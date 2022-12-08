Güzel ülkemizi ne hale getirdiler!

Geçenlerde bir arkadaşım, “Ben artık gazete okumuyor, televizyon izlemiyorum” dedi.

Şaşırdım, “Neden” diye sordum.

Cevabı, ülkemizin getirildiği içler acısı noktayı anlatıyordu:

“Ruh sağlığım bozuluyor… Yaşadıklarımıza inanamıyorum… Vicdanım, aklım, mantığım bu olayları kabul etmiyor. Ortada ne din, ne ahlâk kaldı. Toplumsal değerlerimiz kayboldu. Ayaklar baş, başlar ayak oldu. Siyasi ve ticari rant uğruna ülke elden gidiyor.”

Arkadaşımı, “psikolojik çöküntü” içinde gördüm.

Oysa daha düne kadar kent ve ülke sorunlarına duyarlı, mücadeleci, hatta kavgacı biriydi.

Demek son yaşanan uçuk kaçık olaylar, onu da pes ettirmişti.

Söylemedi, halinden anladım, “Bizden adam olmaz” noktasına gelmişti.

Akıl almaz olaylar

Hangi birinden başlasam?

Sanırım en “akıl dışı”, en “ahlak dışı” olanı, cemaat bağlantılı bir babanın 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridinin “kullanımına” vermesi.

BirGün Gazetesi’nden Timur Soykan’ın haberine göre, bu korkunç olay AKP’ye desteğiyle bilinen ve Türkiye’nin en yaygın dinsel yapılanmalarından biri olan İsmailağa cemaatinde yaşandı.

Cemaat her ne kadar “Bu, aile içi bir olay” dese de, benzer olayların cemaat yapılanmalarında sık sık görüldüğü bir gerçek.

Olayın rezil kahramanı, 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridi ile imam nikâhı ile evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel, İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı’nın onursal başkanı.

Olay, yıllar sonra, mağdur kızın yıllarca cinsel istismara uğradığı evden kaçıp annesini, babasını ve dini nikâhlı kocasını polise şikâyet etmesiyle ortaya çıkıyor.

Bu olay, sanmayın ki istisna.

Yaşı altı değildir de, yedidir, sekizdir, ondur, on ikidir, ne fark eder.

Ülkemizde binlerce, hatta on binlerce çocuk; özellikle din kullanılarak cinsel istismara uğruyor.

Öylesine “ahlâksız bir dini iklim” yarattılar ki, bazı çevreler bu olup bitenleri “normalmiş” gibi gösteriyor.

Dikkat edin, her gün ıvır zıvır konularda üç beş kez konuşan muhteremler, bu olay üzerine hiç ağızlarını açıp tek bir şey söylediler mi?

Söylemediler, söylemezler, söyleyemezler…

Çünkü tarikat ve cemaatlerle “iktidar ortaklıkları” var.

Böylesine “tiksinilecek” bir noktaya getirdiler bizi.

İnsanlığımızdan utanır hale geldik.

Ya toplumun tepkisizliğine ne demeli?

Ölü toprağı var sanki üzerimizde!

Namaz kıl, oruç tut, hacca git gel ve etrafına “Müslümanım” diye sürekli tafra at, ama “dinci geçinenlerin ahlâksızlıklarına” tavır koyma, hatta olup biteni “hoşgörüyle” karşıla.

Bu mu Müslümanlık?

Bunlar, dinimizi kullanıp sürekli “siyasi istismar” yapıyorlardı.

Bunlar, dinimizi kullanıp sürekli “ticari istismar” yapıyorlardı.

Bunlar, artık dinimizi kullanıp “cinsel istismar” da yapıyorlar.

Bunlar, güzel dinimizi de, güzel ülkemizi de mahvettiler.

Nereye el atsan dökülüyor

Sadece “6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı” mı?

Nereye baksan, nereye el atsan, her taraf dökülüyor.

Yine bir başka din istismarı, icazet (diploma)törenleri…

Yasalara aykırı olmasına rağmen çocuklara cüppe ve sarık giydirip spor salonlarına dolduruyorlar ve siyasi şov yapıyorlar.

Başka?

Başka vicdanları sızlatan, akıllara durgunluk veren yığınla olay var.

*TBMM’de bir iktidar milletvekilinin, bir muhalefet milletvekilini hastanelik hale gelinceye kadar dövmesi.

*Bir parti genel başkanının makamında bıçaklı saldırıya uğraması.

*Atanmış bakanların, seçilmiş milletvekillerine hakaret ve küfür etmesi.

*Bitmeyen siyasi kavgalar.

*Hayat pahalılığı, geçim derdi.

*Yolsuzluklar, usulsüzlükler, adaletsizlikler.

*Büyük kentlerin keşmekeşlikleri.

Ve en önemlisi de geleceğe dair umutsuzluk.

Başta gençler olmak üzere, herkesin kafası karışık.

Herkes mutsuz.

Bakalım ne zaman normalleşeceğiz?

Bakalım ne zaman “kurallı bir toplum” haline geleceğiz?

Bakalım ne zaman ülkemizde “saygı sevgi iklimi” oluşacak?

Eğer Türkiye’nin normalleşmesi gecikirse, korkarım, arkadaşım gibi “Bizden adam olmaz” deyip köşesine çekilenlerin sayısı artacak.

Ama…

Yılmak yok!

“Ne haliniz varsa görün” demek yok!

Bu ülke bizim, bu ülkenin yöneticilerini yürüdükleri yanlış yoldan döndürmek de bizim görevimiz.