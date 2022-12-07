Cehaletin ve ihanetin çukuru Ortadoğu

Terör, bir “üst akıl” planlamasıdır!

Üst akıl planlar; “yoksul, akılsız ve cahil” uygular!

Bu yüzden, teröre “akıl ve bilinçle” karşı konulabilir.

Terör; emperyalizmin kirli silahıdır.

Gerçek anlamıyla “demokratik bir hukuk devletinde” terör kolay yerleşemez, kalıcı bir bela olamaz!

Çünkü, toplum “nitelikli ve bilinçli” dir. Seçtiği yöneticileri çok yönlü sorgular, takip eder, yanlışlarını görürse hesap sorar!

Siyasetçinin “abartılı sözlerine” yani hamaset söylemlerine boyun eğmez! Ekonomiden dış siyasete kadar yöneticileri SORGULAR!

Ortadoğu, bu açıdan talihsiz bir ülkedir!

Ülke yönetimleri, uyanık ve insana saygısı olmayan kişi ya da sülalelerin elindedir!

Zengin petrol kaynaklarına el koyan bu yönetimlerin ipleri de ABD ve İngiltere başta olmak üzere emperyalist ülkelerin elindedir!

Halklarından çaldıkları servetleri bu ülkelerde saklarlar! Başka başka ülkelerde görkemli kaşanelere sahiptirler.

ABD başta olmak üzere, emperyalist ülkelerin haber alma örgütleri, bu yöneticilerin banka hesapları dahil, özel ve siyasi yaşamlarına ilişkin tüm sırlarını bilirler!

ABD Başkanı, bu ülkelere silah, lüks otomobiller, yatlar satar, petrolünü alır!

Kendi halkına her şeyi yasaklayan bu “kukla egemenler” lüks ve safahat içinde yaşarlar!

Örnek verelim;

Suudi yöneticileri lüks yatlarıyla Bodrum’a gelir, eşi ya da kızları bikini mayolarla denize girer, içkisini içer, hatta Hıristiyan inancı olan “Cadılar Bayramını” bile keyifle kutlarlar!

Ancak, Ortadoğu’da emperyalizme yüzü dönük ülkeler de vardır!

Suriye gibi.

Üstelik, Suriye yönetimi “Sünni” değil, “Şii” dir. Bu yönüyle öteki “Sünni” Ortadoğu ülkeleri için de “tü kaka dır!

Öte yandan, 1948’den bu yana para ile satın aldığı topraklarda devlet kuran, bu toprakların asıl sahipleri Filistinlilere zulmeden, topraklarını genişleten İsrail, daha da büyümek ve “Vadedilmiş topraklara ulaşmak” istemektedir!

O vadedilmiş topraklar Türkiye’nin Güneydoğu’suna kadar uzanmaktadır!

ABD bir proje üretir; “BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ” yani kısa adı ile BOP ve bir adım sonrası, Kuzey Afrika topraklarını da içine alan “Genişletilmiş Ortadoğu Projesi”- GOP’dur!

Önceki dönem ABD dışişleri Bakanı Gondolezza Rice; “Ortadoğu’da 22 ülkenin haritası değişecek” demişti!

Ne ABD yönetimi inkar etti, ne bu ülkeler bir tepki gösterdiler!

Neler Yaşandı?

ABD’nin kışkırttığı Irak Diktatörü Saddam, 1980-88 arasında İran’la savaştı. Hazine’de para bitti, Kuveyt’e saldırdı! ABD’nin tepkisiz kalacağını düşündü! Ama ABD, Kuveyt’i kurtarmak için! 2 Ağustos 1990’da ilk Körfez Savaşı’nı başlattı. 28 Şubat 1991’de ilk aşama noktalandı. Ardından “Irak’a demokrasi getirmek” için ikinci savaşı başlattı. 20 Mart 2003. Bildiğiniz gibi Irak artık demokratik ve özgür bir ülke!..

Ardından, 11 Eylül 2001 günü, El Kaide terör örgütü ABD’de İkiz Kulelere uçakla saldırdı, 2 bin 977 kişi öldü! Bu teröristler ABD’ye nasıl girdi? Dünyanın her noktasını uydularla kontrol edebilen ABD bu olayı nasıl göremedi? Yoksa, büyük emelleri için bir “gerekçe” mi oluşturmak istedi?

