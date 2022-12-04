CHP’nin vizyon yolculuğu ve ötesi

CHP önceki gün “ikinci yüzyıl vizyon yolculuğuna” çıktı.

Hayırlı olsun!

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen programı televizyondan sonuna kadar izledim.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, dört saatlik programın sadece 25 dakikasında kürsüdeydi.

Diğer sürelerde; CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, CHP Yoksulluk ve Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Faggo, ABD’li yazar-ekonomist-toplum kuramcısı Jemy Rifkin, Prof. Daron Acemoğlu, Prof. Hakan Kara, Prof. Refet Gürkaynak ve Prof. Ufuk Akçiğit’in konuşmalarını dinledik.

Konuşmacılar, “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” çerçevesinde, konularıyla ilgili görüşlerini dile getirdiler.

Sorunları sıraladılar, çözüm yolları önerdiler.

Böyle bir program akışı, “CHP’nin devlet yönetimine bakışını” yansıtıyordu.

“Biz devleti tek adamla değil, çok sesli olarak bilim ve akılla yöneteceğiz…”

Bence toplantıda verilen en önemli mesaj bu idi.

Erdoğan ne yaptıysa tam tersi

Bir taraftan konuşmaları dikkatle dinlerken, diğer taraftan son 20 yılda AKP iktidarı döneminde olup bitenleri gözlerimin önüne getirdim.

AKP ve Erdoğan ne yaptıysa, CHP, bu yapılanların adeta tam tersini yapmayı taahhüt ediyordu.

Toplumun, ancak bu yöntemle önce “ferah”a, sonra “refah”a kavuşacağı ısrarla vurgulanıyordu.

* Türkiye “Borç ekonomisi” ile değil, artık “üretim ekonomisi” ile yönetilecekti.

*Ülkenin kaynakları “inşaat sektörüne” değil, “üretim tesislerine” akıtılacaktı.

*Ülkemizin coğrafi konumu “avantaja” dönüştürülecekti.

*”Bilimsel eğitime” önem verilecekti.

*Devlet ahbap-çavuş ilişkileriyle değil, liyakatli kişilerce yönetilecekti.

*Köylü ve çiftçi toprakla barıştırılacak, tarımsal kalkınma yeniden sağlanacaktı.

*Çağın şartlarına uygun “endüstriyel dönüşüm” sağlanacaktı.

*Devlet, 20 yıl sonra yeniden “kurum ve kurallarıyla” yönetilecekti.

*”Medya özgürlüğü” sağlanacaktı.

*”Güçler ayrılığı” yeniden kurulacaktı.

*”Hukuk devleti”, bütün kurum ve kurallarıyla işletilecekti.

*”Üstünlerin hukuku” değil, “hukukun üstünlüğü” esas alınacaktı.

*Türkiye, “tek bir akılla” değil, “ortak akılla” yönetilecekti.

*Halk derin yoksulluktan kurtarılacaktı.

*Devlet Planlama Teşkilatı yeniden kurulacak, “kalkınma programları” dönemi yeniden başlatılacaktı.

*”Aile sigortası” başlatılacak, sosyal yardımlar siyasetin kıskacından kurtarılarak, kurumsallaştırılacaktı.

*Yatağa aç giren çocuk bırakılmayacaktı.

*Başta komşularımız olmak üzere bütün ülkelerle ilişkiler yeniden “seviyeli hale” getirilecekti.

İyi bir zamanlama

Bence, CHP’nin zamanlaması iyi.

Tam toplumda “Türkiye iyi yönetilmiyor. Nereye gidiyoruz?” sızlanmalarının arttığı bir dönemde ortaya çıktı, “Ben ülkemizi böyle yöneteceğim ve 7 yılda verdiğim bütün sözleri yerine getireceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu, kapanış konuşmasında, 6’lı Masa’nın önemine değindi, masadaki parti liderlerine övgüler düzdü ve sözü “Türkiye’yi hep birlikte düzlüğe çıkaracağız”a getirdi.

Bu program, topluma nasıl anlatılacak?

Her şey çok iyi düşünülmüş.

Yöndem, doğru.

Başlangıç adımları, isabetli.

Yürünecek yol, ülkemizin hayrına.

İyi, tamam da, bu vizyon halka nasıl anlatılacak?

