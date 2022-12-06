Avusturya’da hayvan kesimi İslami (!) olarak bakın nasıl yapılıyor

Geçen hafta “Helal sömürüsüne TSE belgesi” başlıklı yazım yayınlanmıştı ya, hemen ertesi günü Ramazan Tığlı adlı okurumdan bir mesaj aldım.

Tığlı, Avusturya’da “helal” konusunda yaşadıklarını bakın nasıl anlatıyor:

“Tanzer Bey,

Yazmayı sevmiyorum, ama şu 'helal' konusunda yaşadığım bir olayı size anlatmak istiyorum. 1988 yılında sınav kazanıp Avusturya'nın Salzburg şehrine Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri öğretmeni olarak gittim. Türk öğrenci velilerini daha yakından tanıyabilmek için cami ve Türk kahvelerine sık sık gittim. İlk defa camiyi sorduğumda 'hangi' cami diye geri soruyla cevap verdi sorduğum kişi. Şaşırmıştım. Meğer iki cami varmış. Biri Süleymancıların diğeri Milli Görüş’ün. İkisine de gitmeye başladım. Devlet memurunun camilerine gelmesinden çok memnun oluyorlar, kendilerine pay çıkarıyorlardı. Camilerde market köşeleri vardı. Alış veriş yapabiliyorduk.

Bu girişten sonra şimdi geliyorum asıl konuya. Hangi camiye gittiysem diğer camiyi kötülediler. İlk soruları: Eti nerden alıyorsun?

Şaşırdım. Sonra devam ettiler. Eti bizden al. Biz eti İslami usullere göre kesiyoruz. Öbür cami Avusturyalılardan alıyor. Kan akıtmak yok. Mundar… Ama biz kendimiz kesiyoruz.

İlginçtir aynı soru diğer camide de soruldu bana. Onlarda kendilerinin İslami usullere göre eti kestiklerini kendi etlerinin helal diğer camininkinin mundar olduğunu söylediler.

Tabii ben yeni gelmişim. Daha Avusturyalılarla samimi olmamışım. Meseleyi kime sorayım. Sonra öğrendim ki; kendilerinin kesmeleri mümkün değil. Mezbahanede kesilmek zorunda ve orada da ancak görevliler kesebilir. Kesebilir, yalnız kafasına kurşun sıkıyorlar hayvan acı çekmesin diye. Ben bunu iki camide de anlattım. İki caminin cevabı da aynı: Evet, doğru… Onlar hayvanın kafasına kurşun sıktıktan sonra hayvan hemen ölmüyor. Hayvan can çekişirken biz bismillah deyip bıçağı vuruyoruz, dediler. Bu da doğru değil ama ben o kadar da üzerlerine gitmedim. İnanmış gibi davrandım.

Selam ve saygılarımla!”

Nasıl?

Demek neymiş?

Bağnazlığın, gericiliğin, özellikle din ticaretinin olduğu her ülkede, “helal sömürüsü” de var.

Milleti “helal et” ile, “helal peynir” ile, “helal gazoz” ile, “helal ilaç” ile, “helal kozmatik” ile aldatıyorlar.

Suriye, Erdoğan ve Esad

Demek bu kadar kolay ha!

Türk milleti, yönetimin Suriye hatası nedeniyle 11 yıl kan kustu.

Türk toplumu, 100 yılda düzeltemeyeceğimiz “demografik tahribat” yaşadı.

Sonra da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalktı “Siyasette sürekli küslük dargınlık olmaz” deyiverdi.

Defalarca “katil” dediği Esad’la barışma niyetinde olduğunu açıkça belli etti.

Esad, ne yaptı?

Erdoğan’ın barışma isteğini reddetti.

Çünkü bu 11 yılda “Suriye toplumu” da çok çekmişti.

Kardeş ve dost bildiği Türkiye, ABD’nin de kışkırtmasıyla, Suriye’nin iç düşmanlarıyla bir olup Suriye yönetimini düşürmeye kalkmıştı.

Suriye’nin ülke bütünlüğü kaybolmuş, Kürt terörist gruplar, ülkenin kuzeyine gelip yerleşmişler ve uydu devlet kurmuşlardı.

Bütün bu olup bitenler, Suriye yönünden de az şey değildi.

Özetle, Türkiye-Suriye ilişkileri öyle kısa zamanda düzelecekmiş gibi görünmüyor.