Nitekim, bu gerekçeyle, sözde “terörizmle mücadele” adına 7 Ekim 200’de ABD Afganistan’ı işgal etti, 10 yıl iliğini petrolünü sömürdü, sonra daha önce Sovyetler’e karşı kullandığı Taliban’a bıraktı!?

Artık sıra “Arap Baharı” na gelmişti! 15 Mart 2011’de Suriye’de iç savaş başladı. 17 Ekim 2003’te kurulan PYD’nin yanı sıra, “Rejim Muhalifleri” denilen örgütlerin bir araya getirilmesi ile oluşan ÖSO-Özgür Suriye Ordusu kuruldu! Üstelik, ABD imalatı ve kısa adı İŞİD olan örgüt de sahneye girdi! ÖSO kaynaklarının ve özellikle ÖSO komutanı Haitham Afisi’nin açıklamalarına göre; ÖSO Türkiye’de kurulmuş ve Türkiye’nin silah, mühimmat ve maaşları ile ayakta duruyordu! PYD lideri Salih Müslim de Ankara’da ağırlanmıştı!

Türkiye için, “kendi güvenlik gerekçeleri” öncelikliydi ancak, Erdoğan; “ Şam’da Emevi camiinde Cuma namazı kılmak” tan söz ediyor ve “Rejim güçlerini her yerde vuracağız” diyordu! ( 13.2 .2020) Böylelikle, işin içine fiilen Türkiye da girdi.

Yaklaşık 5 milyon Suriyeli, Türkiye’ye sığındı. Bir kısmı Türk Vatandaşı oldu. Kimileri iş kurdu. Ama, sığınmacıların ülkemizde neden olduğu sosyal ve kültürel sorunlar bir yana, ülke ekonomisine çok büyük bir külfet yüklendi.

ABD, Suriye’den “görünürde” çıktı ama, her yönüyle desteklediği, silah, mühimmat verdiği, eğitim ve tatbikatlar yaptırdığı PYD’yi, kendi adına “taşeron” olarak Suriye’de konuşlandırdı!

Bu arada, 19 Mart 2011’de, NATO güçleri Libya’ya saldırdı. Kaddafi linç edilerek, ortadan kaldırıldı, Libya bir kaosun içine sokuldu, hala demokrasinin gelmesini bekliyor!

İşte bu koşullarda, Ortadoğu, yakın ve uzak dönemli kaderini düşünüyor!

Görülüyor ki; Rusya’nın da çok yönlü devreye girdiği, açıkça Esad’a destek verdiği Suriye macerasında Saddam’ı devirmek mümkün olmadı!

Peki, bu olayların Türkiye’ye maddi-manevi getirdiği yük ve sorunlar ne oldu?

Ağır ekonomik bedel ödedik. Ama çok daha önemlisi, bu dipsiz mücadelede yitirdiğimiz insanlarımız için acılar yaşadık.

21. yüzyılda yaşıyoruz ve bulunduğumuz coğrafyadan emperyalizm elini çekmediği ve ULUSAL BİR DIŞPOLİTİKA ile BİRLEŞEMEDİĞİMİZ takdirde, daha çok bedeller ödeyeceğiz!

İlginç olan ne?

İlginç olan şu ki;

AKP’nin “ideolojik” temelde sürdürdüğü, dış politika uzmanlarını “MONŞERLER” diye yok saydığı dış politika yolu çıkmaza girdi!

AKP şimdi, bir yandan uluslararası koşulların, ülke ekonomisinin ve yaklaşan seçimlerin gereği, dış politikada kavgalı olduğu her ülke ve yöneticileri ile barışma siyaseti güdüyor!

Bu nedenle tavizler de veriliyor!

Suudi Arabistan’la, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır-Sisi ile iyi ilişkiler kurmaya çalışılıyor!

Hatta, sırada Suriye’nin meşru yöneticisi Esad var!

Ama, ÖSO’nun bu gelişmelere itirazı var!

Çünkü, Esad’la da el sıkışılırsa, ÖSO’nun beslenme kaynağı tükenecek! İşsiz kalacaklar!

Daha da ilginç ve düşündürücü olan şu ki; “İstiklal caddesi teröristinin ağabeyi de ÖSO’da savaşırken ölen bir kişiymiş!?

İnsanın aklına bir şeyler takılıyor!.

Son söz:

Cumhuriyetimizi kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dış politika kurallarına dönme zamanıdır. Geleceğimiz, çocuklarımız ve torunlarımızın huzur içinde yaşayabilmeleri için;

YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ!