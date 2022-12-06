Makale Yazısı-06 Ara 2022 - 20:00

Akçakoca Bey Ve; Tarih Bilinci..
Mustafa Küpçü

Mustafa Küpçü

Henüz 5 yaşımdaydım, okula gitme inadımla başa çıkamayan büyükbabam, beni bir okula götürdü.

Okulda, “Mebrure Hala” diye bildiğimiz, “Mebrure Cankurtaran” beni hayatım boyunca unutamayacağım ilk öğretmenim Havva Birkan’a teslim etti.

Okulumun adı AKÇAKOCA ilkokulu idi. Şimdiki Ulugazi İlkokulu binasında yarım gün Akçakoca, yarım gün de Ulugazi okulu yer alıyordu. Çocuktuk ve okulumuzun adının nereden geldiğini merak bile etmedik!

Çocukluk yıllarımda, sık sık Kandıra’ya, Anneanneme giderdik.

Bugün gibi anımsıyorum; bir Hıdırellez günü, “Kandıra Birlik” yazıhanesi sahipleri, “Şailler” diye de bilinen Sabahattin ve Tuncay ağabeylerin otobüsleriyle bütün Kandıra Babatepesi’ne gittik.

Babatepesi denilen yer, Karadeniz’e tepeden bakan bir yerdi. Tepe noktasında ahşap bir cami ve caminin hemen önünde, büyük bir vişne ağacının altında büyükçe bir mezar vardı.

Anneannem; “Akçakoca Bey’in mezarı” dedi ve ekledi; “İzmit dahil, bütün buraları fetheden komutanmış” dedi. O gün, o ahşap camide bir de mevlid okunduğunu anımsıyorum.

Anneannemlerin evinin tam karşısında “Hasan Çavuş” lakabı ile tanınan “Hasan Uztürk” büyüğümüzün evi vardı. Anneannem; “Akraba kadar yakınız” derdi.

Ben bu yaşlı insana hayrandım. Müthiş bir belleği vardı. Her gidişimde, O’nu ziyaret ederdim, o da bana heyecanla Kurtuluş Savaşı anılarını anlatırdı. Akçakoca Bey’den de söz eder miydi, anımsamıyorum.

Aradan yıllar geçti, sanıyorum Vali Ertuğrul Ünlüer döneminde, Babatepesi’nde Akçakoca Bey’in anıt mezarı yapıldı.

Akçakoca Bey’in kim olduğunu yıllar sonra öğrenebildim.

Şimdi, düşünüyorum da;

Kocaeli’de yaşayan öğrencilerimiz Akçakoca Bey’i tanıyorlar mı?

Bu bir yana, Kocaeli Üniversitesi TARİH BÖLÜMÜ bu Osmanlı Komutanını öğrencilere tanıttılar mı?

Bir gün olsun, üniversite öğrencileri anıt mezarını ziyaret ederek, Akçakoca Bey hakkında bilgilendirildiler mi?

Sanmıyorum!

Ama yanılıyor olmayı çok isterim…

Şimdi; bir ÇOBAN ATEŞİ yakmak ve bu kentin Valisinden Kaymakamlarına, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, İlköğretim okullarından Liselere ve Kocaeli Üniversitesi’ne kadar, tüm kurum ve kuruluşları göreve çağırıyorum.

AKÇAKOCA BEY’i tanıyalım, tanıtalım.

Bu konuda “Kandıralılar Derneğini” de göreve davet ediyorum.

Hıdırellez günlerinde geniş katılımlı ziyaretlerle bu atamızı ziyaret edelim, saygıyla analım.

Bir korkum ve kaygım daha var;

Bu kentin okullarında İZMİT’in işgal yılları ve KURTULUŞU anlatılıyor mu?”

Sanmıyorum!

Çünkü, bu ülkede bir ulusun İNSANCA BİR YAŞAM mücadelesi verdiğini, topraklarımızın işgal edildiğini bilmeyen, küçük yaşta beyinleri dumura uğratılan, Kurtuluş Savaşı’nı bile inkar edecek kadar TARİH BİLGİSİ ve BİLİNCİNDEN uzak insanlar var!

Akçakoca Bey’den Mustafa Kemal ATATÜRK’e kadar, bize özgür bir yaşam olanağı veren atalarımıza saygıyla...

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Yazar Mustafa Küpçü - Mesaj Gönder

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