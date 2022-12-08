Açlık ve yoksulluk sınırı nedir, nasıl hesaplanıyor?

Her yıl aralık ayında, asgari ücret tespit komisyonu toplanır…

Bu bir gelenek oldu…

Birkaç tur toplantı yaparlar, sonrasında rakamı açıklarlar…

Aslında asgari ücretin ne kadar olacağı aşağı yukarı belli…

Muhtemelen 8.500 TL bandında olacak…

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Asgari ücret komisyonu toplanmaya devam ederken, sendikalar da peş peşe açlık ve yoksulluk sınırını açıklıyor.

Önceki gün de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 2022 Kasım ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

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Buna göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı ekim ayında 7 bin 425 TL iken, kasım ayında 7 bin 786 TL'ye çıktı.

Açlık sınırı böylece, asgari ücretin 2 bin 286 TL üzerine çıkmış oldu.

Kira, fatura, eğitim, giyim, ulaşım gibi tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise ekim ayında 24 bin 185 TL iken kasım ayında 25 bin 365 TL'ye yükseldi.

BEKÂR BİR ÇALIŞAN…

Türk-İş verilerine göre, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 9 bin 705 TL'den 10 bin 170 TL'ye çıktı.

Mutfak enflasyonun aylık bazda yüzde 4,87 arttığını duyuran Türk-İş, son on iki ayda ise yüzde 137,38 oranında artış yaşandığını açıkladı.

Türk-İş'ten yapılan açıklamada “Enflasyon, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimleri daha da yoksullaştırdı” ifadelerine yer verildi.

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Sendikalar açlık ve yoksulluk sınırını açıklıyor…

Peki açlık ve yoksulluk sınırı nasıl hesaplanır. Birlikte okuyalım…

AÇLIK SINIRI NASIL HESAPLANIR?

Açlık sınırının hesaplanmasında yetişkin bir bireyin yeterli bir yaşam sürmesi için bir yıl içerisinde tüketeceği kaynakların değer toplamasıyla elde ediliyor ve enflasyon oranında zamanla arttırılıyor.

Bu kaynakların en önemlisini yaşamak için kullanılan yerin kirası ya da gideri oluşturmaktadır. Bu yüzden, açlık sınırı ile direkt bağlantılı olan ekonomistler emlak fiyatlarındaki iniş-çıkışları yakından takip ederler.

YOKSULLUK SINIRI NASIL HESAPLANIR?

Yoksulluk sınırı, yeterli hayat standardında yaşayabilmek için gerekli olan minimum gelir miktarıdır.

Uygulamada ya da algılamada, yoksulluk kavramında olduğu üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında uçurum kabul edilebilecek farklar bulunmakta ve ülkeler bazında sınır rakamlar farklılık göstermektedir.

Neredeyse tüm ülkelerde yoksul olarak yaşayan vatandaşlar bulunmaktadır. Yoksulluk sınırı bu bireylerin durumlarıyla ilgili karar almada ya da yoksulluğun önlenmesi ile ilgili konularda yapılacak çalışmalarda kullanılan bir ekonomik araç oluşturmaktadır.

Yoksulluk sınırının hesaplanması ya da belirlenmesi, genelde normal bir yetişkin bireyin kabul edilebilir bir yaşam sürmesi için bir sene zarfında tüketeceği tüm kaynakların değerinin toplanmasıyla bulunur ve zamanla enflasyon oranında artış arz ederler. Bu kaynakların en önemlisini yaşamak için kullanılan yerin kirası ya da gideri oluşturmaktadır. Bu yüzden, yoksulluk sınırı ile direkt bağlantılı olan ekonomistler emlak fiyatlarındaki iniş-çıkışları yakından takip ederler.

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Yukarıda size açlık ve yoksulluk sınırının hesaplanmasıyla ilgili bilgi verdim.

Açlık ve yoksulluk rakamlarını incelediğinizde, Türkiye’deki asgari ücret ve maaşlara baktığınızda, Türkiye’de neredeyse çalışanların yüzde85 civarı açlık ve yoksulluk sınırının altında çalışıyor.

Bu da Türkiye gerçeğini gösteriyor.