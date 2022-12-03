Hintli bilge ve liderlerin öfke kontrolü

Hintli bilge, Ganj Nehri kıyısında öğrencileriyle gezinirken, birbirine öfkeyle bağıran bir çift görmüş.

Öğrencilerine, “İnsanlar, neden bu aile gibi birbirine bağırırlar?” diye sormuş.

Öğrencilerden biri, “Çünkü sakinliğimizi kaybederiz” deyince, bilge “Ama öfkelendiğimiz insan yanı başımızda. Söylemek istediklerimizi daha alçak bir sesle duyurabiliriz, değil mi?” demiş.

Öğrencilerden ses çıkmayınca şöyle devam etmiş:

“İki insan birbirine öfkelendiği zaman, kalpleri birbirinden uzaklaşır. Bu uzak mesafeden birbirlerinin kalplerine seslerini duyurabilmek için bağırmak zorunda kalırlar. Ne kadar çok öfkelenirlerse, açılan mesafeyi kapatabilmek için o kadar çok bağırmaları gerekir…”

Öğrencilerden biri sormuş:

“Peki, iki insan birbirini sevdiğinde ne olur?”

“Birbirlerine bağırmak yerine sakince konuşurlar. Çünkü kalpleri birbirine yakındır, orada mesafe ya yoktur ya da çok azdır.”

Öğrenci, daha da üstelemiş:

“Peki, iki insan birbirini daha da fazla severse ne olur?”

“Artık konuşmazlar, sadece fısıldaşırlar. Çünkü kalpleri birbirine daha da yakınlaşmıştır. Hatta konuşmalarına bile gerek kalmaz, birbirlerine bakmaları yeterli olur. İşte birbirlerini gerçek anlamda seven iki insanın yakınlığı böyle bir şeydir.”

Bilge, öğrencilerine son olarak şunları söylemiş:

“Bu nedenle tartıştığınız zaman kalplerinizin arasına mesafe girmesine izin vermeyin. Aranıza mesafe koyacak sözcüklerden uzak durun. Aksi takdirde bu mesafe öylesine açılır ki gün gelir, geriye dönüp birbirinize yakınlaşacak yolu bulamayabilirsiniz.”

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Hintli bilgenin öğrencileriyle olan bu diyaloğu, Prof. Dr. Levent Kırılmaz imzasıyla sosyal medyada dolaşıyor.

Bilgenin öğrencilerine söyledikleri, günümüz Türkiye’si ve dünyamız için çok önemli.

Özellikle ülkemizi yöneten muhteremler için…

Kürsüye her çıkışlarında, farklı fikirde olanlara dümdüz gidiyorlar.

Alçak, şerefsiz, hain, yalaka, geri zekâlı!

Normalde, bir insanın söylerken utanacağı, yüzünün kızaracağı sözler…

Her defasında “öfke patlaması” yaşıyorlar.

Bence, bizim liderlerin, özellikle Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin, Hintli bilgeden öğrenecekleri çok şey var.

Ne diyor bilge?

*Tartışırken kalplerinizin arasına mesafe girmesine izin vermeyin.

*Aranıza mesafe koyacak sözcüklerden uzak durun.

*Aksi takdirde mesafe öylesine açılır ki, gün gelip geriye döndüğünüzde “birbirinize yakınlaşacak yolu” bulamazsınız.

Bu sözler, sadece parti liderlerinin değil, hepimizin kulağına küpe olmalı.

İyi pazarlar!

“Din sömürüsü”ne farklı bir örnek

Baki Küçük, gazetemizin sadık bir okuru.

Derince’de oturur, ticaretle uğraşır.

Kent ve ülke sorunlarına hep duyarlıdır.

Mesaj gönderir, yeri gelir beğenisini paylaşır, yeri gelir eleştirir.

Dün yazı yazmak için bilgisayarın başına geçtiğimde, “Helal sömürüsüne TSE belgesi” başlıklı son yazımla ilgili mesajını gördüm.

Şöyle diyordu:

“Bu iş biraz şuna benziyor. Çocukluğumuzda pazarda, sözüm ona her derde deva hap satarlardı. Satıcı bağırırdı, ‘Çökerek, bismillah çekerek, bir bardak suyla için, yoksa faydasını görmezsiniz…’

Ne değişti?

Sene 1960’lar… Sene 2020’ler…

Selam ve saygılar…”