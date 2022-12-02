“Helal” sömürüsüne “TSE belgesi”!

Gazetelerde bir haber:

Başlığı, “TSE, helal turizmi belgelendirecek”.

Haberi okuyalım!

“Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, şu anda özellikle helal ürün ve helal kozmetik alanlarında belgelendirme yaptıklarını belirterek, ‘Ama yakın zamanda helal turizm alanında da bir belgelendirme çalışmasına başlayacağız’ dedi.”

Haber böyle.

Haberi okuyunca, kendi kendime “Haydi, gözümüz aydın” dedim.

Türkiye, her geçen yıl “helal ürün ve hizmet pazarı”nda etkinliğini daha da artırıyor.

Hatırlayın, geçen yıl bu konuya cumhurbaşkanlığı da el atmış, değişik hizmetler de “helal” kapsamına alınmıştı.

Helal muayene…

Helal turizm…

Demek bunların belgelendirmelerine yeni başlanıyor.

“Helal” konusunda görevlendirilen devlet kurumları, geçenlerde bir kez daha açıklandı.

Bu konuda Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Akreditasyon Kurumu işbirliği yapacakmış.

Sanırım çok geçmez yakında doktor tabelalarının üzerinde “Helal muayene”, otellerin girişinde “Helal turizm tesisi” yazılarını da görmeye başlarız.

“Helal sömürüsü”, işi iyice azıttı

Biliyorsunuz, “helal” konusuna takıntım var.

Olup bitenleri kabul edemiyorum.

Milletin dini duygularının sömürülmesini içime sindiremiyorum.

Alışveriş sırasında “Helal ürün” etiketini gördüğümde, afakanlar basıyor.

“İşte” diyorum, “milleti yine helal diyerek aldatıyorlar…”

Bu konuyu ilk kez 25 Eylül 2016’da köşeme taşımıştım.

Başlığı “Helal gazoz… Helal turşu… ” idi.

İsterseniz gelin o yazıma bir kez daha göz atalım.

“Ortalık vıcık vıcık!

Son yıllarda “İslami iklim” yaratıldı ya, çoğu kişi bu iklimden yararlanma peşinde.

Siyaset dinileştirildi.

Ticaret de…

Hangi markete girseniz, hangi rafa baksanız bunu görüyorsunuz.

Geçenlerde torunlarım “gazoz” istedi.

Bildiğimiz gazoz…

Başka alacaklarım da vardı İzmit ’in büyük marketlerinden birine girdim.

İçecekler bölümüne geçtim, istenilen o marka gazozu aramaya başladım.

Buldum…

Ama o da ne?

Aynı marka gazozun bazı ambalajlarının üstünde “helal” yazıyor, bazılarında “helal” yazısı yok.

“Helal” yazan ambalaj üstündeki açıklamaya baktım, “Bu gazozun dolumu İslami usullere göre yapılmıştır” yazıyor.

Allah Allah…

“İslami usullere göre gazoz dolumu” da neyin nesi?

Herhalde “abdestli olarak çalışmak”tan söz ediyor olmalı.

Kafaya taktım, bölümleri dolaşarak raflarda “helal gıda” aramaya başladım.

Hah işte, “helal turşu”!

“Helal et”i biliyordum, şimdi de “helal gazoz” ve “helal turşu”yu tanıdım.

Kim bilir başka ne “helaller” var?

Milleti düpedüz “Allah” ile aldatıyorlar.

Güzel dinimizi ticarete alet ediyorlar.

“Allah ile aldatmak” yeni değil.

Eskiden de vardı…

Masum görünümlü…

Anadolu’da ticarethane tabelalarında sıkça “Hacı” kelimesine rastlanırdı.

Hacı bilmem kim…

Bazı kişiler de, salt tabelalarına “hacı” yazdırabilmek için hacca giderlerdi.Hacca gitmedikleri halde tabelalarına “hacı” yazdıranlar da olurdu, bunların fena dedikoduları yapılırdı.

Öyle veya böyle…

Tabelalara “hacı” yazdırmak bile, “Allah ile aldatma”nın bir yöntemiydi!

Günahtı.

Günümüzde, “Allah ile aldatmak”, en kârlı ticari yöntem oldu.

İnsanların dini duygularını sömürerek rant elde etme…

Bir düşünün, 10- 15 yıl önce piyasada “helal gıda” aldatmacası var mıydı?

