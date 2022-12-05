“Tanıtım günleri” yasaklanmalı

Epeydir gündemimde.

“Ha bugün ha yarın” diye diye hazırladığım notlar günlerdir masamın üstünde sürünüp duruyor.

Mutlaka merak edip siz de gitmişsinizdir.

Veya Eski Gölcük Yolu’ndan geçerken, tanıtım afişleri ve yan yana dizili çadırlar dikkatinizi çekmiştir.

Hatay tanıtım günleri…

Gaziantep tanıtım günleri…

Adana tanıtım günleri…

Trabzon tanıtım günleri…

Rize tanıtım günleri…

Bazen daha genel bir afişle karşılaşırsınız.

Anadolu illeri tanıtım günleri…

Kent ismini belirten afişin yanında, üç devasa bez poster de yan yana asılıdır.

Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın…

Tabii hemen yanlarında devasa bir Türk bayrağı…

Bunlar da “Tanıtım günleri” adı altında yıllardır düzenlenen “halkı kandırma” organizasyonlarının kamuflajıdır.

“Yaptığımız işten devletin bilgisi vardır” anlamını taşır.

Hoş, zaten bu organizasyonların yıllardır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi himayesinde yapıldığı bir gerçek.

İbrahim Karaosmanoğlu döneminde başlatılmıştı, Tahir Büyükakın da devam ettiriyor.

Bildiğim kadarıyla, organizasyonların bütün altyapı ve tanıtım hizmetleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Geçmişte çok kapsamlı bir iki “tanıtım günü” yapılmadı mı, yapıldı…

Ama daha sonra bu iş iyice cıvıdı.

“Kent tanıtımı”ndan çok, “kayıt ve kontrol dışı ticaret organizasyonu” haline geldi.

Kimler, ne amaçla düzenliyor?

Basit bir araştırma sonunda, bu organizasyonların kimler tarafından ne amaçla yapıldığını buldum.

İşin başında, birkaç “uyanık” var.

Belirli dönemlerde belirli illerde bu organizasyon düzenleniyor, düzenlenirken de o ildeki “hemşeri dernekleri” ile işbirliği yapılıyor.

Tanıtım günlerine katılan satıcılardan belirli bir ücret toplanıyor, sonunda elde edilen hasılat “ana organizatör” ile “yerel organizatör” arasında paylaşılıyor.

Şu işe bakar mısınız?

Organizasyon masrafı belediye tarafından karşılanıyor, geliri cuk cebe!

Ne kayıt kuyut, ne de vergi!

Bu söylediklerim, sadece organizasyon yapanlar için değil, orada ürün satanlar için de geçerli.

Bu kentin esnafı keriz mi?

Biraz ağır söz, ama ben böyle düşünüyorum.

“Tanıtım günleri” organizasyonları, bu kentin esnafını düpedüz “keriz” yerine koymaktır.

Bizim esnafımız aynı ürünleri kendi dükkânında satarken devlete vergi veriyor, “tanıtım günleri çadırlarında” satış yapan nereden geldiği belirsiz kişiler, “vergisiz” çalışıyor.

Üstelik sattıkları ürünlerde “kalite ve hijyen kontrolü” diye bir şey de yok.

Bu nasıl anlayış?

KOTO, bu uygulamadan memnun mu?

Geçenlerde Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Hüseyin Gezer’e Erkan Ünal’la birlikte “hayırlı olsun” ziyaretine gittiğimizde, bu konu da gündeme geldi.

Baktım, KOTO da “tanıtım günleri” organizasyonlarına karşı.

Gazetede okudum, son meclis toplantısında gündeme almışlar ve tartışmışlar.

KOTO’nun kendi üyelerinin çıkarlarına sahip çıkması, “kayıt ve kontrol dışı ticareti” önlemek için mücadele başlatması, sevindirici.

Büyükşehir Belediyesi’nin tutumu

Bu sorunun çözümünde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tutumu önemli.

Büyükşehir Belediyesi, bu organizasyonların iç yüzünü araştırınca zaten gerçeği görecektir.

Hele bu organizasyonlara aracılık yapan bazı hemşeri derneklerinin yıllardır değişmeyen başkanlarını bir soruştursunlar, bir daha kapılarından içeri sokmayacaklardır.

Söyleyeceğim şu:

“Tanıtım günleri” organizasyonları derhal yasaklanmalı, Kocaeli halkının ve esnafın daha fazla kandırılmasına izin verilmemelidir.

Gidin bakın, o “tanıtım günleri”nde satılan bütün ürünler, daha uygun fiyatla ve daha hijyenik olarak bizim esnafımızda ve bizim pazar yerimizde satılıyor.