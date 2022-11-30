Sokrates’in ünlü sözüdür;

“Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir!”

Gazete başta olmak üzere, dergi ve kitap okumakla geçiyor yaşamım.

Okudukça, bilmediklerimi öğreniyorum.

Öğrendikçe daha çok acıkıyor ruhum öğrenmeye.

Ne var ki, yazılarımda ve yaşam tarzımda “Siyaset Bilimi ve tarihi” ağır basıyor. Bu nedenledir ki; roman, öykü ve şiir kitaplarına yeterince zaman ayıramıyorum.

Son zamanlarda bu eksikliğimi gidermeye çalışıyorum. Özellikle de Kocaeli’de yaşayan yazarların eserlerini okuyorum.

Bu kentte çok değerli yazarlar var.

Bugün size, genç bir yazarımız olan Gül Anasal’dan ve “Kör Kaçamağı” adlı son kitabından söz edeceğim.

Kitabı, bir Cumartesi akşamı okumaya başladım, ertesi gün bitirdim.

Okurken, kimi tümcelerin altını çizmekten kendimi alamıyorum. Bu kitap da bu hoyratlığımdan payını aldı!

Çünkü, romanın kahramanı ve bütün olarak konusu etkileyiciydi.

Kitabın konusu ve kahramanları gerçek bir olaydan alınmış. Ama, doğal olarak “kurgular” da var.

Bu da çok doğal.

Çünkü, öykü ya da roman yazarı Noter katibi değildir!

Yazar, yapıtına kendi düşünce ve kimliğini katabiliyorsa yazardır!

Anasal’da bu yetenek var.

Kitap, yoğunluklu olarak diyaloglarla işlenmiş.

Klasik romanlarda tanık olduğumuz, uzun betimlemeler ve soyut tanımlamalar yok.

Ama, o diyaloglarla adeta kişilerin ruh dünyalarına sızıyorsunuz.

Yazar, konuyu İzmit kent tarihi ile de harmanlamış!

Kent içinde sayıları giderek azalan Çınarları ve o çınarları asırlar öncesi bugüne armağan eden Sırrı Paşa bile var!

Uzun sözün kısası, bu “öykü-roman” keyifle okunacak ve ciddi bir yaşam dersi alınacak bir kitap olmuş.

Gül kardeşimi kutlamak için aradığımda, TİYATRO oyunu yazmasını da önerdim. Kanımca, bu konuda da yeteneği var.

Gül Anasal, bu kentte doğmuş ve halen bu kentte yaşayan,

şiir ve sanat tutkunu bir insan.

Aydili Sanat Derneği kurucu üyesi.

Yazmaya “Gül Zamanlarda” adlı bir şiir kitabı ile başlamış.

Sonra, ilgi duymuş, araştırmış, kaynak toplamış ve “Kocaeli Edebiyatçılar Derlemi” adlı bir kitap çıkarmış.

Şiirleri, Aydili Sanat Dergisi başta olmak üzere çeşitli dergilerde yayınlanıyor.

Şair kimliği onaylanmış.

Bir süredir, Kocaeli Gazetesi’nde de köşe yazarlığı yapıyor.

Hayatı ciddiye alan, bu kentteki hemen tüm kültür-sanat etkinliklerini yakından izleyen, kendine ve yaşadığı topluma saygılı bir “kentli insan” örneği.

Bu kentin duyarlı insanları;

Kentimizin değerlerine sahip çıkalım.

Göreceksiniz, onlarla birlikte sizler de mutlu olacaksınız.

Gül Anasal’ı içtenlikle kutluyorum.