zemin olsun diye de yalap şalap dökülen çukurlu tümsekli asfalt yer kaplamasını geçmemek gerekiyor. Daha az basamağı var diye yürümeyen merdivenlerden çıkan öğrenciler ve vatandaşlar var. Çektirdikleri eziyeti başarı gibi göstermek için bir de başkanın pankartını asmışlar ” dedi.

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“30 yıldır bu kente eğitim öğretim dışında sağlık hizmeti veren Kocaeli Üniversitemiz üvey evlat değildir” diyen Savaş, 80 bin öğrencisi ile 3 binden fazla çalışanın unutulmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Savaş’ın şikayetini yukarıda sizinle paylaştım. Gazetemize fotoğrafları da gönderen Savaş, üstgeçitteki sorunların giderilmesini istiyor. Biz de Savaş’ın sorununu dile getirdik, yetkililerin bu sorunu en kısa sürede çözmesini bekliyoruz.