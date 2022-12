Bir bu noksandı!..

Geçtiğimiz Pazar günü bir haber duydum ve amiyane tabirle adeta “aklım durdu”: Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 500 hektarlık ormanlık alan özel bir şirkete ceviz ağacı dikimi için tahsis edilmiş.

Yani 5oo hektarlık doğal orman ortadan kaldırılıp yerine ceviz ağaçları dikilecekmiş. Bunun sonu gelmez; yarın elma, armut, kiraz, incir bahçeleri konu olur.

Ben 30-40 yıl önce Orman Mühendisi olarak çalıştığım yerlere gittiğimde içinde dolaştığım ormanları bulamayanlardanım.

On bir (11) Orman Fakültesinin olduğu bir ülkede böyle bir işlem acaba hangi bilgi düzeyinin ürünü olabilir?

İnsanların besin bulmakta zorlandığı ve Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en geri kalmış 20 ülkesinden biri olarak gösterilen, örneğin Uganda’da bile akıl edilemeyen (!..) böyle şey benim ülkemde gündeme nasıl gelebiliyor?

Çünkü oraların aç insanları bile ormanın doğrudan ve dolaylı faydasının bir meyvelikten daha fazla olduğunun farkındadır.

Bilimsel gerilik bu kadar olur!

Böyle bir evrakı Orman Mühendisliği tahsili yapmış bir kişi nasıl imzalar!

Ben hiçbir bilimsel yayında böyle bir öneriye rastlamadım. Bunu uygun gören hiçbir başka ülke insanı ile karşılaşmadım ve gittiğim hiçbir ülkede orman alanında kurulmuş meyve bahçesi görmedim.

Çünkü, meyve ağaçlarının dikildiği bir alan orman değildir.

Orman, bir alanda kendine özgü bir iklim yaratabilen, belirli bir yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaççık, çalı ve otsu bitkiler, yosun eğrelti ve mantarlar, toprak altında ve üstünde yaşayan mikroorganizmalar, çeşitli böcek, hayvan, kuşlar ile toprağın beraber oluşturduğu ve önemli bir karbon depolama potansiyeli olan karasal ekosistemdir.

Orman, dünyamızdaki en yaygın ve en önemli ekosistem türlerinden biridir. Bu ekosistem içinde tür çeşitliliği ve türlere bağlı genetik çeşitliliğin katılımıyla, tarımın temelini oluşturarak insan topluluklarının sağlığına ve beslenmesine katkıda bulunan Biyolojik Çeşitlilik oluşur.

Biyologlar, ormanların karasal hayvan ve bitki türlerinin %80'inden fazlasına ev sahipliği yaptıklarını belirtmektedir.

Ormanlar iklim değişikliği ve doğal afetlerin etkilerini azaltmanın yanı sıra, milyonlarca insan için geçim kaynağıdır.

Dünya canlılarının yaşamı doğrudan ve dolaylı olarak ormanlarla bağlantılıdır.

Bu haberi duyunca, aklıma zaman zaman elime aldığım bir kitap geldi. Roma’da 1962 yılında basılmış ; kapağında “Influences exercées par la forêt sur son milieu » yazıyor. Yani « Orman tarafından çevresine yapılan etkiler ». Bu etkiler ancak 341 sayfalık bir kitaba sığabilmiş..

Bu açıdan bakıldığında ormanı kesip yerine meyve ağaçları dikmek tam bir doğa katliamıdır. Çünkü bu uygulama ile ormanda yaşayan bitkisel ve hayvansal bütün varlıkların yaşamı sonlanmaktadır.

Bu yüzdendir ki Patagonya’da bile Orman Fakültesi vardır. Oradan mezun olan Orman Mühendislerinden de hiçbiri bir ormanın kaldırılıp yerine ceviz gibi meyve ağaçları dikilmesini öngören bir evrakın altına imza atmaz.

Çünkü oradaki Orman Fakültesi öğrencisi de bir ormanın ortadan kaldırılıp yerine bir ceviz (veya bir başka meyve) ağaçlandırmasının tesis edilmesinin, tam teşekküllü bir hastanenin yıkılarak enkazının bulunduğu alana bir oda inşa edilip içine bir sağlık memuru oturtulması gibi bir olay olacağını daha ilk gün fakültenin kapısından girdiğinde öğrenmiştir.

Çok yazık !..

Kaynak:

Lorenzo Ciccarese et all. 2020. Foreste e Biodiversità, troppo preziose per perderle. Le risposte alle domande più frequenti. ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale.ITALIA