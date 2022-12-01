Makale Yazısı-01 Ara 2022 - 20:00

Kayıp aranıyor (14)
M.Tanzer Ünal

M.Tanzer Ünal

Yanda fotoğrafı görünen eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, eski Milli Savunma Bakanı, eski Başbakan Yardımcısı,   AKP Kocaeli Milletvekili FİKRİ IŞIK’a; 5 yıldır “47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” diye soruyorum, ama cevap alamıyorum.

*İlk olarak tam 5 yıl önce 1 Aralık 2017 tarihinde sordum, cevap yok.

*10 Eylül 2018 tarihinde sordum, cevap yok.

*18 Mart 2019 tarihinde sordum, cevap yok.

*27 Aralık 2019 tarihinde sordum, cevap yok.

*Araya pandemi girdi, 13 Eylül 2021’de bir kez daha sordum, cevap yok.

*1 Ekim 2021’de altıncı kez sordum, cevap yok.

*1 Kasım 2021’de yedinci kez sordum, cevap yok.

*1 Aralık 2021’de sekizinci kez sordum, cevap yok.

*1 Ocak 2022’de dokuzuncu kez sordum, cevap yok.

*2 Şubat 2022’de onuncu kez sordum, cevap yok.

*1 Mart 2022’de on birinci kez sordum, cevap yok.

*1 Nisan 2022’de on ikinci kez sordum, cevap yok.

* 5 Mayıs 2022’de on üçüncü kez sordum, cevap yok.

*3 Haziran 2022’de on dördüncü kez sordum, cevap yok.

*1 Temmuz 2022’de on beşinci kez sordum, cevap yok.

*1 Ağustos 2022’de on altıncı kez sordum, cevap yok.

*1 Eylül 2022’de on yedinci kez sordum, cevap yok.

*1 Ekim 2022’de on sekizinci kez sordum, cevap yok.

*1 Kasım 2022’de on dokuzuncu kez sordum, cevap yok.

*1 Aralık 2022’de (dün) yirminci kez sordum, yine cevap yok.

Bunca yıldır 47 milyon Euro’nun, dünkü kurla 907 milyon Türk Lirası’nın hesabını veremeyen FİKRİ IŞIK’ın sağlığından Kocaeli ve   Türkiye kamuoyu adına ciddi olarak endişe duyuyorum.

Kendisini görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin, gazetemize haber vermeleri rica olunur.

NOT: “Birinci ilan” 2 Kasım 2021’de, “ikinci ilan” 2 Aralık 2021’de, üçüncü ilan 2 Ocak 2022’de, dördüncü ilan 3 Şubat 2022’de, beşinci ilan 2 Mart 2022’de, altıncı ilan 2 Nisan 2022’de, yedinci ilan 5 Mayıs 2022’de, sekizinci ilan 3 Haziran 2022’de, dokuzuncu ilan 2 Temmuz 2022’de, onuncu ilan 2 Ağustos 2022’de, on birinci ilan 2 Eylül 2022’de, on ikinci ilan 2 Ekim 2022’de, on üçüncü ilan 2 Kasım 2022’de yayınlanmıştı. Ancak aradan 13 ay geçmesine rağmen kayıp Fikri Işık’ın nerede olduğunu gören, bilen ve gazetemize haber veren çıkmadı. Bu nedenle ilanı bugün on dördüncü kez yayınlıyoruz.
# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL