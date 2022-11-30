Karacabey’i gözümüzde çok büyütmüşüz

Kocaelispor hafta sonu direk rakiplerinden Karacabey Belediyespor’a konuk oldu.

Bir önceki Diyarbekir maçında oyundan yana oluşan kötü görüntünün telafisi ve rakiple puan farkını açmanın imkanını içerisinde barındıran bir mücadeleydi.

Maçın başında iki takım birbirini zorlamadı. Biraz oyun olarak öne çıkmaya başladığımız dakikalarda Mehmet Sak’ın kırmızı kartı geldi.

Burada gidişatı durdurup birkaç maçtan pozisyonlar ile bir sekans oluşturmak istiyorum.

Mesela bunlardan biri oynadığımız Vanspor maçında 26. dakikada kullandığımız köşe vuruşunda savunmamız geri koşmaya çalışırken, Emrah Tacir, İzmitli futbolcu Uğur Can’ın yaptığı koşuyu görüp, Yalçın ve Atila’nın arasına güzel bir pas veriyor ve Uğur çaprazdan Gökhan ile karşı karşıya kalıyor.

Etkisiz bir vuruş yapınca pozisyon da harcanmış oluyor.

Diğeri ise… Geçtiğimiz hafta son dakikada Diyarbekir maçından.

AYNI POZİSYON

Yine bir köşe vuruşu pozisyonu ve üstelik de 1-0 öndeyiz.

Ancak köşe vuruşu sonrası seken topta ne hikmetse savunmamız yine yerleşim problemi yaşıyor ve topu kendi ceza alanına yakın bölgede alan Berkay Ceylan, topu yarı sahaya kadar sürüp İlker Sayan’a pası veriyor… İlker de direkt Gökhan’la karşı karşıya kalıyor. Bu kez de Gökhan son dakika kalesinde büyüyerek maçı ipten alıyor.

Bu hafta oynanan Karacabey maçının 24. dakikasında yaşanan aksiyonda, rakip savunma oyucusu topu karşıladıktan sonra uzun attı.

Bekircan neredeyse sıfır pres ile topu önüne indirdi, Diyarbekir maçının uzatma anındaki pozisyon gibi, Berkay Ceylan’ın olduğu bölgeden, savunmada konumlanan sol stoperimiz Yalçın ve sol bekimiz Mehmet Sak arasına uzun bir top attı.

Mehmet Sak da önüne geçen rakibini düşürdüğü için kırmızı kart gördü ve her şey iyi giderken bir anda sahada 10 kişi kaldık.

Üç maç ve üç benzer sahne…

MERKEZDEKİ SERTLİĞİ ARTIRMALIYIZ

Bu ve benzeri sahneleri sezon başından bu yana yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz.

Bu hafta pozisyon itibariyle diğer haftalara göre şanssız, maç özelindeki sonuç itibariyle şanslıydık.

Skorun 2-0’a gelmesinin ardından takım müthiş bir reaksiyon gösterdi ve skoru eşitlemeyi başardı.

Bu karşılık, şampiyonluk yolunda çok kıymetli.

Diğer yandan takım 10 kişi kalmasa kazanıp belki güzel bir galibiyetle şehre dönebilecektik. O da ayrı konu…

Kısacası… Savunma arasına atılan toplar teknik heyetin acilen çözüm bulması gereken bir konu olarak karşımızda duruyor.

Bir diğer dikkat etmemiz gereken husus merkezdeki temas azlığı. Buradaki sertlik şiddetini biraz daha artırmalıyız.

Zira yerleşim sıkıntısıyla, savunma arkasında gösterdiğimiz zafiyeti rakiplerimiz kullanmak isteyecektir.

Cumartesi günü oynadığımız ve yaşadığımız puan kaybından sonra, kötü durumdan çıkan 1 puan ve rakiplerimizin de puan kaybetmesiyle haftayı neredeyse kayıpsız geçmemiz anlamına geldi.

GÖLCÜKSPOR’DA İŞLER İYİ GİTMİYOR

Kocaelispor, Bursa’da Karacabey deplasmanındayken, başka bir Bursa takımı olan Görükle İpekspor ise haftayı temsilcimiz BAL’daki Gölcükspor deplasmanında geçirdi.

Maç genel olarak orta saha mücadelesi şeklinde geçti.

İlk yarıda Gölcükspor’un yakaladığı iki net pozisyon var. İkinci yarıda uzaktan şutlarla gol arandı.

Görükle İpekspor ise tam bir savunma takımı. Sezon başından beri yalnızca 1 gol yemeleri bunun kanıtı

İKİ HAFTA ÇOK KRİTİK

Yarı sahalarına iyi yerleşiyorlar. Hızlı kanat oyuncularıyla, sık sık hızlı ataklar deniyorlar. Gol yemedikleri sürece de yukarıda kalacaklardır.

Gölcükspor’da ise işler sıkıntılı. Orta sahada Tolunay dışında orta alanda sorumluluk alan bir oyuncunun olmaması, takımın hareketli isimlerinden kanat oyuncu Furkan Şahin’in maça santrafor olarak başlaması ve stoperler arasında kaybolması hücumda kısırlığa sebebiyet verdi.

Geçtiğimiz sezon santrafor noktasındaki eksiklik hala çözülebilmiş değil.

Maalesef bu ligde başarılı olmak için olmazsa olmazlardan birisi de takımın net bir golcüsünün olması.

Mevcut görüntüsü ve kadro kalitesiyle Gölcükspor maalesef bu yıl da profesyonel liglere ulaşma hedefinin uzağında kalacak gibi.

Önümüzdeki süreçte, önce ligi şimdiye kadar süpüren Ergun Ortakcı’nın Silivrispor’una konuk olup, sonra grubun sürprizlerinden Yuvacıkspor’u konuk edecekler.

Yani takımı iki kritik hafta bekliyor.

Kanaatim o’dur ki maçların sonuçlarına göre Gölcük’te değişim rüzgarları esmeye başlayabilir.