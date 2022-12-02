Ne kadar tuhaf bir başlık diyeceksiniz. Ama aşağıdaki satırları okuyunca nedenini anlayacaksınız.

Bazı ağaç türleri çevrelerinde bulunan diğer ağaçlar ve bitkilerin yaşam hakkına büyük saygı gösteriyorlar. Onlara zarar vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Bu ağaçların olduğu sık ormanlarda bile gökyüzüne baktığınızda taçları oluşturan dalların komşu ağaçlara hiç değmediğini görüyorsunuz. Çünkü onların komşu ağacın tacının yakınına ulaşan dalları büyümelerini durduruyor. Böylece birbirine komşu ağaçların taçları arasında 10-80 cm kadar genişlikte, şerit konumunda boşluklar kalıyor.

Yani bu ağaçlar bir tür sosyal mesafe uyguluyorlar. Bazı bilimsel yayınlarda bu özellik “Taç çekingenliği” olarak tanımlanıyor. Çok ilginç bir doğal olay…

Botanik konusunda çalışan bilim insanları bu olayı ilk defa 1960 yılında Avustralya’da belirlemişler.

Güzel ve çok düşündürücü bir doğal davranış söz konusu olduğundan bu olayı irdeleyen bilimsel yayınlar yapılmıştır.

Taç çekingenliği gösteren ağaç türleri hangileridir diyeceksiniz. Ne yazık ki çok az sayıdalar.

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1.Okaliptüs: Avustralya'da en yaygın ağaçtır. Neredeyse tamamı bu ülkeye özgü olan 700'den fazla türü vardır. Ancak bazı türleri Yeni Gine, Endonezya ve Filipinler'de de bulunmaktadır.

2.Sitka Ladini: Bilimsel adı Picea sitchensis olan bir Ladin ağacı türüdür. Adı Alaska’daki Sitka bölgesinden gelmektedir.

3.Japon Larix’i: Bilimsel adı Larix kaempferi olan bu ağaç türü sadece Japonya’da Honshu adasında bulunuyor.

4.Kafur ağacı:Kendisinden kafur elde edilen, bilimsel adı Cinnamomum camphora olan Defne familyasından, her dem yeşil bir ağaçtır. Güney Çin, Güney Japonya ve Formoza’da bulunur. Bilimsel bir kaynağa göre “Taç çekingenliğini” en net gösteren ağaçtır.

5.Pinus contorta: Pinaceae familyasından bir çam ağacıdır. Kuzey Amerika'nın batı eyaletlerinde geniş bir alanda yaygındır. Uyum sağlama yeteneği çok yüksektir.

6.Siyah Mangrov: Bilimsel adı Avicennia germinans olan, her dem yeşil bu ağaç Florida'dan Brezilya'ya kadar Atlantik kıyısında ve Meksika'dan Peru'ya kadar Pasifik kıyısı boyunca yaygındır. Bunun dışında Batı Afrika kıyılarında bulunmaktadır.

Bilimsel bazda, bu ağaçların bunu neden ve nasıl yaptığı tam olarak ortaya konulamamıştır. Ancak bazı bilim insanları aşağıdaki farklı teorileri ileri sürmektedir:

Kimisine göre ağaçlar, rüzgar nedeniyle dal ve dalcıkların çarpışması sonucu olabilecek mekanik zararları önlemek için bunu yapmaktadır,

En romantik düşünenlere göre ağaçlar aralarında anlaşıp adil bir hava ve ışık paylaşımı için böyle davranmaktadır. Bu davranışları sayesinde bu ağaçların alt tarafında bulunan diğer bitkiler fotosentez yapabilmek için gerekli kalite ve miktarda ışık alabilmektedir,

Bazı bilim insanları bu davranışın böcek, mantar gibi zararlıların yayılışını önlemeye yönelik olduğunu ileri sürmektedir, (En yaygın düşünce budur.)

Bazılarına göre bu ağaçların yapraklarından saldığı engelleyici gazlar komşu ağaç dallarının yayılışını frenlemektedir,

Bunu, taçlarının iyi ışık alması için uygulamaktadır.

Yabancı yayınlarda bu satırları okuyunca aklıma, bu ağaçlar kadar “olamayıp” hem kendinin hem de çevrelerindeki insanların yaşam şartlarını umursamayan kişiler geldi. Bunların örneklerini ne yazık ki her yerde görebiliyoruz.

Kaynak:

1)Pienetablunews. 2017. Il suggestivo fenomeno in cui le cime degli alberi non si toccano.

2)Sciencepost .2017.Quand les arbres sont “timides” et refusent de se toucher.