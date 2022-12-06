Makale Yazısı-06 Ara 2022 - 20:00

Hizmet...
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Kendi çapımda siyasetle ilgilendiğim zamanlarda, rahmetli babam Kıbrıs gazisi Topçu Kıdemli Albay  Arif KANDEMİR’ le bir gün siyaset üzerine konuşurken, siyaset yapmayı bırakacağımı söyledim. 

Sakin yapısına rağmen bir hayli sert bir üslupla “seni ben okutup adam etmedim. Bu devlet tüysüz yetimlerden topladığı vergilerle seni okutup adam etti. Bu devlete ve bu millete borcun var. Git  çalış ve borcunu öde” dedi.

Adeta bir emir gibi söylediği bu sözler üzerine uzun yıllar siyasetin içinde bulundum. 

Siyasetin içerisinde birçok söylemle karşılaştım. Ama bir tanesi var ki, siyaset hayatımda ve giderek iş hayatımda üstünde titrediğim ve vazgeçemediğim bir deyişle karşılaştım; 

“HALKA  HİZMET, HAKKA  HİZMETTİR !” 

Geçtiğimiz Cumartesi günü  iki siyasal etkinliği son derecede dikkatle izleyip kendimce değerlendirmeye çalıştım. 

Birincisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Urfa mitingi.  Cumhurbaşkanı sıfatı ile mi, AKP genel başkanı sıfatı ile mi kürsüye çıktığına   karar veremedim. Onun takdirini halka bırakmak lazım. 

İkincisi   CHP’nin “Vizyon açıklaması”… Partiden çok millet adına yapılan titiz bir çalışma olduğu izlenimini edindim. Onun değerlendirilmesini de yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum. 

Her ne kadar Urfa mitinginde Cumhurbaşkanın ifadesiyle 110 bin kişi var olduğu söylendi. Taşımalı sistemi bir yana  bırakalım.  Miting alanındaki kalabalığın ne kadarının  Türk vatandaşı, ne kadarının Suriyeli, Iraklı, Afganlı  mülteci olarak adlandırılan ancak  ülkemize nasıl ve hangi yollardan geldiği kesin olarak bilinmeyen  kişilerden oluşuyordu? Bu konuda hiçbir kesimden her hangi bir tahmini tespit veya açıklama yok… 

Ayrıca  CHP’nin programı ile aynı gün ve saatte düzenlenmiş olması da tesadüf mü? Bir iki kanal dışında CHP’nin programının yayınlanmamış olması. Bu kanalların dışındaki kanalların sadece Urfa  mitingini yayınlamış olmalarına bakınca  pek de tesadüf gibi gözükmüyor. 

Ona da karışmam,  televizyonların kumandaları vatandaşın elinde, hangisini isterse onu  izler. Onu yönlendirmek mümkün değil. 

Gelelim  CHP’nin  “Vizyon açıklaması” na; 

Geneli itibariyle oldukça uzun, titiz bir çalışma, bilimsel olarak çare arama gayretleri içeren, çok sayıda uzmandan oluşan (söylenen göre 70 kişi) kişilerce ortaya  konulmuş, sabır ve emek isteyen, ülkemizin içinde bulunduğu çıkmaza çare arayan bir çalışma olarak gördüm. 

Vatandaş olarak ne bir siyasi partiyi ifade eden üç beş harfin, ne bir siyasi parti liderinin bağımlısı değilim. Böyle bir bağımlılığı da vatandaşlık ve ülkeye sadakat düşünceleri içerisinde kabul edemem. Bizim bağımlılığımızın ve sadakatimizin tek bir unsuru vardır. O da;  Anayasada tarifini bulan, “Toplumun huzuru, milli dayanışma ve  adalet anlayışı içinde, insan haklarına  saygılı,   Atatürk milliyetçiliğine  bağlı,  başlangıç ilkelerinde belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”  

Anayasa’nın bu özlü tarifi  karşısında AKP’nin Urfa  mitingi ile, CHP’nin “Vizyon açıklaması” nı  yüce milletimizin değerlendireceğini düşünüyorum. 

Bir ülkenin varlığı ve devamı; Hukuk, iktisat ve siyaset unsurlarının bilimsel yöntemlere uygun olarak, her birinin ayrı ayrı kendine özgü ahlak kuralları çerçevesinde mümkün olur. İnanca dayalı ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak hayata geçirilmesiyle olur. Ahlak yoksa bunların hiç birisi gerçek anlamda sonucu ortaya  koyamaz. Ne bu dünyayı kazanabilirsin ne de öbür dünyayı… 

CHP’nin açıklamalarında, hukuk ve iktisat alanında düzenlemeleri yapmak, yukarıda belirttiğim ahlak kuralları çerçevesinde, seçim sonrasında birlikte hareket eden altılı masanın ulaşacağı meclis çoğunluğu ile pek uzun bir süreye ihtiyaç duymadan,  hızla yapılabilir. 

Halkımızın en önde gelen ihtiyacı, bir an evvel yokluktan, yoksulluktan kurtulacağı Ekonomik düzenlemelerin yapılmasıdır. 

Meclis bütçe görüşmelerinde  CHP genel başkanının ifadesine göre, devlet kurumlarının mali durumlarının açıklanmasında kısıtlamalar olması nedeniyle, iktidara geldiklerinde önlerine nasıl bir mali tablo çıkacağını bu günden kestirmek mümkün görünmüyor. Ne miktar bir finansa ihtiyaç duyulacağını anlamak ve bilmek zor. 

İşte halkın bir an  önce refahını sağlayacak, yaşam standardını yükseltecek ekonomik düzenlemeler sonunda gelip finansa dayanıyor. Yukarıda konu ettiğim hukuk, iktisat ve siyasetin sağlıklı bir yapı ile halkın hizmetine sunulabilmesi de eninde sonunda gelip paraya dayanıyor. 

Açıklanan CHP vizyonuna göre karşılarına çıkacak mali tablo düşünülenden çok daha vahim değilse, getireceklerini söyledikleri finans temin edilebilişe kısa bir sürede önemli ölçüde bir iyileştirme sağlayacağı olası gözüküyor… 

Ben kısaca karşılaştırma yapılmasında yönlendirici olmamaya özen göstererek aklıma  geleni yazdım. Şimdi iş Urfa mitingi ile ortaya konulan vizyon çalışmasını  halkın düşünüp değerlendirmesine kalıyor… 

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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