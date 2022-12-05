Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nde bir gün…

Dokuz yıl önce tanıştığım ve ara sıra gittiğim Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’ne beş – altı yıldır sürekli gidiyorum.

Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nin benim için ayrı bir havası, ruhu var çünkü.

Orada eski İzmit var. İzmit’in tarihi, o tarihin birikmişliği var.

Çalışmalarımızı, toplantılarımızı çıkan yangına kadar Eski Valilik Binasında yapıyorduk. Şimdi ise fuar içinde Sivil Toplum Merkezi’nde yapıyoruz.

Geçtiğimiz Çarşamba günü, yazın ara verdiğimiz ilk toplantımıza aynı heyecanla başladık.

Her hafta çağırılan değerli konuklar İzmit’in tarihiyle ilgili bizde merak uyandırıyor. Bilmediklerimizle öğrenmeye aç öğrenciler gibiyiz.

İzmitli olalım ya da sonradan İzmit’e gelelim, yaşamak için orada mutlaka İzmit aşkı doluyor içimize ve bunu gelen konuklarımız tekrardan bizlere yaşatıyor.

Bu haftaki konuğumuz da yine kendisini ve eski İzmit’i anlatacak olan Ufuk Saka idi. İş insanı olma kimliğinden, siyasete kadar ve edebiyat çevresine kadar İzmit’te çoğu kişinin yakından tanıdığı Ufuk Saka.

Ben Ufuk Saka’yı ilk defa “Kocaeli Edebiyatçılar Derlenimi” adlı kitabımı hazırlarken tanımıştım. Yani edebi kişiliği ile. Bir şiir, birde öykü kitabı olmak üzere iki kitabı var Ufuk Saka’nın. Şimdi ise üçüncü kitabı yayımlanacak.

Ufuk Saka anlattıklarıyla;

Kendi motivasyon alanını kendisi hazırlıyor. Hiç kimseye benzemek için yaşamamış, sadece kendisi olmak için yaşamış bir kişilik. “İzmit’te değerler içinde yaşıyoruz.” diyor. “Ama kıymet bilmeyerek..." Dünya değeri olabilecek sanatçılardan bahsederken.

Konuşmasında Seka Kağıt Fabrikasına da değinmeden yapamıyor Ufuk Saka. Kağıdın nasıl üretildiği ile ilgili bilgilerin kaybolmasından üzüntü duyuyor.

“Bu şehir nereden geliyor, nereye gidiyor. Yaşadığımız şehrin tarihini araştırmamız lazım.” diyor kendi düşüncelerini anlatırken.

Ufuk Saka ile ilgili küçük bir not; toplantıdan bir gün önce internete baktığımda Ufuk Saka adına iki değil dört kitap olduğunu gördüm. Toplantıda kendisine sorduğumda sadece isim benzerliği olduğunu, aynı meslekten oldukları gibi bazı ortak özelliklerinin de olduğunu ve kendisiyle tanıştığını söyledi.

Yazımın başında da söylediğim gibi Çarşamba günü ilk toplantımızı yaptık. Zaman zaman sizlere toplantılarımızdan da bahsedeceğim. Kocaeli Tarihine düşkünseniz özellikle gençler, sizde bizimle fuar içinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde yaptığımız Kocaeli Dokümantasyon Merkezi toplantılarına katılın derim.