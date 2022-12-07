Eğer “Megri megri” şarkısını Kemal Kılıçdaroğlu söylemiş olsaydı…

Önce yaşananları bir hatırlayalım.

Tarih, 16 Kasım 2013…

AKP’nin “açılım” safsatasını başlattığı günler…

Yer, Diyarbakır…

Güya devlet “toplu açılış töreni” düzenliyor.

Adı “toplu açılış töreni”, ama amacı “açılım”!

Törende protokol sıralarında “ağır toplar” da var.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan…

Kuzey Irak Kürt Yönetimi Lideri Mesud Barzani…

Sahnede iki sanatçı, Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses.

Döndüre döndüre hep aynı şarkıyı söylüyorlar:

“Megri megri”…

“Megri megri”…

Ve tarih, 3 Aralık 2022…

Yer, Şanlıurfa…

Yine bir “toplu açılış töreni”…

Recep Tayyip Erdoğan, bu kez “AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı” sıfatıyla törende.

Yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de var.

Erdoğan, açılış töreninden sonra Haliliye İlçesi’ndeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde AKP’li gençlerle bir araya geliyor ve sahneyi sanatçı İbrahim Tatlıses’le paylaşıyor.

Tatlıses, durmadan Erdoğan’a “övgüler” düzüyor ve 2013’te Diyarbakır’da Şivan Perver ile birlikte okuduğu, açılım sürecinin simgesi olan “Megri megri” adlı Kürtçe şarkıyı söylüyor.

Şarkıya Erdoğan da eşlik ediyor, Soylu ve Nebati de salonu dolduran gençlerle birlikte şarkıya tempo tutuyor.

“Megri megri” sadece Kürtçe bir şarkı mı?

Ne 16 Kasım 2013’te ne de 3 Aralık 2022’de, Erdoğan’ın huzurunda veya Erdoğan’ın eşlik etmesiyle “Megri megri” şarkısının söylenmesi üzerinde saygıdeğer ulusal medyamız pek fazla durmuyor.

“Megri megri” ne demek, şarkı ne zaman ve kime yazılmış, sorup soruşturmuyor.

Haydi 9 yıl önce, 2013’te, “Megri megri” şarkısının üzerinde “açılım şemsiyesi” vardı diyelim.

Memlekette “açılım” yapılacaktı, iktidarın gözü kör, kulakları sağır olmuş, “karşı taraf”ın yıkıcı faaliyetleri ve akıldışı istekleri görmezlikten ve duymazlıktan geliniyordu.

Ya şimdi?

Ne oldu da Erdoğan, bir kez daha “Megri megri” demeye başladı?

Bu sorunun cevabının da “yaklaşan seçimler” olduğunu söyleyelim.

“Megri megri” kime yakılmış bir ağıt?

“Megri” Kürtçe bir sözcük.

“Ağlamak” demek.

“Megri megri” derken, “Ağlama ağlama” diye çağrı yapılıyor.

“Megri megri”, aslında sözleri ile bir ağıt.

Zeki Yıldız adlı PKK’lı terörist için yazılmış bir ağıt…

Taa, 1981 yılında yaşanmış bir olay.

Ankara Teknik Öğretmenlik Okulu mezunu olan Zeki Yıldız, PKK’nın kuruluş kadrosunda yer alan bir teröristtir.

Yıldız, Bingöl’ün bir köyünde askerlerimiz tarafından kıstırılır, teslim olmaz, karşı ateş açınca da öldürülür.

Bu ölüm üzerine “Megri megri” ağıtı yakılır.

Ağıt, 1984 yılında bestelenir ve şarkı olarak söylenmeye başlanır.

Askerlerimize hakaret sözleri içerdiği için 1990’da yasaklanır ve söyleyenler “terör örgütü propagandası” yapmakla suçlanır.

Böyle bir şarkı, salt “siyasi çıkar” sağlamak için neden söylenir?

Size PKK terör örgütünün “megri megri” ağıtını anlatmaya çalıştım.

İki şık var:

Erdoğan’a bugüne kadar ya bu ağıtın sözlerinin ne anlam içerdiği anlatılmadı, ya da Erdoğan salt “siyasi ömrünü uzatabilmek için” istemeye istemeye de olsa bu şarkıya eşlik ediyor.

Gerçek hangisi, bilemem.

Bu yazıyı yazarken düşündüm…

“Acaba” dedim kendi kendime, “İbrahim Tatlıses’e megri megri şarkısında eşlik eden Recep Tayyip Erdoğan değil de Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı, bugün başına neler gelirdi?”

AKP’liler ve Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun başında anında nasıl boza pişirirlerdi.

Ne “PKK ile işbirliği” kalırdı, ne de “vatan hainliği”…

Şimdi bakıyorum da, “Megri megri” diyen “malum muhteremlere” kimse sesini çıkarmıyor.

Biz neden böyleyiz?