Makale Yazısı-03 Ara 2022 - 20:00

Kondisyon mu, Performans mı?
Yavuz Taşkıran

Yavuz Taşkıran

Bu iki terim arasında farklılıklar ve benzerlikler bulunur. Sporda, kondisyonun iyi olduğundan bahsederken, elde edilen sonuçların sayısal değerleri önem kazanır. Konuya performans tarafından bakarsak, ortaya konulan verimlilik ön plana çıkar. Sonuç olarak eğer kondisyon iyi ise performans da iyi düzeylerdedir.

Dünya Kupasını izliyoruz. Bu arada 20. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresini de takip ediyoruz. Bilimin spora verdiği katkıları ve olumlu sonuçlarını tartışıyoruz. Ama tahminleri alt üst eden maç sonuçları herkesi şaşırtmaya devam ediyor. İyi kondisyonel özelliklere sahip olduğu söylenen takımlar yenildiler. Çok iyi bir performans sergilemelerine rağmen rakibine yenilen takımlar taraftarlarını üzdüler.

İyi performans için öncelikle çok iyi bir kondisyonel düzey gereklidir. Bunun çeşitli parametreler ile açıklanması beklenir. Örneğin, sporcular dakikada ne kadar miktarda oksijen tüketiyorlar? Bunun ölçülmesi ve kontrol edilmesi yanında, ortaya çıkan sonuçların analizi önemlidir. Burada, bir sporcunun değerleri yanında takımın genel ortalamasına dikkat edilmelidir. Buraya kadar olan ölçümlerde ortaya çıkan sonuçlar performansı açıklamak için yeterli midir? Şüphesiz değildir, diğer takımların bu parametre ile ilgili sahip olduğu değerlerle karşılaştırmak gereklidir.

İşin kuvvet tarafına bakarsak, çeşitli teknik becerilerin başarılı ve etkin bir şekilde kullanılmasında hatta yaralanmaların önlenmesi için oldukça önemli motorsal özelliklerden birisidir. Yıllık plan açısından değerlendirecek olursak,  hazırlık periyodunun ikinci etabında geliştirilmesinin tamamlanması beklenir. Oysa bu yeterli değildir, sezonda bile hafta içinde ve eğer maç Pazar günü oynanacaksa en geç Perşembe günü mutlaka kuvvet antrenmanı yapılmalıdır. Kuvvet için sezonda en ideal antrenman günü Çarşamba’dır. Buradaki amaç, kazanılan kuvvet özelliklerinin iyi bir performansın sergilenebilmesi kullanılmasıdır.

Teknik beceri ve taktik davranışların başarılı şekilde uygulanması genel kondisyonun açıklanmasında önemli belirteçlerden birisidir. Dayanıklılık ve kuvvet olmaz ise adı geçen beceri ve davranışlar ortaya konulamaz. Burada, arkada saklı duran bir başka özellik daha karşımıza çıkar. Sürat özelliği, becerilerin optimal ve etkin şekilde yapılmasında yardımcı olurken, bunların sürdürülebilirliği dayanıklılık ile mümkün olabilmektedir. Bu defa yalnızca sürat değil, süratte devamlılık biraz daha ön plandadır. Bu ve buna benzer kondisyonel özellikler, iyi bir performansın en temel koşulları arasındadır.

Sözün özü, performans için kondisyon gereklidir ancak bunu yerine getirmenin koşulu egzersiz yapmaktan geçer. İki terim arasında tartışmak yerine antrenman uygulamalarını gözden geçirmeliyiz. Kondisyon iyi iken performans kötü olabilir. Kötü bir performans sergilerken iyi sonuçlar gelmeyebilir.

Didişmeyi bırakıp antrenmana geçelim lütfen!

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Yazar Yavuz Taşkıran - Mesaj Gönder

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