İzmit Belediyesi’nde AKP ve MHP’li meclis üyeleri Başkan Hürriyet’in ‘ricasını’ kırmamalı!

\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\n\t\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n\n\n \u0130zmit Belediyesi, ara\u00e7lara y\u0131lda milyonlarca lira kiralama bedeli verece\u011fine, bu ara\u00e7lar\u0131 sat\u0131n almak istiyor\u2026\n\n\n \u0130zmit Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fatma Kaplan H\u00fcrriyet, bir\u00e7ok kez ara\u00e7 sat\u0131n al\u0131m\u0131 i\u00e7in Meclis\u2019ten kredi yetkisi istedi, ama AKP ve MHP\u2019li meclis \u00fcyeleri, her defas\u0131nda zorluk \u00e7\u0131kard\u0131.\n\n\nSon oylamada B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Tahir B\u00fcy\u00fckak\u0131n devreye girdi\u2026\n\n\nAKP ve MHP\u2019li meclis \u00fcyeleri, ara\u00e7 sat\u0131n alma kredisinde \u201c\u00c7EK\u0130MSER\u201d kald\u0131 ve kredi yetkisi CHP ve \u0130Y\u0130 parti oylar\u0131yla Meclis\u2019ten ge\u00e7ti\u2026\n\n\nAma bu yetmedi\u2026\n\n\nBakanl\u0131k, mecliste nitelikli \u00e7o\u011funluk al\u0131nmas\u0131 gerekti\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc belirtti\u2026\n\n\n**\n\n\nH\u00dcRR\u0130YET\u2019\u0130N INSTAGRAM PAYLA\u015eIMIBa\u015fkan H\u00fcrriyet, Instagram hesab\u0131ndan \u015fu payla\u015f\u0131mda bulundu.\n\n\nBA\u015eARDIK\n\n\n59 hizmet arac\u0131m\u0131z\u0131n sat\u0131n al\u0131m\u0131 i\u00e7in kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z 46 milyonluk kredimiz onayland\u0131.\n\n\nAncak hizmet ara\u00e7lar\u0131m\u0131z\u0131n sat\u0131n al\u0131m\u0131 i\u00e7in meclisimizden ge\u00e7en 125 milyon lira kredi yetkisi maalesef Bakanl\u0131k taraf\u0131ndan \u201cMECL\u0130S\u0130N N\u0130TEL\u0130KL\u0130 \u00c7O\u011eUNLUK KARARI OLMADI\u011eI\u201d gerek\u00e7esiyle ve \u201cKABUL OYLARI YETERL\u0130 DE\u011e\u0130L\u201d denilerek reddedildi.\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\n\t\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n\n\nSat\u0131n al\u0131nmas\u0131 gereken 141 ara\u00e7 i\u00e7in kalan i\u015flemleri devam ettiremiyoruz. Bu sebeple hizmet ara\u00e7lar\u0131n\u0131n sat\u0131n al\u0131nabilmesi i\u00e7in \u0130zmit Belediyesi Meclisimize yeniden kredi talebi sunaca\u011f\u0131z.\n\n\n\u0130zmit Belediyesi Meclisi Aral\u0131k ay\u0131 toplant\u0131s\u0131nda AKP ve MHP\u2019li meclis \u00fcyesi arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n bu konuda \u201c\u00c7EK\u0130MSER\u201d de\u011fil, \u201cEVET\u201d oyu kullanmalar\u0131n\u0131 rica ederek, art\u0131k bu ara\u00e7 kiralama y\u00fck\u00fcnden kurtulmak istiyoruz.\u201d\n\n\nMECL\u0130S TOPLANTISI YARIN\u0130zmit Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fatma Kaplan H\u00fcrriyet\u2019in ara\u00e7 sat\u0131n al\u0131nmas\u0131yla ilgili instagram payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 yukar\u0131da okudunuz\u2026\n\n\n\u0130zmit Belediye Meclis toplant\u0131s\u0131 yar\u0131n yap\u0131lacak. Ba\u015fkan H\u00fcrriyet, ara\u00e7lar\u0131n sat\u0131n al\u0131nmas\u0131n\u0131 Meclis\u2019e getirece\u011fini duyurdu.