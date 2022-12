Hepsi de okumuş çocuklar: Z kuşağı

Dün tüm yönetimle tek tek görüştük ve tek tek hasret giderdik. Bazılarıyla da tanıştım. Bunun yanı sıra eksiklerimiz oldu, kongredeki konuşmamı beğenenler bana görüş belirtti. Genelde konuşmam beğenilmiş ya da beni kandırdılar. Bilemem. Konuştuğum şeylerin arkasındayım. Kongrede tanışma fırsatı bulamadığım yeni yöneticilerimizle de dün sabah tanıştık. Heyecan var ama öyle gaza getireceğiniz isimler değil bunlar. Her biri değerli ve her biri hayli başarılı iş insanları ve her şeyden önemlisi, belki de son yılların en genç yönetimi. 30 yaşında Selim Ordu var örneğin. Pırıl pırıl avukat. Engin Koyun da yaşlı değil elbette. Bu yönetim iş yapacak ve başlığı da ben attım.

Bu yönetim takımı 1.Lig’e yükseltecek, sonrasına bakacağız. Mayısta bu yönetimden çok değişiklikler beklemiyorum. Belki ben girerim, ne de olsa işletme mezunuyum. Yüksek lisans da bitince bu iş tamamdır. Neyse, bu çocukları görünce gerçekten ayranım kabardı. Bu iş olacak. Galiba makûs talihimizi yeneceğiz.

İşte Kocaelisporumuzu yeniden 1.lig’e taşıyacak yeni yönetim !

Engin Koyun başkanlığında göreve gelen yönetim kurulu genç, dinamik ve genelde inşaat müteahhidi olan isimlerden oluşuyor

Kocaelispor’un Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulunda, mayıstaki olağan genel kurula kadar görev yapacak 6 aylık yönetimi belirlendi. Yönetil profilinde genç isimler öne çıkarken, genelde müteahhit iş insanlarının görev alması dikkat çekiyor. İşte yönetim kurulunun tanıtımı…

YÖNETİM KURULU

Engin Koyun – Başkan

1970 Gümüşhane doğumu. Uzun yıllardır Körfez’de ikamet ediyor. Yelkent AŞ. ortaklarından. Kamu Yönetimi ve İktisadi Bilimler Fakültesi’nde okudu. 2004’te Ak Parti’den 2 yıl belediye meclis üyeliği yaptı. 3 dönem Ak Parti Körfez ilçe başkanlığı yaptı.

Ahmet Arık

Gölcüklü. İş insanı. Özellikle yurt dışına inşaat işleri yapıyor

Ahmet Şahin

Avukat. Gölcükspor Eski Kulüp Başkanı

Bilal Cem Acar

Acarlar Turizm sahibi

Çetin Zerenoğlu

Şanlıurfalı. Körfez Dergah Ocakbaşı sahibi. Körfez Viranşehirliler Derneği Eski Başkanı.

Dursun Özdemir

1979 İzmit doğumlu. Özdeniz Turizm. LTD. ŞTİ personel ve öğrenci taşımacılığı işleri yapıyor. Evli, Denizalp ve İclal isminde iki evlat sahibi. Kocaelispor’daki 4. Dönemi.

Ekrem Can

Karamürselli. İş insanı – Merke AŞ. sahibi. Müteahhit

Hikmet Yaşar

Darıcalı. Aslen Siirtli. Darıca Farabi Hastanesi Eski Başhekimi. Daha önce Körfez Devlet Hastanesi’nin başhekimiydi. Branşı üroloji. An itibariyle İstanbul’da özel bir hastanede görev alıyor.

İsmail Al

Tadu Mimarlık ve Almila Demir Çelik firmaları sahibi

Metin Dan

Türkiye geneline duşakabin imalatı yapıyor

Orhan Dönmez

1989-1999 arası İl Genel Meclisi üyeliği, 2003-2004 arası CHP Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. Güngör Kandemir döneminde Kocaelispor yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

Osman Özsoy

1974 Ordu Gölköy doğumlu. Birsoy Elektrik ve Maşukiye’de yer alan Cevizdibi Restoran sahibi.

Ömür Öztürk

Reverans Turizm sahibi.

Recep Durul

Ağrı doğumlu. Yaklaşık 40 yıldır Kocaeli’de ikamet ediyor. Körfez’de yer alan Durulsan Fabrikası sahibi. Eski veteran milli tenisçi. Kocaelispor Mali Asbaşkanı. Aynı zamanda İzmit Tenis Akademisi (İTA) başkanı.

Selçuk Kösemen

Kartepeli. 27. 11. 1968 Hikmetiye doğumlu. Kartepe’de yer alan Kösemen İnşaat sahibi aynı zamanda Kartepe Ak Parti Meclis Üyesi

Selim Ordu

1982 İzmit doğumlu. Avukat. 2014’te Konya Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu.

Tuncay Arıcan

1983 İzmit doğumlu. Aslen Ordulu. Gökyol İnşaat ortaklarından. 2008’de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Proje ve Denetim Birimi’nde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. 2011’de Kocaeli Ünivesitesi Mühendislik Yönetimi anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladı ve belediyedeki görevinden istifa etti.

Veli Başkurt

1977 İzmit doğumlu. Aslen Bayburtlu. İzmit Kuruçeşme’de ikamet ediyor. Başkurt İnşaat sahiplerinden. Kocaelispor’da 6. dönemi. Evli 2 evlat sahibi.

Yaşar Can

İzmit doğumlu. Can Pişmaniye sahibi. KOTO Meclis Üyesi.

Yaşar Can Arslan

Arslanoğlu Mutfak, Makine, Temizlik şirketlerinin sahibi

Zeynel Abidin Akyol

Kartepeli. Zeynel Abidin Akyol Yatırım ve Danışmanlık Hizmeti firması sahibi. Kocaelispor’daki 7. dönemi.