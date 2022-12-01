Çalışanlar, asgari ücrete gelecek zamma sevinemiyor!

Geçtiğimiz günlerde muhabir arkadaşımız Dilara Polat, asgari ücret ve hayat pahalığını vatandaşlara sordu.

Birbirinden ilginç cevaplar ve öneriler aldı.

Vatandaşların büyük bir bölümü, asgari ücrete zam yapılmamasını isterken, asgari ücrete zam yerine fiyatların indirilmesi gerektiğinde hem fikirdi…

Vatandaş asgari ücrete zam geldiğinde, fiyatlara daha fazla zam geldiğini söylemişlerdi.

Asgari ücrete yapılan zammın da fiyatlara gelen zamlar karşısında eridiğini ifade etmişlerdi.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe,ekonomim.com’dan İmam Güneş’e açıklamada bulundu. Gültepe, ilginç açıklamalarda bulundu…

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Asgari ücretin artışlarının günlük hayata yansımasının alım gücünün düşmesi olduğunu söyleyen Gültepe, “Türkiye’de asgari ücretin 300-350 dolar (5.500-6.500 TL) arasında olması lazım. Maliyet 500 dolar olursa karşılayamayız. Asgari ücreti sürekli arıtmakla bir noktaya gelemeyiz. Fiyat artışlarının da durması lazım. Zam yapıyorsunuz çalışan yine mutsuz. Çünkü sokağın, pazarın reaksiyonu farklı. Yüzde 30-40 zam yapsan da pazarda yüzde 70-80 zam oluyor. Denetimin sağlanması lazım. Çalışanlar diyor ki ‘Zam olmasın ama fiyat da artmasın" ifadelerini kullandı.

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Yani bizim vatandaşla yaptığımız röportajda vatandaşların söyledikleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin açıklamaları birbirini tutuyor.

Asgari ücret komisyonu toplantılara başladı…

Haziran ayındaki seçim düşünülürse, muhtemelen asgari ücret 8.500 TL civarında olacak… Asgari ücretli maaşlara 3 bin lira geldi diye sevinirken, gelecek peş peşe zamlar, gelen zammı da alıp götürecek…

1 yıldır bu şekildeki kısırdöngü devam ediyor.

Bu kısır döngünün ne zaman biteceği de bilinmiyor.

Olan yine vatandaşa oluyor.