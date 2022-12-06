Makale Yazısı-06 Ara 2022 - 20:00

İyi sürücüye yüzde 50 indirim, kötü sürücüye yüzde 200 zam!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

Araban varsa, derdin var…

Eskiden araba ihtiyaçtı, şu sıralar lüks oldu…

Zira zorunlu trafik sigortasına, kaskoya ve motorlu taşıtlar vergisine yüksek oranda zam geldi…

Durum böyle olunca, araç sahipleri bu işin içinden çıkamaz oldu.

Son günlerde trafik sigortasında sistemin değişeceği konuşuluyor.

Değişmeli de…

Ama fiyatlar da makul seviyeye indirilmeli.

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Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 25 milyon araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası yol haritasını açıkladı.

Buna göre, fiyat kademelerine iki basamak daha eklendi. 'Çok riskli sürücüler'e yüzde 200 zam yapılacak. 'Çok iyi sürücüler' ise yüzde 50 indirim alacak.

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Buna göre, 7 kategoride belirlenen trafik sigortası indirimleri ya da zamlarına 2 kategori daha eklenecek. En düşük basamakta "çok riskli sürücüler" yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak.

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NTV'nin haberine göre, kaza yapmayan sürücüler için ise en üstte "çok iyi sürücüler" basamağı açılacak. Bu sürücülerin poliçelerinde ise yüzde 50 indirime gidilecek. Düzenlemenin ocak ya da şubat ayında başlaması bekleniyor.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ

Hasarsızlık prim oranları son olarak ağustos ayında güncellenmişti. Hali hazırda indirim oranı 7. basamak için yüzde 42, 6. basamak için yüzde 22, 5. basamak için yüzde 10 olarak uygulanıyor.

HASAR ARTIRIM ORANLARI

Hasar prim artırım oranları ise 3. basamak için yüzde 45, 2. basamak için yüzde 90, 1. basamak için de yüzde 135 olarak uygulanıyor.

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Trafik sigortasındaki yeni düzenlemeyi önemsiyorum.

İyi sürücü isen, yıl içinde kazaya karışmamışsan, zorunlu trafik sigortasında indirim olması bence çok mantıklı bir karar

Yıl içinde kazalara karışan sürücünün trafik sigortası ücretinin artması mantıklı.

Bu sayede hem kazaların önüne geçilebilir, hem de kaza yapılmamasına teşvik edilebilir. Aynı yöntem kasko ve motorlu taşıtlar vergisi için de uygulanabilir diye düşünüyorum.

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Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

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