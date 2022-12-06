Makale Yazısı-06 Ara 2022 - 20:00

Tribün desteği, taraftar sayısı...
Abdullah Malçok

Abdullah Malçok

İlk olarak gelen liderlik ile ilgili yorum yapmak istiyorum.

Bana göre çok geç gelen bir liderlikti.

Kocaelispor bu kadroya oranla o kadar komik puanlar kaybetti ki, hepimiz biliyoruz.

Yine de mutluluğumu gizlemeyeceğim.

Elbette önemli olan ligi burada bitirmek…

***

Bundan sonra Kocaelispor’un sırtında liderlik kamburu da olacak.

Kimse olaya negatif baktığımı düşünmesin.

Liderlikten daha zor olanı, orada kalabilmektir.

Ve ipi lider olarak göğüslemektir.

Kocaelispor kadrosu bu ağırlığı kaldırabilecek kapasitede mi?

Hem de fazlası ile…

Umalım ki, Kocaelispor artık daha göze hoş gelen futbol ile daha kolay galibiyetler alsın.

Kadronun oturma zamanı çoktan geçti.

Artık daha rahat maç seyredeceğimizi düşünüyor ve böyle olmasını bekliyorum.

***

Etimesgut Belediyespor maçını işim dolayısı ile izleyemedim.

O yüzden bu hafta artık kangren olmuş yaramıza bir kez daha parmak basmak istiyorum.

Duydum ki, tribünler çok fazla dolu değilmiş.

Her zamanki gibi.

Kimi bunu havanın soğukluğuna, kimi maçın gündüz olmasına bağlayabilir.

Ama bence hiçbiri değildir.

Kocaelispor’un evinde yeterli tribün desteğinin görememesinin en önemli sebepleri, ulaşım, park sorunu ve stadın çevre düzenlemesidir.

Bu sorunlar halledilmediği sürece ne yazık ki aynı şeyleri konuşmaya devam edeceğiz.

Ne zaman halledileceği muamması da önümüzde dağ gibi durduğuna göre.,

Artık sözün bittiği yerdeyiz diyelim.

***

Konu vizyon meselesi ki, daha önce ki haftalarda defalarca dile getirmiştim.

O yüzden konuyu daha fazla uzatmadan, tribünde ki taraftarlarımıza şükranlarımızı sunarak konuyu burada kapatalım.

Elbette şimdilik…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Abdullah Malçok - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL