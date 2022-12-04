İzmit Belediyesi’nde AKP ve MHP’li meclis üyeleri Başkan Hürriyet’in ‘ricasını’ kırmamalı!

İzmit Belediyesi, araçlara yılda milyonlarca lira kiralama bedeli vereceğine, bu araçları satın almak istiyor…

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, birçok kez araç satın alımı için Meclis’ten kredi yetkisi istedi, ama AKP ve MHP’li meclis üyeleri, her defasında zorluk çıkardı.

Son oylamada Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın devreye girdi…

AKP ve MHP’li meclis üyeleri, araç satın alma kredisinde “ÇEKİMSER” kaldı ve kredi yetkisi CHP ve İYİ parti oylarıyla Meclis’ten geçti…

Ama bu yetmedi…

Bakanlık, mecliste nitelikli çoğunluk alınması gerektiği görüşünü belirtti…

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HÜRRİYET’İN INSTAGRAM PAYLAŞIMI

Başkan Hürriyet, Instagram hesabından şu paylaşımda bulundu.

BAŞARDIK

59 hizmet aracımızın satın alımı için kullandığımız 46 milyonluk kredimiz onaylandı.

Ancak hizmet araçlarımızın satın alımı için meclisimizden geçen 125 milyon lira kredi yetkisi maalesef Bakanlık tarafından “MECLİSİN NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK KARARI OLMADIĞI” gerekçesiyle ve “KABUL OYLARI YETERLİ DEĞİL” denilerek reddedildi.

Satın alınması gereken 141 araç için kalan işlemleri devam ettiremiyoruz. Bu sebeple hizmet araçlarının satın alınabilmesi için İzmit Belediyesi Meclisimize yeniden kredi talebi sunacağız.

İzmit Belediyesi Meclisi Aralık ayı toplantısında AKP ve MHP’li meclis üyesi arkadaşlarımızın bu konuda “ÇEKİMSER” değil, “EVET” oyu kullanmalarını rica ederek, artık bu araç kiralama yükünden kurtulmak istiyoruz.”

MECLİS TOPLANTISI YARIN

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in araç satın alınmasıyla ilgili instagram paylaşımını yukarıda okudunuz…

İzmit Belediye Meclis toplantısı yarın yapılacak. Başkan Hürriyet, araçların satın alınmasını Meclis’e getireceğini duyurdu.

AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylamada ‘çekimser’ değil, ‘evet’ oyu kullanmalarını istedi. Hatırlanacağı gibi AKP ve MHP’li meclis üyeleri, araçların satın alınması için kredi yetkisini Başkan Hürriyet’e vermiyorlardı.

Ayak diretiyorlardı.

Geldiği günden bu yana ‘siyasi kavgadan uzak durma’ tavrını sergilemeye çalışan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın devreye girmiş, AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin kredi yetkisinde ‘HAYIR’ oyu kullanmamalarını istemişti. Büyükakın’ın bu isteği üzerine AKP ve MHP’li meclis üyeleri İzmit Belediye Meclisi’nde ‘ÇEKİMSER’ kalmış, CHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla araç satın alımı için kredi yetkisi meclisten geçmişti.

AKP VE MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ “EVET” DEMELİ

Ama Bakanlık, Meclis’teki bu oylamayı yeterli bulmadı. Bakanlık tarafından “MECLİSİN NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK KARARI OLMADIĞI” ve “KABUL OYLARI YETERLİ DEĞİL” gerekçesiyle kredi yetkisini reddetti…

Yani Bakanlık, Meclis’te nitelikli çoğunluk istedi… Bakanlığın bu kararı üzerine gözler yeniden yarın yapılacak İzmit Belediye Meclisi’ne çevrildi. AKP ve MHP’li meclis üyeleri “EVET” oyu kullanırsa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, araç alımı için kredi yetkisi alacak. AKP ve MHP’li meclis üyeleri yine “ÇEKİMSER” kalırsa, Bakanlık kredi yetkisini yine reddeder, AKP ve MHP’li meclis üyeleri “HAYIR” oyu kullanırsa, Hürriyet’e yetki verilmemiş olur. Yani Başkan Hürriyet’in araçları satın alabilmesi için AKP ve MHP’li meclis üyelerinin “EVET” demesi lazım.

BÜYÜKAKIN DEVREYE GİRMELİ

İşte bu noktada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ada büyük görev düşüyor.

Durum ortada.

AKP ve MHP’li üyeler, ‘çekimser’ kaldığı için, Bakanlık kredi alma yetkisini yeterli bulmadı. Meclis’te çoğunluk istedi.

Geçen defa Meclis’te büyük bir kargaşa çıkmış, Başkan Tahir Büyükakın devreye girerek, sorunu çözmüştü. Ama Bakanlığın ‘nitelikli çoğunluk’ istemesi, Meclis’te yeniden oylama yapılmasını zaruri kıldı.

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Şimdiki beklenti şu; AKP ve MHP’li meclis üyelerinin Meclis’te “EVET” oyu kullanmaları. Bunun için de Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a büyük görev düşüyor.

Başkan Büyükakın, AKP ve MHP’li meclis üyelerine yarın yapılacak İzmit Belediye Meclisi’nde “EVET” oyu kullanmalarını isterse, Meclis üyeleri de “EVET” oyu kullanırlarsa, kredi alma yetkisi Meclis’ten geçer ve Bakanlık bu kararı kabul eder.

Sorun tamamen çözülür.

HÜRRİYET “RİCACI” OLDU

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamada, “Kredi alma yetkisi AKP’li ve MHP’li arkadaşlarımızın çekimser kalması nedeniyle CHP ve İYİ Partili arkadaşlarımızın oylarıyla sonuçlanmıştı.

Bakanlık 125 milyonluk TL’lik kredi için alınan meclis kararını reddetti.

Nitelikli çoğunluk gerekiyor dedi.

Kredi konusunu salı günü mecburen meclise getireceğiz. AKP ve MHP’li arkadaşlarımızın ‘evet’ oyu kullanmalarını rica ediyoruz” dedi.

PARTİZANLIK YAPILMAMALI

Yani Başkan Hürriyet, AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinden yarınki meclis toplantısında “EVET” oyu kullanmaları konusunda “RİCA” etti…

Başkan Hürriyet, bu araçları kendisine almıyor, halkın kullanımı için İzmit Belediyesi’ne alıyor. Bu konuda partizanlık yapılmasını doğru bulmuyorum.

Nasıl ki geçen defa devreye girip AKP ve MHP’li üyelerin ‘çekimser’ kalmasını sağlayıp, bir nebze olsun sorunu çözen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu kez yine devreye girmesi beklenmekte.

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Başkan Tahir Büyükakın, madem ‘kavgadan uzak bir siyaset’ düşüncesinde ise, yarınki Meclis’te AKP ve MHP’li meclis üyelerinden “EVET” oyu kullanmaları ‘ricasında’ bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yardımcı olur.

Bir kadın belediye başkanının ‘ricası’, önemsenmeli. AKP ve MHP’li meclis üyeleri, Başkan Hürriyet’in bu ricasını kırmamalı.