Onlarca yıldır bilinçli bir şekilde cahil ve yoksul bırakılan halkımız, “gelecekte cebine girecek para”ya değil, “o anda cebine giren para”ya bakıyor.

Anlık karar veriyor, anlık hareket ediyor…

Yıllardır seçim dönemlerinde kırsal kesimleri dolaşır, halkın nabzını tutmaya çalışırım.

Gelir ve eğitim seviyesi düşük bölgelerde, değişmeyen gözlemim şudur:

“Burada hangi parti kazanır?” soruma, verilen cevap hep aynıdır:

“Bu işler burada son akşam belli olur.”

Bunun ne anlama geldiği malum.

Sen halkı cahil ve yoksul bırakırsan, o da vereceği bir oyun maddi karşılığını bekler.

Bu, bütün gariban toplumlarda böyledir.

Ortak akıl, ülke yararına akıl; ancak eğitim, kültür ve ekonomik seviyesi belirli çizgide olan toplumlarda yaratılabilir.

Toplumun eğitim, kültür ve ekonomik seviyesi yeterli değilse, sen ne kadar doğruları söylersen söyle, o gider yine “masal anlatanlara” inanır.

Kötü niyetinden değil, onun bilinci o kadardır.

Bütün bu nedenlerden dolayı, CHP ve 6’lı Masa’da bulunan diğer partilerin yapacağı tek bir şey var, bıkmadan usanmadan kapı kapı dolaşıp halka doğruları söyleyip onları ikna etmek.

Senin söylediğin gerçekleri 3-5 gazete yazıyor ve 3-5 televizyon yayınlıyor…

İktidarın masalları ise her gün 30-40 gazete ve televizyonda başköşede.

Türkiye’de artık “gerçekleri duyurabilen medya” pek kalmadı.

Hepsi, besleme…

Hepsi, parti bülteni…

Bir de “emperyalizm gerçeği”ni aklımızdan çıkarmayalım

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 100 yılı tamamladık, ikinci 100 yıla hazırlanıyoruz.

Devletimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk de inanılmaz bir vizyonla yola çıkmıştı.

Osmanlı’dan kalan ne kadar sosyal ve ekonomik hastalık varsa, doğru teşhis etmiş, bu hastalıkları ortadan kaldırmış ve pırıl pırıl, yepyeni, çağdaş bir toplum yaratmak için yola koyulmuştu.

Atatürk dönemi, 10 Kasım 1938’de saat 9’u 5 geçe sona erdi ve ertesi gün emperyalist güçler Türkiye’yi bıraktıkları yerden yeniden “tırtıklamaya” başladı.

Uzun bir konu, özetle o tırtıklama, emperyalist devletlerin Atatürk’ten ve Cumhuriyet’ten Kurtuluş Savaşı nedeniyle “intikam alma çabaları” bugün de devam ediyor.

Türkiye, 2.Dünya Savaşı’ndan sonra ABD güdümüne girdi, 1945’ten itibaren ilk ikili antlaşmalar imzalandı, ABD’nin Türkiye üzerindeki vesayeti 1950’den sonra Demokrat Parti ile birlikte giderek arttı, daha sonraki sağ iktidarlar döneminde hep artarak sürdü, bugün bu vesayet zirvede.

Siz görüntüye bakmayın, bugün pek çok ülkenin olduğu gibi, Türkiye’nin ipleri de ABD’nin elinde.

Çektiğimiz sıkıntıların pek çoğu da bu yüzden.

Türkiye, Atatürk’ten sonra, ABD emperyalizminin boyunduruğundan kendini bir türlü kurtarabilmiş değil.

Bu nedenle ülkemizde ABD’nin güdümündeki bir iktidarı değiştirmek o kadar kolay değil.

Diyelim ki değiştirdin, oturup emperyalizme karşı yeni bir savaş vermen gerekecek.

Şunu söylemek istiyorum…

CHP’nin vizyon yolculuğunda, yürünecek yol öyle dümdüz değil.

Atlanması gereken pek çok hendek, aşılması gereken pek çok tepe var.

CHP, 70 yıldır neden tek başına iktidar olamadı, hiç düşündü mü?

Önceki gün açıklanan “İkinci Yüzyıla Çağrı” manifestosu, son derece başarılı bir çalışma.

Ülkemiz ve milletimizin yararı için mutlaka uygulanmalı.

Ama uygularken de akıl almaz zorluklarla karşılaşılacağı, unutulmamalı.