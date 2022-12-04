Kadın önce insandır!

İnsanlık tarihi, insanın insana zulmü ve hak ihlalleriyle doludur.

İnsanların farklı etnik köken, ırk, cins, dil ve din nedenleriyle, bir başka insana ya da topluma karşı duyduğu nefret İNSANLIK DIŞIDIR!

Hz. Musa’nın da, Hz. İsa’nın da, Hz. Muhammed’in de TANRISI aynı Tanrıdır!

Hıristiyanlık dininde “Ruhban Sınıfı” vardır.

Bu sınıf, insanla Tanrı arasında bir rol üstlenmiş, kimilerini dinden atma (Afaroz) dan, Cennet’ten arsa satmaya kadar pek çok ayrıcalıkları olduğunu düşünmüşler, özellikle Ortaçağ’da Krallarla işbirliği ile insanlara zulmetmişlerdir.

İslam dininde ise;

Kimin cennete kimin cehenneme gideceği Peygambere dahi bırakılmamış, Tanrı ile Kul arasında “aracı” koymamıştır.

Amacım dini vaaz vermek değil!

Şimdi gelelim asıl konumuza;

Kimi “din uleması” ya da “Cemaat veya tarikatlara” göre; “ kadın, erkekten farklı bir varlıktır!”

Örneğin, bir tarikat şeyhi’ne göre; “kadın insan değil, memeli bir hayvandır!”

Kimi “Cemaat lideri” kadının erkekle eşit haklara sahip olmadığını, kadının yalnızca evinde eşine ve çocuklarına hizmet etmekle görevli olduğunu, hatta “çalışan kadının kazandığı para haram olduğunu!” iddia etmektedir!

Kimi; “kadınla erkeği eşit konuma getirmek fıtrata aykırıdır” diyor!

Kimi; “Harem kadınlar için bir eğitim yuvasıdır” diyor. (10.3.2016)

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Akalın; “Her manada eşitlik kadının ezilmesine neden olur” diyor! ( 17.2.2015)

İlahiyat öğrencilerine göre; “kadına şiddet sakıncasız!” ( 28.7.2020)

Bu yönde daha pek çok örnek var.

Diyanet İşleri önceki dönem başkanı Ali Bardakoğlu ise; “Kadın-erkek ayrımı bizim kafamızda” diyor. (4 Mayıs 2006)

CENGİZ HAN ise, 13. Yüzyıldan sesleniyor. Halkına konuşma yaparken; “Ben Hanım. Bu da benim Hanım” diyerek yanındaki eşini gösteriyor.

Eski Türk Devletleri ve Beylikleri ve Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli gibi bilgelerin kadına bakışı da aynı.

Örneğin Mevlana, Mesnevi’sinde; “Kadın Hak nurudur, sevgili değil” diyor.

Osmanlı’nın kuruluş, gelişme ve yükselme dönemlerine kadar, kadının saygın bir yeri vardır. 16. Yüzyıldan sonra, “Saray keyfine” düşen padişahlarla bu anlayış bozulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kadına bakışı ise, “saygı ve eşit haklar” üzerine kuruludur.

Medeni Kanun ile; Resmi nikah, tek eşlilik ve kadına mirastan eşit yararlanma hakkı verilmiş, Atatürk kadını ailenin ve ülkenin kalkınmasında en önemli kişilik olarak görmüştür. Kurtuluş Savaşı mücadelesinde kadınlarımızın emek ve çabalarına tanık olmuş ve şunları söylemiş;

“Ey, kahraman Türk kadını. Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın”

Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa erkeklerimizden daha çok aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.”

3 Nisan 1930’da; Belediyelerde, 26 Ekim 1933’de Köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde, 5 Aralık 1934’de de Milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınıyor! Türk kadınları öğretmenlik, üniversite hocalığı, pilotluk ve daha pek çok alanda başarılarıyla ülkeye katkı vermeye başlamışlar.

10 Aralık 1948 yılında ise Türkiye; “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini” kabul ediyor!27 Mayıs 1949’da TBMM onaylıyor.

Bu bildirgede ırk, cins, dil ve din ayrımı gözetmeksizin tüm insanların eşit hak ve özgürlüklere sahip oldukları onaylanıyor.

Bugün NASA’dan dünyanın en güçlü üniversitelerinde hocalık yapan, bilimsel buluş yapan, hayatın her alanında başarılı olan kadınlarımızla gurur duymalıyız. Ne var ki, kadına şaşı bakan, kadını iş hayatından, ekmek mücadelesinden uzaklaştırmaya çalışan kafalar ve kadını kölesi gibi gören ve hunharca canına kıyan “erkek” kimlikli çağdığı yaratıklar var! Bir aile, bir ülke, kadını ve erkeği ile el ele, emek emeğe mücadele ederse kalkınıyor!

Kadın, ÖNCE İNSAN, sonra EŞ ve ANNEDİR.

Emeği ve onuruyla ailesi ve ülkesi için emek veren kadınlarımıza saygıyla.