Tribün desteği, taraftar sayısı...

İlk olarak gelen liderlik ile ilgili yorum yapmak istiyorum.

Bana göre çok geç gelen bir liderlikti.

Kocaelispor bu kadroya oranla o kadar komik puanlar kaybetti ki, hepimiz biliyoruz.

Yine de mutluluğumu gizlemeyeceğim.

Elbette önemli olan ligi burada bitirmek…

***

Bundan sonra Kocaelispor’un sırtında liderlik kamburu da olacak.

Kimse olaya negatif baktığımı düşünmesin.

Liderlikten daha zor olanı, orada kalabilmektir.

Ve ipi lider olarak göğüslemektir.

Kocaelispor kadrosu bu ağırlığı kaldırabilecek kapasitede mi?

Hem de fazlası ile…

Umalım ki, Kocaelispor artık daha göze hoş gelen futbol ile daha kolay galibiyetler alsın.

Kadronun oturma zamanı çoktan geçti.

Artık daha rahat maç seyredeceğimizi düşünüyor ve böyle olmasını bekliyorum.

***

Etimesgut Belediyespor maçını işim dolayısı ile izleyemedim.

O yüzden bu hafta artık kangren olmuş yaramıza bir kez daha parmak basmak istiyorum.

Duydum ki, tribünler çok fazla dolu değilmiş.

Her zamanki gibi.

Kimi bunu havanın soğukluğuna, kimi maçın gündüz olmasına bağlayabilir.

Ama bence hiçbiri değildir.

Kocaelispor’un evinde yeterli tribün desteğinin görememesinin en önemli sebepleri, ulaşım, park sorunu ve stadın çevre düzenlemesidir.

Bu sorunlar halledilmediği sürece ne yazık ki aynı şeyleri konuşmaya devam edeceğiz.

Ne zaman halledileceği muamması da önümüzde dağ gibi durduğuna göre.,

Artık sözün bittiği yerdeyiz diyelim.

***

Konu vizyon meselesi ki, daha önce ki haftalarda defalarca dile getirmiştim.

O yüzden konuyu daha fazla uzatmadan, tribünde ki taraftarlarımıza şükranlarımızı sunarak konuyu burada kapatalım.

Elbette şimdilik…