\n\n\nAKP ve MHP\u2019li meclis \u00fcyelerinin oylamada \u2018\u00e7ekimser\u2019 de\u011fil, \u2018evet\u2019 oyu kullanmalar\u0131n\u0131 istedi. Hat\u0131rlanaca\u011f\u0131 gibi AKP ve MHP\u2019li meclis \u00fcyeleri, ara\u00e7lar\u0131n sat\u0131n al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in kredi yetkisini Ba\u015fkan H\u00fcrriyet\u2019e vermiyorlard\u0131.\n\n\nAyak diretiyorlard\u0131.\n\n\nGeldi\u011fi g\u00fcnden bu yana \u2018siyasi kavgadan uzak durma\u2019 tavr\u0131n\u0131 sergilemeye \u00e7al\u0131\u015fan AKP\u2019li Kocaeli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Tahir B\u00fcy\u00fckak\u0131n devreye girmi\u015f, AKP\u2019li ve MHP\u2019li meclis \u00fcyelerinin kredi yetkisinde \u2018HAYIR\u2019 oyu kullanmamalar\u0131n\u0131 istemi\u015fti.\u00a0 B\u00fcy\u00fckak\u0131n\u2019\u0131n bu iste\u011fi \u00fczerine AKP ve MHP\u2019li meclis \u00fcyeleri \u0130zmit Belediye Meclisi\u2019nde \u2018\u00c7EK\u0130MSER\u2019 kalm\u0131\u015f, CHP ve \u0130Y\u0130 Parti\u2019nin oylar\u0131yla ara\u00e7 sat\u0131n al\u0131m\u0131 i\u00e7in kredi yetkisi meclisten ge\u00e7mi\u015fti.\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\n\t\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n\n\nAKP VE MHP\u2019L\u0130 MECL\u0130S \u00dcYELER\u0130 \u201cEVET\u201d DEMEL\u0130Ama Bakanl\u0131k, Meclis\u2019teki bu oylamay\u0131 yeterli bulmad\u0131. Bakanl\u0131k taraf\u0131ndan \u201cMECL\u0130S\u0130N N\u0130TEL\u0130KL\u0130 \u00c7O\u011eUNLUK KARARI OLMADI\u011eI\u201d ve \u201cKABUL OYLARI YETERL\u0130 DE\u011e\u0130L\u201d gerek\u00e7esiyle kredi yetkisini reddetti\u2026\n\n\nYani Bakanl\u0131k, Meclis\u2019te nitelikli \u00e7o\u011funluk istedi\u2026 Bakanl\u0131\u011f\u0131n bu karar\u0131 \u00fczerine g\u00f6zler yeniden yar\u0131n yap\u0131lacak \u0130zmit Belediye Meclisi\u2019ne \u00e7evrildi. AKP ve MHP\u2019li meclis \u00fcyeleri \u201cEVET\u201d oyu kullan\u0131rsa, \u0130zmit Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fatma Kaplan H\u00fcrriyet, ara\u00e7 al\u0131m\u0131 i\u00e7in kredi yetkisi alacak. AKP ve MHP\u2019li meclis \u00fcyeleri yine \u201c\u00c7EK\u0130MSER\u201d kal\u0131rsa, Bakanl\u0131k kredi yetkisini yine reddeder, AKP ve MHP\u2019li meclis \u00fcyeleri \u201cHAYIR\u201d oyu kullan\u0131rsa, H\u00fcrriyet\u2019e yetki verilmemi\u015f olur. Yani Ba\u015fkan H\u00fcrriyet\u2019in ara\u00e7lar\u0131 sat\u0131n alabilmesi i\u00e7in AKP ve MHP\u2019li meclis \u00fcyelerinin \u201cEVET\u201d demesi laz\u0131m.\n\n\nB\u00dcY\u00dcKAKIN DEVREYE G\u0130RMEL\u0130\u0130\u015fte bu noktada Kocaeli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Tahir B\u00fcy\u00fckak\u0131n\u2019ada b\u00fcy\u00fck g\u00f6rev d\u00fc\u015f\u00fcyor.\n\n\nDurum ortada.\n\n\nAKP ve MHP\u2019li \u00fcyeler, \u2018\u00e7ekimser\u2019 kald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in, Bakanl\u0131k kredi alma yetkisini yeterli bulmad\u0131. Meclis\u2019te \u00e7o\u011funluk istedi.\u00a0\n\n\nGe\u00e7en defa Meclis\u2019te b\u00fcy\u00fck bir karga\u015fa \u00e7\u0131km\u0131\u015f, Ba\u015fkan Tahir B\u00fcy\u00fckak\u0131n devreye girerek, sorunu \u00e7\u00f6zm\u00fc\u015ft\u00fc. Ama Bakanl\u0131\u011f\u0131n \u2018nitelikli \u00e7o\u011funluk\u2019 istemesi, Meclis\u2019te yeniden oylama yap\u0131lmas\u0131n\u0131 zaruri k\u0131ld\u0131.\n\n\n**\n\n\n\u015eimdiki beklenti \u015fu; AKP ve MHP\u2019li meclis \u00fcyelerinin Meclis\u2019te \u201cEVET\u201d oyu kullanmalar\u0131. Bunun i\u00e7in de B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Tahir B\u00fcy\u00fckak\u0131n\u2019a b\u00fcy\u00fck g\u00f6rev d\u00fc\u015f\u00fcyor.\n\n\nBa\u015fkan B\u00fcy\u00fckak\u0131n, AKP ve MHP\u2019li meclis \u00fcyelerine yar\u0131n yap\u0131lacak \u0130zmit Belediye Meclisi\u2019nde \u201cEVET\u201d oyu kullanmalar\u0131n\u0131 isterse, Meclis \u00fcyeleri de \u201cEVET\u201d oyu kullan\u0131rlarsa, kredi alma yetkisi Meclis\u2019ten ge\u00e7er ve Bakanl\u0131k bu karar\u0131 kabul eder.\n\n\nSorun tamamen \u00e7\u00f6z\u00fcl\u00fcr.\n\n\nH\u00dcRR\u0130YET \u201cR\u0130CACI\u201d OLDU\u0130zmit Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fatma Kaplan H\u00fcrriyet yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cKredi alma yetkisi AKP\u2019li ve MHP\u2019li arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n \u00e7ekimser kalmas\u0131 nedeniyle CHP ve \u0130Y\u0130 Partili arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n oylar\u0131yla sonu\u00e7lanm\u0131\u015ft\u0131.\n\n\nBakanl\u0131k 125 milyonluk TL\u2019lik kredi i\u00e7in al\u0131nan meclis karar\u0131n\u0131 reddetti.\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\n\t\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n\n\nNitelikli \u00e7o\u011funluk gerekiyor dedi.\n\n\nKredi konusunu sal\u0131 g\u00fcn\u00fc mecburen meclise getirece\u011fiz. AKP ve MHP\u2019li arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n \u2018evet\u2019 oyu kullanmalar\u0131n\u0131 rica ediyoruz\u201d dedi.\n\n\nPART\u0130ZANLIK YAPILMAMALIYani Ba\u015fkan H\u00fcrriyet, AKP\u2019li ve MHP\u2019li meclis \u00fcyelerinden yar\u0131nki meclis toplant\u0131s\u0131nda \u201cEVET\u201d oyu kullanmalar\u0131 konusunda \u201cR\u0130CA\u201d etti\u2026\n\n\nBa\u015fkan H\u00fcrriyet, bu ara\u00e7lar\u0131 kendisine alm\u0131yor, halk\u0131n kullan\u0131m\u0131 i\u00e7in \u0130zmit Belediyesi\u2019ne al\u0131yor. Bu konuda partizanl\u0131k yap\u0131lmas\u0131n\u0131 do\u011fru bulmuyorum.\n\n\nNas\u0131l ki ge\u00e7en defa devreye girip AKP ve MHP\u2019li \u00fcyelerin \u2018\u00e7ekimser\u2019 kalmas\u0131n\u0131 sa\u011flay\u0131p, bir nebze olsun sorunu \u00e7\u00f6zen B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Tahir B\u00fcy\u00fckak\u0131n, bu kez yine devreye girmesi beklenmekte.\n\n\n**\n\n\nBa\u015fkan Tahir B\u00fcy\u00fckak\u0131n, madem \u2018kavgadan uzak bir siyaset\u2019 d\u00fc\u015f\u00fcncesinde ise, yar\u0131nki Meclis\u2019te AKP ve MHP\u2019li meclis \u00fcyelerinden \u201cEVET\u201d oyu kullanmalar\u0131 \u2018ricas\u0131nda\u2019 bulunan \u0130zmit Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fatma Kaplan H\u00fcrriyet\u2019e yard\u0131mc\u0131 olur.\n\n\nBir kad\u0131n belediye ba\u015fkan\u0131n\u0131n \u2018ricas\u0131\u2019, \u00f6nemsenmeli. AKP ve MHP\u2019li meclis \u00fcyeleri, Ba\u015fkan H\u00fcrriyet\u2019in bu ricas\u0131n\u0131 k\u0131rmamal\u0131.\n\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.