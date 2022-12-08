Kocaelispor formasının ağırlığı

Geçtiğimiz hafta Karacabey deplasmanında, son saniyelerde beraberliği yakalayıp geri dönen takımımız, bu hafta evinde son 3 maçını mağlubiyetle kapatan Etimesgut Belediyespor’u ağırladı.

Maça sakatlığı bulunan Beykan’ın yerine Cem, Mehmet Sak’ın yerine cezası biten Atila değişiklikleri ile başladık.

Maçın ilk dakikaları pozisyonsuz geçerken, Kocaelispor ilk organize atağında Mehmet-Yusuf Cihat- Tayfun üçgeniyle golü buldu.

Formda oyuncumuz Tayfun skor anlamında kendi en iyi sezonunu geride bırakırken, takımı da sırtlamaya devam ediyor.

Gol öncesi Yusuf Cihat’ın baskısı ve kazandığı topu olumlu kullanması da önemliydi.

Golden sonra Etimesgut Belediyespor’un özellikle oyun kurma ve topu ileri taşıma noktasında problem yaşadığını gördük. Orta alanda kurduğumuz baskıyla rakibi 2. bölgede karşıladık. Çok efektif olamasak da, rakibin de üretkenliğini engelledik.

Cem ile bulduğumuz 2. gol, mental olarak Etimesgut’un oyuna dahil olmaya çalıştığı dakikalarda gelmesi itibariyle çok önemliydi. Gelen gol sonrası rakipte ciddi anlamda çökkünlük oluştu.

CEM’İN SKORA KATKISI KIYMETLİ

Ayrıca Cem’in gol atmasına şahsi olarak sevindim.

Zira futbolcu oynadığı maçlarda, istekli haliyle göz doldururken, mücadelesi ile üretkenliği orantısızlık oluşturuyordu.

Cem’in de skor yükü çekmeye başlaması ileriye dönük olarak elimizi çok güçlendirecektir.

İkinci yarıda skor avantajının yanına oyunsal ağırlığını da ekleye takımımız sezonun formda ismi Samed Ali ve sol bek Atila’nın ortalayıp sağ bekten gelip ceza sahasında kendisini unutturan Mehmet Yılmaz’ın golüyle maçı kazanmasını bildi.

Cem’in golü gibi, attığımız 4. golü de önemsiyorum. Zira Atila, özellikle sakatlık sonrası hücumda etkinliği geçen seneye göre düşük. Bu asist onun için cesaretlendirici olacaktır.

Mehmet Yılmaz ise yaptığı koşuların karşılığını aldıkça daha fazla zorluyor. Adıyaman maçında penaltıyı aldıran futbolcu hücum anlamında bize önemli artılar kazandırıyor.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Etimesgut temsilcisinde bu maç özelinde yaşanan üç sakatlık ve üç zorunlu değişiklik yaşandı. Bu anlamda çok şansızlardı ki sakatlıklardan biri 41 numarası ile mücadele eden İzmitli stoper Talha Özler’di. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, İnşallah en kısa süreçte sahalara döner. Diğer İzmitli futbolcu Semih Üstün’de oyundan çıkana kadar, takımın iyilerindendi.

Diğer yandan, mental olarak takımda ciddi sıkıntıların olduğu malum. Buraya gelmeden önce peş peşe alınan 3 mağlubiyet ve bilmediğimiz farklı faktörler takımı fazlasıyla etkilemişe benziyor. Harici maçlarda izlediğim ve performansları itibariyle, ümit vaat eden isimlerin bugün sahada “yürümeleri” muhakkak birtakım sebeplerden kaynaklanıyor.

KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI

Bizim açımızdan, rahat ve iyi bir oyun ile zorlu geçebilecek bir maçtan net bir galibiyet ve yüksek özgüven ile ayrıldık. Zira en son oynadığımız iç saha maçında galibiyetin yanında kötü oyun asık suratları çağırmış ve tepkilere neden olmuştu.

Rakiplerimiz Buca 1928 ve İskenderunspor’un mağlubiyet haberleri ise galibiyeti bizim için daha da anlamlı hale getirdi. İlk yarı bitmeden önemli bir avantaj yakaladık. Zorlu iki karşılaşmaya çıkacağız. Ümit Karan’la biraz kıpırdanan Kastamonu deplasmanı bizim için zor geçebilecek bir deplasman. Üstelik rakiplerimiz birbiriyle oynayacağı için alınacak bir üç puan çok daha anlamlı olabilir.