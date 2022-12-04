İpleri çözmek

“Sevgi, sürekli ışıldayarak, gülümser.

Gülümsemeye alışmalısın Güvercin.”

Kışın yağmurlu ve puslu bir sabahında, güvercin, Lal’in serasına konmuştu…‘İyi ki geldin. Seninle dertleşmeye çok ihtiyacım vardı. En yakın arkadaşımla küstük’. ‘Ne oldu Lal?’

’Birbirimizi göremediğimizde özler, birlikte güler, eğlenirdik. Gençlere eğitim ve katkı vermek için, bir grup kurduk. Çok yoğun çalıştığımdan, işin başına arkadaşım geçti. Tüm planlama ve kararları, birlikte yapmıştık. Çalışmamız, çok ilgi uyandırmıştı. Destek vermek için, çok katılan oldu. Yardım edilmesi gereken gençlere fayda sağlıyorduk. İşler çoğaldı. Herkes, elinden geleni yapıyordu. Ben de öyle. Hem gençlere yardım etmek, hem de arkadaşım başkan olduğu için, elimden gelenin ötesinde, gayret ediyordum. Onun sadece bu isle uğraşıyordu. Ben tam zamanlı, geceleri de çalışmak zorunda kaldığım yoğun bir iş temposundaydım. Yine de verilen her görevi yapmaya çalışıyordum.

İşler karmaşıklaşıp, çoğalınca, yaptıklarım, ona yetmemeye başladı. Bana aklınca emirler veriyor, yapamayınca kızıyor, sitem ediyor, başkalarıyla beni mukayese ederek çalışmam için, kışkırtıyordu. Yapamayacağım işler istediğinde, bana ters gelen şeylere itiraz ediyordum.

Üstelik, benimle emir cümlesiyle konuşulduğunda, yapacağım varsa da yapmam, yapmak zorunda kalırsam da, ne kendime, ne de başkasına yaptıklarımı yar etmem’.

‘Arkadaşın neden böyle yapmaya başladı Lal? Güç zehirlenmesine mi yakalandı? Güç, çok tehlikelidir. Doğruluk, adalet, eşitlik gibi erdemlere sahip değilsen, seni yok eder. Arkadaşının davranışları nasıl değişti Lal?’.

‘Önceleri insanlara verdiği değer azaldı.Verdiği sözleri inkar etmeye, yapmamaya, insanlarla piyon gibi oynamaya, bundan zevk almaya başladı. En zayıf ve güçsüz insan bile kendi arkasından çevrilen oyunları fark eder güvercin. Böyle davranmaya başlayınca çevresinde çok az kişi kaldı. Diğerleri bilerek ya da bilmeyerek başlattığı, ego savaşlarına bayıldılar. Başlangıç da onu gözlerinde büyütüp peşinden ayrılmayanlar, birer, birer azılı düşmanlara dönüştüler. Kendine düşman yaratmak istiyorsan, insanları küçük gör, önemseme ve aşağıla Güvercin. Başkaca bir şey yapman gerekmez.

Savaş başladığında ise, her şey satılığa çıkartılabilir, her türlü sahtekarlık ve dalavere yapılabilir. Bu anlamsız ve faydasız savaşı, olmadık davranışlarla başlattıktan sonra, kayıtsız şartsız onunla olmamı, onu desteklememi istedi. O kadar ki yaşamsal işimi bırakıp, onun için çalışmalıymışım. Ne bağımsız kimliğimden vazgeçebilir, ne de işimi bırakabilirdim. Kendi düşen ağlamaz Güvercin.

Açtığı savaştaki her küçük yenilgisinde; ‘beni yalnız bıraktın, bana hiç destek olmadın’, diye kavga çıkartıyordu. İşin yoğunluğundan bunaldığında, bana sataşıyor, eleştiriyordu. Gönüllülük esasına göre destek oluyor, çalışıyor, ona yardım etmek için, elimden geleni yapıyor, kendimi paralıyordum. Yaptıklarımı farkedenler, emeğime şaşıp kalıyorlardı. Oysa, arkadaşım yaptıklarımı hiç önemsemiyor, sürekli daha fazla çalışmam için, beni zorluyordu. Sonunda, her canı yandığında, öfkesini, acısını benden çıkartmayı, alışkanlık haline getirdi.

Ben ne yapacağım Güvercin? Bana her bağırdığında, enerjim düşüyor, canım yanıyor. Davranışlarıyla bana saygısızlık yapmasına rağmen, çok sevdiğim için, sabretmeye çalışıyorum. Üzerimde yarattığı haksızlık duygusu, gücümü, enerjimi tüketiyor, çöküp kalıyor, saatlerce kendime gelemiyorum. Bu duygulardan nasıl kurtulacağımı, bilemiyorum’.

‘Gönüllü gruplarda baş olmak, onlara liderlik etmek zordur, Lal. Gerçek liderler, onurlu ve dürüst davranarak, güven vererek, saygı kazanırlar. Güç zehirlenmesi, sağlam kimlikleri olmayanları, arzularının peşinde koşturarak, feleğini şaşırtır. Çoğu zaman, rüzgarın önündeki yapraklar gibi nereye çekilirlerse oraya savrulur giderler. Arkadaşın da bu şekilde dağılıp gitmiş, kendini kaybetmiş işte.

Üstelik zeka, iyiliği, sıkıcı ve heyecansız bulur.

