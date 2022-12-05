Cumhuriyetin ikinci yüzyılına doğru, Ak Parti’nin öğrettikleri

Ülkemizin de kurucu üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre ülkemiz yüz üzerinden;

Yargı bağımsızlığında Ekvador; Gine, Burundi’nin bile altında 3,76 oranına gerilemiş durumda

Hukukun üstünlüğünde Tanzanya, Kenya, Togo gibi ülkelerin de altında 3,86 oranına gerilemiş durumda. Türkiye’nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi’nin son açıklamalarına göre de üye ülkeler içinde yargı ve hakim bağımsızlığının tehdit altında olduğu, yargıya müdahalelerin bulunduğu üye ülkeler içinde Macaristan, Polonya, Romanya ile birlikte Türkiye’de var. Son araştırmalarında, Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya grubundaki 13 ülke arasında bir önceki yıl gibi yine sonuncu sırada yer alıyor, ancak Venezüella’nın önünde yer bulabiliyor.

Temel Özgürlüklerde Vietnam, Gine gibi ülkelerin altında 5,79 oranına gerilemiş durumda, bir uluslararası araştırma verilerine göre Türkiye 195 ülke arasında 114'üncü sırada yer alırken, geçmiş yıllara göre durumunun 'kötüye gittiği' ifade ediliyor. Türkiye, Çin, İran, Irak, Suriye, Rusya ve Venezuela gibi ülkelerle 'özgür olmayan' ülkeler kategorisinde gösterildi.

Enformasyon ve ifade özgürlüğünde Somali, Azarbeycan, İran ve Mısır gibi ülkelerin de altında 2,93 oranına gerilemiş durumda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2020 raporuna göre, geçen yıl en çok mahkum edilen ülke Rusya oldu, ikinci sırada Türkiye, ancak Türkiye 2019’da olduğu gibi 2020'de ifade ve düşünce özgürlüğünün en çok ihlal edildiği Avrupa ülkesi oldu.

Ekonomik özgürlüklerde 6,54 oranına gerilemiş durumda. Kamu İhale Kanunu’nun yüzden fazla değişim göstermesi, kamunun ihalelerinde olması gereken rekabetçi özgür ortamın giderek zedelenmiş olması hemen hepimizin bildiği konular. Yukarıdaki istatistikler hatırlatıldığında AKP hemen bunlar dış güçlerin oyunları, doğru değil diyecektir. Ama matematik ve istatistik yalan söylemez. Zira tespitler bilimsel tespitler.

Mesela bugün enflasyon oranları açıklandı kamu kurumu olan TÜİK’e göre Kasım ayı % 2,88 ve yıllık enflasyon da % 84,39'a yükselmiş gözüküyor. Ama enflasyon araştırma gurubu ENAGRUP verilerine göre yıllık enflasyon yaklaşık bunun iki katı miktarında. Zaten vatandaşın da hissettiği oral böyle. Demek ki önemli bir kamu kurumu özgürce istatistik veremiyor, doğru söylemiyor.

AKP, 21 yıl önce kutsal dinimizi referans alarak yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklara son vereceği iddiası ile yola çıktı. 21 yıl sonra ülkemizde özgürlükler, adalet ve eşitlik, gerçek anlamda kalkınma olmadığı gibi, yasaklar, yoksulluk ve yolsuzlukların daha da arttığını görüyoruz.

AKP 21 yıl içersinde bize kutsal dinimizle siyaset yapmanın doğru olmadığını, laikliğin ve Atatürk cumhuriyetinin kuruluş temellerinin ne derece yerinde, doğru ve kıymetli olduğunu, devlet yönetiminin dini referanslarla değil, bilimsel verdilerle yapılması gerektiğini, kutsal dinimizin siyasete alet edildiğinde, yozlaştırılmaya başlandığını öğretti.

İyisiyle, kötüsüyle AKP 21 yıllık iktidarında bize, devlet yönetiminin dini esaslara değil bilimsel esaslara göre olması gerektiğini, aslında bize zembille gelen demokratik haklarımızın ve laikliğin zedelenmesi nedeniyle bunların kıymetini hatırlattı. Demek ki, Atatürk cumhuriyetinin temellerini yeniden hatırlamamız için böyle bir ara döneme ihtiyaç varmış. AKP verdiği büyük zararın yanında bu anlamda çok önemli bir misyonu da yerine getirmiş ve tarihi misyonunu böylece tamamlamış oldu.

Bir toplantıda İzmir’in kıymetli belediye başkanı Tunç Soyer’in söylediği gibi önümüzdeki dönemde BİR ŞEY DEĞİŞECEK, AMA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK… Bu bir şey değiştiğinde demokrasinin ikinci yüzyılında özgürlük, eşitlik, insan hakları ,yargı bağımsızlığı,hukukun üstünlüğü,kalkınan ve barış içinde yaşayan HAYALİMİZDEKİ TÜRKİYE hayata geçecek. Bu ara dönemler batı demokrasilerinde hep yaşanmış ve verilen büyük mücadeleler ile ancak gerçek demokrasiye ulaşılmıştır.Böyle ara dönemler kimsenin moralini bozmasın.Türkiye siyasi ve sosyal yapısı, gelişen bağımsız sivil toplum kuruluşları ve demokratik katmanları ile önümüzdeki dönemde bu mücadeleyi verecek olgunluğa ulaşmış gözüküyor.Cumhuriyetin ikinci yüzyılı Türkiye yüzyılı olacak. Olmalıdır da .