Aşılı meyve fidanlarını dikerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle aşılı meyve fidanlarını dikerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalarla ilgili bilgileri paylaşacağım.

Meyve fidanlarını dikmeden önce dalları muhakkak budanmalı ve kök tuvaletleri yapılmalıdır.

Fidan dikimi için fidanın büyüklüğüne göre geniş ve kenarları dik çukurlar açılmalıdır.

Fidan çukuru hazırlanırken çukur içinde kümbet yapılmalı ve daha sonra fidan bağlama kazığı konulmalıdır.

Fidanlar fidanlıklardan söküldüğü derinlikten üç veya beş santim daha derine dikilmelidir.

Meyve fidanlarını dikmeden önce San-Jose kabuklu bitine karşı bir kapta hazırlanacak kışlık yağlı ilaçlardan birine batırılıp çıkarılması faydalı olacaktır.

Fidan dikiminden önce taze sığır gübresi ve toprakla yapılan bulamaca batırılıp dikilecek olursa daha iyi netice alınacaktır.

Rüzgârlı mıntıkalarda ve büyük fidanlarda sallanmayı önlemek için rüzgâr tarafına bir kazık çakmak ve fidanı bir hafta gevşek, daha sonra sıkı olarak bağlamak, tutmayı garantilemek için faydalı olacaktır.

Fidan çukuru içerisine yapılan yüksekliğe kümbete oturtulduktan sonra kökleri tabii olarak yayılmalı ve iyi toprağı bunların etrafına sıkıştırılmalıdır. Çukur doluncaya kadar iyi toprağı kullanmalıdır.

Fidanlar dikildikten sonra yağmur da yağsa muhakkak can suyu verilmelidir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla