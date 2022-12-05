Öğretmenleri bölmeyip ömür boyu başkanlık!

Bu yöntem İngiltere tarafından 20. Yüz yılın başlarında uygulanmaya koyduğu bir yöntemdir. Özellikle günümüzde de ABD ve İngiltere tarafından orta doğuda dinsel ve mezhepsel ayrılıkları körükleyerek sürekli amaçlarına ulaşmışlardır. Bunun en somut örneğini İngiliz ajanı Lawrance olduğunu biliyoruz.

Bu yöntem ne yazık ki devletlerarası politika olarak uygulandığı gibi, devletlerin kendi içinde yer alan kurumların içinde de uygulanır hale gelmektedir. Amaç kitleleri bölünmüş vaziyette tutarak, zayıf durumda bırakmak ve kolayca hükmetmektir. En son örneğini milli eğitim bakanlığının öğretmenler ile ilgili uygulamasıdır.

“Uzman Öğretmen” sıfatı için yıllarca öğretmenlik yapmış birinin sözde sınavdan geçirerek “Uzman” olmasının anlaşılır bir yanı var mı?

Uzmanlık bir kariyer ve tecrübe işidir. Klasik bir sınavla uzman olunmaz. Uydurma bir uzmanlıkla öğretmenleri uzman olan ve olmayan diye ayırırsanız gereksiz bir ayrıcalık yaratmış olursunuz. Aynı öğretmenler odasında iki ayrı sıfatı olanların bir arada bulunmasının yaratacağı olumsuz durumu düşünebilir misiniz?

Böylesi suni ayrıştırma öğretmenlerin otoritesini ve saygınlığını azaltılacağı kaçınılmazdır. Öğretmenlerin öğrenci karşısındaki konumunu zayıflatır.

Bu durum öğretmenin performansın da ciddi düşüşler yaratır. Öğretmenin bulunduğu meslek camiasına olan aidiyet duygusunu yok eder.

Gerçekten uzman öğretmen yapmak isteniyorsa, üniversitelerin eğitim faaliyetlerinde özel kontenjanlar yaratılarak öğretmenlere yüksek lisans doktora yapmalarının önünü açarsınız. Uzmanlık öyle olur.

Kimsenin de buna bir itirazı olmaz. 25 yıl bu mesleği yapmış biri olarak yapılmak istenen yöntemin tam bir böl-yönet Yöntemi olduğu ve eğitim camiasına çok zararlı olacağı kanaatindeyim.

TEK ADAMLIK SONLANMALI

Klasik bir söz vardır. Kimse vazgeçilmez değildir. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla doludur. Ancak kervan yürüyor. Özellikle esnaf, ticaret ve sanayi odalarında ve birliklerinde başkan olanların süresi sınırsız. Ölünceye kadar başkan. Geçmişte aslında bu konuda güzel bir düzenleme yapılmıştı. Tüm oda başkanlarının görev süreleri iki dönem ile sınırlandırılmıştı.

Ticaret ve sanayi odalarının başkanlarının büyük tepkileri sonrası ne yazık ki bu uygulama TÜRMOB ( Türkiye SMMM ve YMM odaları birliği ) mali müşavirlerin odaları dışında tüm odalarda kaldırıldı. Sadece mali müşavirler odalarında bu kural yasal olarak uygulanıyor. Bence çokta iyi oluyor. Başkan olan kişinin iki dönem içinde mesleği adına ne yapacaksa zaten yapıyor. Sonraki dönemler kendini tekrardan başka bir işe yaramıyor. Bu uygulamanın tüm odalara tekrar getirilmesi kaçınılmazdır. 20 yıl 30 yıl aynı görevde bir insanın başkan olarak görevde kalması o camiaya yapılan bir saygısızlıktır ve hiçbir faydası da yoktur.