Gördüğümüz dünya, yansıtmalar dünyasıdır. O da, duygularını sana yansıtmış. Bazıları kendi duygularıyla bir türlü yüzleşemez. Belki de katlanamadıkları için, hissettiklerini çevrelerine yansıtarak, öfkelerini boşaltır, içlerindeki gerçeklerden, böylece kaçmaya çalışırlar. Evrenin şaşmaz matematiği, en büyük yansıtma mekanizmasıdır. O yüzden kaçtıkları duygular, döner dolaşır, üzerlerine yapışır kalır. Olmadık şeylerle uğraşmak zorunda kalırlar’.

‘Duyguları yansıtmak derken, ne demek istedin Güvercin?’. ‘Çok zeki veya dikkatli olmak, duyguları, iyi anlamayı sağlayamaz Lal. Zeka, sevgiyi öğrenememişse, egoyla birleşmiş demektir. Hem kendine, hem de başkalarına zarar verir’.

‘Nasıl bir zarar’, diye sordu Lal? ‘Zeka, sevgiyi öğrenememişse ya da ona gerçek sevgi öğretilememişse, ergen benliğin içinde sıkışıp, hapsolur. Kendini sevmeyi bilmediğinden, kendini sığ bir şekilde şımartarak konumlandırır’.

Bana ne anlatmaya çalışıyorsun, arkadaşın çok sığ bir karaktermiş mi, diyorsun güvercin? Güldü Güvercin. Eğer empati yeteneği gelişmemişse, gerçek sevgiyi tanımıyor, duyguları okuyamıyordur. Bir körlük vardır. Gerçek sevgiyi tanımayanlar, akıllarıyla sever, sevdiklerini sanırlar. Sevgi, muhasebe yapılarak, ego hesaplarıyla öğrenilemez, Lal. Daha ne diyeyim ben?

Yaşamlarımız, beklentimize göre farklılıklar gösterir. Kendi gerçekliğimizi, kendimiz yaratırız. Düşüncelerin neye odaklanırsa, onu yaratırsın. Dikkatin, endişe ve korku üzerine yoğunlaştığında, onu harekete geçirerek, gerçeğe dönüştürür. Durmadan, korkulardan bahsetmek, onları hayatımıza çeker, gerçekleştirir. Öte yandan duygular engellendiğinde durgunlaşır, tıkanır, yapmacık bir hal alırlar. Engellenen duygular, durgun bir havuza hapsedilmişlerdir, kımıldayamazlar, oldukları yerde, içimizi çürütürler’.

‘Belki de bu yüzden kırgın, küskün ve kalbimi soğumuş hissediyorumdur’, dedi Lal.

‘Birbirimizin kusurlarını görmeye başlamışsak zihin, egonun hükmü altına girmiştir. Ego, zihnimizin hakimiyetini ele geçirdiğinde, sevmeyi bırakır, karşımızdakinin kusurlarını görmeye başlar. Artık, birbirimizin egolarıyla bağlantı kurarız. Düşük güvenlik korkusuyla ego, sevgi akışını keser ve tıkar. Kalbimizi kapattığımızda, sevgi akışını da engellemiş oluruz. Kırıldığımızda reddedildiğimizde, korku enerjisi, bir sarmaşık gibi kalbimizi sararak ele geçirir, korkudan ilişkilere tutunmamıza ya da onlarla aramıza mesafe koymamıza neden olur.

Oysa tüm ilişkilerden keyif almanın anahtarı, sevgidir Lal. Sevmek karşımızdakinin ruhuyla bağlantı kurmaktır. Sevgi, sürekli ışıldar, gülümser ve saklanamaz. Kendini gülümsemeye alıştır.

Dışarıda gördüğümüz her şey, bir yansıtmadır. Dışarı da algıladığımız her şey, içimize ayna tutar. Biz de onu dışarı yansıtırız. Kendimizin, iyi ya da kötü özelliklerin,i çevremizde görürüz. Bu özelliklerin bize ait olduğunu, onları asıl taşıyanların, bizler olduğunu farkemediğimiz için, genellikle onları reddeder, görmezden geliriz. Arkadaşın, ‘beni yalnız bıraktın’, derken, aslında ben, sizi yalnız bıraktım, demek istiyordur’, dedi Güvercin.

‘Bu anlattığını hiç anlamadım’, dedi Lal.

‘Kendi hislerini, başkasına yansıttığından, bir yansıtma olarak, ‘ben size yalnız bıraktım’ cümlesi, karşısındakine yansıtılarak, ‘beni yalnız bıraktın’ şekline dönüştürülür.

Korkularımızı, dünyaya yansıtırız. Şahsi evrenimiz, bir yansıtma dünyasıdır. Hiç kimsenin ne hissettiğini ya da nasıl olduğunu bilmiyoruz. Başkalarında gördüğümüz her şey, aslında, içimizdeki bir özelliğin, yansımasıdır’.

‘Bu durumda ne yapacağız güvercin?’. ‘Dünyaya ve dünya ile aramıza biraz mesafe koyup, mutlak bir tarafsızlıkla gözlem yaparsak, her şeyi, daha net görebiliriz. Yaşamlarımız, tecrübelerinden oluştuğundan, bunlardan edindiğimiz, duyguları yansıtır, dururuz. Bu yüzden yansıtmalara çok dikkat etmelisin Lal’.

‘Sadece konuşuyorsun. Akıl verme Güvercin. Ben ne yapacağım?’.

‘Olumlu duygularla, elinden geleni yapacaksın. Araya mesafe koyup, sevgiyi hatırlamasını bekleyeceksin. Gerçekte aranızda hala dostluk ve arkadaşlık kalmışsa, aranızdaki sevgiyi, bir gün, mutlaka hatırlayacaktır. O zamana kadar egosal bağlantılardan uzak dur, ipini çöz, bırak gitsin Lal...