Şimdi ise bazı “dinsel kabuller”, haksız kazanç sağlama aracı yapıldı.

Eskiden…

Kesilen hayvanın, eti yenen “helal bir hayvan” olup olmadığına bakılırdı.

Şimdi “İslami usulle kesim” üçkâğıtçılığı çıkarıldı.

Sanki ülkemizde hayvanlar “İslami usule göre” kesilmiyormuş gibi…

Bir de arada “sertifika şirketleri” türedi.

“Helal gıda üretenlere sertifika verilir…”

Buyurun size yeni bir rant kapısı daha!

Buyurun size yeni bir “Allah’la aldatma” daha!

“Zemzem kola”yı hatırlıyor musunuz?

Dinsel istismarın zirve yaptığı dönemlerde vardı…

Bilmem şimdi üretimleri devam ediyor mu?

Piyasa “İslami meşrubatlar”la doluydu.

Zemzem kola…

Mekke kola…

Kıble kola…

Şimdi hemen hemen bütün sektörlerde “İslami markalar” türetildi.

Tekbir giyim de var…

Salavat kafe de…

Söylemem şu:

Dinimizi de kendimize benzettik.

Siyasi ve ticari rant aracı haline getirdik.

Kim bilir, belki bu nedenle başımız bir türlü beladan kurtulmuyor.

Toplum olarak bir türlü huzur bulamıyoruz.”

Bugün “helal sömürüsü” bakın ne hale geldi!

İlk “helal” yazımdan buyana 6 yıl geçti.

Gelişmeleri yakından izliyorum.

Gün geçmiyor ki, yeni bir “helal gıda” çıkmasın.

Helal soda…

Helal peynir…

Helal yoğurt…

Helal ayran…

Helal köfte…

Helal döner…

Helal ekmek…

Helal pasta…

Helal yumurta…

Bu gidişle, yakında bütün gıdaların üzerinde “helal” damgasını göreceğiz.

Ve sonunda “helal ilaç”, “helal tıbbi malzeme” ve “helal kozmetik” Türkiye ’nin gündeminde

İşin bu noktaya geleceği belliydi.

Şimdi Türkiye, “helal gıda”dan sonra “helal ilaç”, “helal tıbbi malzeme” ve “helal kozmetik”i tartışıyor.

Hem de üst düzeyde…

Aşağıda okuyacağınız sözler, Prof. Dr.Cevdet Erdöl’ün.

Erdöl, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel doktoru ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin rektörü.

Cevdet Erdöl diyor ki:

“Ülkemizde, gıda ve ilaç endüstrisinde yoğun bir şekilde Batılı ülkelerde üretilen jelatin kullanılmaktadır ve bu ürünün ana kaynakları içerisinde, ekonomik ve teknik bazı avantajları nedeniyle ağırlıklı olarak domuz deri ve kemikleri yer almaktadır. Helal olmayan katkılar içeren ilaç ve tıbbi cihazların, Müslümanlarca tüketilmesi endişe verici olup, bu durum genlerimizi, geleneklerimizi, inancımızı tehdit etmektedir. Bu hayati meseleyi zaruret kavramıyla geçiştirmemeli ve biran önce ‘helal ilaç-helal tıbbi malzeme’ konusunda kendi alternatiflerimizi geliştirmeliyiz.”

Bu işin sonu nereye varır biliyor musunuz?

Madem öyle…

Neden sadece yediğimiz içtiğimiz gıdalar ve kullandığımız ilaçlar “helal” olsun…

A’dan Z’ye her şeyimizin “helal” olmasına dikkat edelim.

Elimizden düşürmediğimiz telefonlar…

Masamızdaki bilgisayarlar…

Altımızdaki arabalar…

Evimizdeki buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyonlar…

Giydiğimiz pantolon ve gömlek…

Acaba “helal” mi, İslami kurallara göre mi üretiliyor, bunlara da dikkat edelim.

Bana sorarsanız, bu “helal” konusu insanların ruh sağlığını bozacak noktaya getiriliyor.

Her şey bitti…

Her şey dört dörtlük de…

İş yediğimiz gıdalar ve kullandığımız eşyaların “helal” olup olmadığına mı kaldı?

Şimdi de önümüze “helal muayene” koyuyorlar.

Bu milleti hep sömürdüler.

Şimdi de sömürme sırası “din ticareti” yapan siyasilerde!